9월 27∼29일 ‘포켓몬 GO 사파리존’ 인천 상륙

포켓몬 GO 사파리존 인천 행사 키비주얼. 인천시 제공

또 행사 주최기관과 협업해 지방자치단체 최초로 게임 내 공식 루트 10개를 설치해 인천을 방문한 게임 유저들이 미래와 과거가 공존하는 인천의 다양한 장소를 탐험하며 인천의 가치를 발견할 수 있도록 할 계획이다.

인천시는 글로벌 인기 게임 '포켓몬 GO 사파리존' 행사를 오는 9월 27∼29일 사흘간 송도센트럴파크에서 개최한다고 23일 밝혔다.포켓몬 GO 사파리존은 전 세계 게임 유저들이 오프라인에서 함께 즐길 수 있는 대규모 현장 이벤트다. 이번 행사에는 4만5000여명의 내외국인 관광객이 인천을 방문할 것으로 예상된다.특히 주최기관인 나이언틱, 주식회사 포켓몬, 포켓몬 코리아 등의 홍보 채널과 게임 크리에이터들을 통해 인천의 주요 관광지가 대대적으로 홍보될 예정이다. 이를 통해 인천이 세계적인 관광 도시로서의 위상이 크게 올라갈 것으로 기대된다.행사 기간 인천을 방문하는 관광객의 이동 편의를 위해서는 영종도, 송도, 개항장을 잇는 인천시티투어가 9월 23∼29일 운행되며, 게임 공식 루트 체험 공유 이벤트 등 다양한 프로그램도 마련된다.유정복 인천시장은 "이번 행사는 전 세계 포켓몬 GO 유저들이 인천을 방문해 게임을 즐기는 동시에 인천의 매력을 직접 경험하는 좋은 기회가 될 것"이며 "인천이 단순히 게임을 즐기는 장소를 넘어서 국제적인 관광 도시로 발전하는 계기가 되기를 바란다"고 강조했다.이어 "이번 행사 준비에 많은 노력을 기울인 만큼, 참가자들이 인천에서 잊지 못할 추억을 만들 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.인천=김민 기자