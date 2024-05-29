Ã¶°Å À§±â ¡®¿¾ ´ëÀüºÎÃ»»ç¡¯ ´ëÀü½Ã ¼ÒÀ¯µÆ´Ù

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1937³â ¼¼¿öÁø ¿¾ ´ëÀüºÎÃ»»ç´Â ´ëÀüÀÇ Ã¹ ½ÃÃ»»ç °Ç¹°ÀÌ´Ù. 1959³â Çö ´ëÀü Áß±¸Ã»»çÀÎ ´ëÈïµ¿ Ã»»ç·Î ½ÃÃ»ÀÌ ÀÌÀüÇÑ µÚ 1972³â ¹Î°£¿¡¼ ¸ÅÀÔÇÏ¸ç ´ëÀü»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò·Î È°¿ëµÆ´Ù.
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´ëÀü=ÀüÈñÁø ±âÀÚ heejin@kmib.co.kr
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