“트럼프, 장애인 죽게 둬야”…트럼프 조카 저격

연합뉴스

도널드 트럼프 전 대통령이 장애를 앓고 있는 조카 아들을 “그냥 죽게 놔둬야 할지도 모른다”고 말했다는 주장이 나왔다. 트럼프 전 대통령이 흑인에 대해 인종차별적인 용어를 사용했다는 의혹도 제기됐다.24일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 트럼프 전 대통령의 조카 프레드 트럼프 3세는 다음 주 출간하는 저서 ‘올 인 더 패밀리’(부제 트럼프 일가, 우리가 이렇게 된 이유)에서 “아들의 치료비 비용을 문의하던 중 삼촌(트럼프)이 ‘그는 너를 알아보지 못한다. 그냥 죽게 내버려 두고 플로리다로 이사하는 게 어떠냐’는 말을 했다”고 밝혔다. 프레드는 당시 대화를 “매우 잔인한 순간”이었다고 기억했다.프레드는 알코올 중독에 빠져 1981년 사망한 트럼프 전 대통령의 친형 프레드 트럼프 주니어의 아들이다. 프레드의 셋째 아들 윌리엄은 날 때부터 극심한 발작 증세를 보였고, 커가면서 뇌성마비도 앓았다.트럼프 전 대통령은 의료기금 문제와 관련해 프레드와 대화하던 중 처음 윌리엄에 대해 물었다고 한다. 프레드는 “‘의사들은 정확히는 모르지만 어떤 종류의 유전적 문제라고 한다’고 답했는데, 삼촌은 당황했다”고 설명했다. 당시 트럼프 전 대통령은 “우리 가문은 그렇지 않다. 우리 유전자에는 아무 문제가 없다”는 답변을 했다고 프레드는 기억했다.프레드는 이날 시사주간지 타임에 기고한 글에서도 트럼프 전 대통령이 재임 중 장애인에 대해 “그런 사람들은 그냥 죽어야 한다” “죽게 둬야 한다”는 식으로 수차례 말했다고 폭로했다.프레드는 트럼프 전 대통령 재임 당시 중증 장애인 지원 제도 확충을 위해 백악관에서 회의를 했다. 프레드는 “회의 때 삼촌은 중증 장애인과 가족이 직면한 어려움에 호기심을 가진 것 같았다”며 “삼촌은 비서실장 등에게 지원을 아끼지 말라는 말도 했다”고 전했다. 프레드는 그러나 “회의가 끝나고 삼촌은 나에게 ‘그런 사람들은 그냥 죽게 놔두는 게 낫지 않나’라고 말했다”고 주장했다.프레드는 회고록에서 트럼프 전 대통령이 과거 자신의 캐딜락 엘도라도 컨버터블에 난 흠집을 보고 격노했고, 범인이 누군지도 모른 채 의심 가는 사람을 지목하며 흑인들을 비하하는 욕설인 ‘n-워드’를 수차례 썼다고 지적했다.앞서 프레드의 여동생 메리가 2020년 출간한 ‘너무 많고, 절대 충분치 않다(Too Much and Never Enough)라는 제목의 책에서도 트럼프 전 대통령이 흑인 비하 발언을 했다는 대목이 나와 있다.WP는 “(책에 묘사된) 트럼프 가족 모임은 마치 누가 가장 못된 사람이 될 수 있는지 서로 경쟁하는 듯한 악몽처럼 들린다”며 “만성적으로 독성이 강하고, 자기애적이며 교활하고, 잔인한 트럼프 가족 세대의 불쾌한 초상화”라고 평가했다.이에 대해 트럼프 캠프 스티븐 청 대변인은 “완전히 조작된 최고 수준의 가짜 뉴스”라고 반박했다.워싱턴=전웅빈 특파원 imung@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지