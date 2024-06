최우범 “상대 전력보다 우리 약점 보완에 집중해야”

LCK 제공

렌즈를 안 돌린 게 컸다”고 말했다.

아울러 2세트에 대해서는 “탑 다이브를 안 당하는 매치업인데 당해서 스노우볼이 크게 굴러갔다”고 말했다. ‘모건’ 박루한은 스카너를, ‘도란’ 최현준은 트위스티드 페이트를 골랐다. 초반에 ‘피넛’ 한왕호(세주아니)와 최현준의 협공에 박루한이 킬을 내주면서 탑 주도권이 한화생명 쪽으로 넘어갔다.

OK 저축은행 브리온 최우범 감독이 유리했던 경기를 내준 데 아쉬움을 밝혔다.OK 저축은행은 21일 서울 종로구 LCK 아레나에서 열린 2024 LoL 챔피언스 코리아(LCK) 서머 시즌 정규 리그 2주 차 경기에서 한화생명에 0대 2로 완패했다. 0승3패(-4)로 8위에 머물렀다.팽팽하던 첫 세트 중반, OK 저축은행은 아쉬운 오브젝트 판단으로 주도권을 내줬다. 경기 후 기자실을 찾은 최 감독은 "1세트는 상당히 유리했던 게임인데 놓쳐서 많이 아쉽다. 2세트는 초반부터 사고가 크게 났다. 끌려다니다가 압도적으로 패배를 당했다"고 경기를 총평했다.최 감독은 1세트 패인으로 바텀 3대3 교전 패배, 2번째 드래곤 교전에서의 아쉬운 판단, 꼼꼼하지 못했던 내셔 남작 시야 작업 등 3가지를 꼽았다. 그는 "초반 바텀 3대3 교전에서 우리 쪽이 먼저 잡히고 시작했다"면서 "용 싸움도 유리하게 할 수 있었다. 콜도 나왔다. 인원수만 맞췄어도 교전에서 지기 힘든 상황이었는데 넘어졌다. 바론에서는설상가상으로 갈길이 바쁜 OK 저축은행의 다음 상대는 리그 1위 젠지다. 최 감독은 "젠지는 정말 잘하는 팀"이라면서도 "일단 우리가 못하는 걸 고치는 데 집중해야 한다. 오늘 1세트는 특히나 유리했던 게임을 아쉽게 놓쳤다"고 말했다. 그러면서 "상대를 의식하기보다는 우리가 잘하는 게 우선"이라고 덧붙였다.윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr