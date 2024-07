백영현 포천시장 “포천형 교육발전특구 기반 선순환 체계 조성”

백영현(왼쪽 두 번째)포천시장이 31일 오전 포천시청 2층 대회의실에서 교육발전특구 시범지역 선정 관련 기자회견을 열고 추진 계획을 밝히고 있다. 박재구 기자

백영현 경기 포천시장이 31일 오전 포천시청 2층 대회의실에서 교육발전특구 시범지역 선정 관련 기자회견을 개최했다.교육발전특구는 지방자치단체와 교육청이 대학, 산업체 등 지역기관과 협력해 공교육의 질을 높이고 지역인재 양성, 정주 기반을 마련하기 위한 사업이다.포천시의 경우 교육 여건 개선과 정주 여건 조성, 인구 증가 등 다양한 과제 해결에 나서고 있어 이번 교육발전특구 지정은 현안 해결의 기회가 될 전망이다.이날 백 시장은 ‘Edu-In-포천, 행복한 미래를 여는 더 큰 포천교육!’이라는 비전 아래 행복울타리(Edu-Care of 포천), 공교육의 중심(Edu-Core by 포천), 더 큰 공동체(Edu-Community for 포천)이라는 3대 전략을 밝히며 모두가 정주하고 싶은 행복한 인문 교육도시 포천 조성을 위한 청사진을 설명했다.행복울타리 전략은 ‘두(二)마음 담은 학교’ ‘포천애(愛)봄 확산’이라는 주제로, 어린이집과 유치원의 보육과 교육을 하나로 통합하는 포천형 유보 통합을 이루겠다는 전략이다.방과 후 과정과 돌봄을 통합해 운영하고 유·보·초 협의체 네트워크를 구성해 단계적으로 확대하는 한편, 현재 2개교인 거점 센터를 5개교까지 늘리고 교육부에서 추진하는 ‘영·유아학교’ 사업에 적극 협조할 예정이다.또한 국정과제에 발맞춰 ‘아이 키우기 좋은 포천’을 조성하고자 신축 예정인 모든 공공건물에 아이들을 위한 공간을 조성하면서 지자체 지역연계 협력 돌봄 체계 구축, 권역별 늘봄 특화 프로그램 전면 시행, 늘봄센터·다함께돌봄센터·방과후아카데미·지역아동센터의 연계를 통해 효율적인 늘봄 확대를 추진한다.공교육의 중심 전략은 ‘맞춤형교육’과 ‘특색형교육’으로 나뉜다. 디지털교육 선도지구 확산, 소규모 학교의 장점을 살리는 학교급 간 지구별 학생주도형 포천 넘나들이 공통 교육과정 운영, 청소년정책 통합(재단 신설) 및 고도화로 맞춤형 교육을 실시한다.또한 지역 우수고교 육성을 위한 2개교의 자율형 공립고등학교 추진, 고교-대학-지역기업 연계를 통한 특성화고 선도 모델 육성, 고교-대학 3+2+2 교육과정으로 드론, 반려동물 등 포천시 특화 산업 분야 취업 연계로 특색형교육을 추진한다.또한 학교로 찾아가는 사회정서 인성교육을 지원하고 포천꿈 독서인문 공유학교를 운영하는 등 ‘다(多)함께 품격있는 인문교육 포천’을 조성해 나간다는 방침이다.이와 함께 인재양성 시스템 구축으로 유아교육부터 고등 교육까지 전 주기적인 교육을 실현하는 등 학생들을 위한 다양한 교육 지원사업을 중점 추진한다.백 시장은 “교육이 곧 포천의 미래라는 굳건한 신념 아래 포천형 교육발전특구 사업이 인구감소 위기를 극복하는 것은 물론, 첨단산업 자족도시로 발전하는 도약대가 될 것으로 보고 있다”며 “포천형 교육발전특구를 기반으로 교육부터 취업, 정주까지 한 번에 이룰 수 있는 선순환 체계를 조성하겠다”고 말했다.포천=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지