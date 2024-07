‘2연속 연장 우승’박현경, KLPGA투어 흥행 보증수표 자리매김…시즌 최고 시청률 경신

박현경과 캐디로 딸의 우승을 도운 아버지 박세수씨. KLPGA

지난 6월30일 강원도 평창군 버치힐CC에서 끝난 KLPGA투어 ‘맥콜∙모나 용평 오픈 with SBS Golf에서 우승한 박현경이 동료들로부터 축하 물세례를 받으며 기뻐하고 있다. KLPGA

지난 6월30일 강원도 평창군 버치힐CC에서 막을 내린 KLPGA투어 ‘맥콜∙모나 용평 오픈 with SBS Golf에서 연장 접전 끝에 우승한 박현경이 연장 1차전에서 승부를 가른 버디 퍼트를 성공시킨 뒤 한 손을 들어 올리는 세리머니를 하고 있다. KLPGA

박현경은 오는 4일부터 나흘간 인천 베어즈베스트 청라에서 열리는 롯데오픈에 출전해 시즌 4승에 도전한다. 이번 대회에는

-10번 홀(파5)에서 두 번만에 볼을 그린에 돌리고도 3퍼트를 했다. 2퍼트로 버디만 했더라도 경기를 쉽게 풀어갈 수 있는 상황이었다. 정신이 번쩍 들었다. 이후 스스로를 다잡는 계기가 됐다.-최종 라운드 라운드 마지막 18번 홀(파5), 티샷이 오른쪽 숲속으로 밀렸다. 순간 "망했구나" 생각했는데 거짓말처럼 볼이 나무에 맞고 A러프로 들어왔다. 그 덕에 파세이브에 성공, 승부를 연장으로 끌고 갔다.-같은 홀에서 치러진 연장 1차전에서 또 티샷이 같은 방향으로 날아갔다. 이번에도 볼은 나무에 맞고 A러프, 그것도 아주 좋은 라이로 안착했다. 영락없는 54번째홀 데자뷰였다.-세 번째샷을 홀 5m 지점에 떨궜다. 경쟁자보다 더 멀었다. 게다가 옆라인이라 버디가 쉬워 보이지 않았다. 하지만 평소 가장 자신있는 퍼트 거리라는 걸 증명이라도 하듯 퍼터 페이스를 떠난 볼은 잠시 뒤 홀 속으로 감쪽같이 사라졌다.'큐티풀'박현경(24·한국토지신탁)의 2주 연속 우승을 견인한 순간들이다. 그는 지난 6월30일 강원도 평창군 버치힐CC(파72)에서 열린 KLPGA투어 '맥콜∙모나 용평 오픈 with SBS Golf(총상금 8억 원)에서 우승했다.시즌 3승, 통산 7승째다. 7차례 우승 중 절반 이상인 4승이 연장전 승부에서 거둬 '연장전의 여왕'이라는 닉네임이 붙게 됐다. 연장전 패배는 딱 한 번 뿐이다. 박현경이 한 시즌에 3승을 거둔 것은 이번이 처음이다. 올 시즌 3승은 이예원(21·KB금융그룹)에 이어 두 번째다.놀라운 사실은 2주 연속 연장전 우승이라는 점이다. 박현경은 지난달 23일 막을 내린 BC카드∙한경 레이디스 컵에서 윤이나(21·하이트진로)와 연장 4차전까지 가는 접전 끝에 우승했다. 윤이나는 이 대회에서는 기권했다. 2주 연속 연장전 우승은 KLPGA투어 출범 이후 박현경이 처음이다.당연히 흥행대박이다. 1일 시청률 조사 기관 닐슨 코리아의 발표에 의하면 맥콜∙모나 용평 오픈 with SBS Golf 평균 시청률이 0.720%, 최종라운드 시청률은 1.134%(수도권 유료가구 기준)로 집계됐다. 연장전 순간 시청률은 2.047%(오후 4시경)까지 치솟았다. 이는 올해 SBS골프가 단독 생중계한 KLPGA 중계 중 최고 시청률 기록이다.뿐만 아니다. 2015년 창설해 올해로 10회째인 이 대회의 역대 최고 시청률이다. 기존 맥콜∙모나 용평 오픈 with SBS Golf 기존 최고 기록은 김민선5가 우승했던 2020년 대회로 당시 최종 라운드 시청률은 1.035%였다.디펜딩 챔피언 최혜진(24)과 파리올림픽에 출전하는 김효주(28·이상 롯데)가 출전한다.박현경이 이들을 상대로 자신이 투어 최고의 '흥행 보증수표'임을 다시 한번 입증할 지 귀추가 주목된다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr