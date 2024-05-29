±³°ú¼­ ¼Ó ¡®Ã¶¼ö¿Í ¿µÀÌ¡¯, °­ºÏ±¸¹Î µÆ´Ù

1948³âºÎÅÍ 1970³â´ë±îÁö ±³°ú¼ »ðÈ·Î ¼ö·ÏµÅ ¸¹Àº »ç¶÷ÀÇ Ãß¾ï ÇÑ ÄÒÀ» Àå½ÄÇÑ ¡®Ã¶¼ö¿Í ¿µÀÌ¡¯°¡ ¼¿ï °ºÏ±¸¹ÎÀÌ µÆ´Ù.
°ºÏ±¸´Â Áö³ 24ÀÏ ±³°ú¼ »ðÈ Ä³¸¯ÅÍ ¡®Ã¶¼ö¿Í ¿µÀÌ¡¯¿¡ Æ¯º° ¸í¿¹±¸¹ÎÁõÀ» ¼ö¿©Çß´Ù°í 29ÀÏ ¹àÇû´Ù.
°í ±èÅÂÇü È¹é(1916~1993)ÀÌ ±×¸° Ã¶¼ö¿Í ¿µÀÌ´Â 1948³â ¹®±³ºÎ°¡ ¹ß°£ÇÑ ÃÊµîÇÐ±³ 1ÇÐ³â 1ÇÐ±â ±¹¾î ±³°ú¼ ¡®¹ÙµÏÀÌ¿Í Ã¶¼ö¡¯¿¡ Ã³À½ µîÀåÇØ 1970³â´ë±îÁö ¼ö·ÏµÆ´Ù.
±¸´Â Áö¿ª¿¡¼ ÀÌºñÀÎÈÄ°ú¸¦ ¿î¿µ ÁßÀÎ ±è È¹éÀÇ Àå³² ±èÁÖ¿µ(75)¾¾ÀÇ ¼±ÇàÀ» °è±â·Î Ã¶¼ö¿Í ¿µÀÌ¸¦ Áö¿ª Çà»ç¿¡ µîÀå½ÃÅ°±â·Î °áÁ¤Çß´Ù. ±è¾¾´Â 30³â ³Ñ°Ô ºÒ¿ìÀÌ¿ô ¼º±ÝÀ» ³»´Â µî Áö¿ª ÁÖ¹Î¿¡°Ô ¼±ÇàÀ» º£Ç®¾î ¿Ô´Ù.
±¸´Â Áö³ 24~26ÀÏ Ã¶¼ö¿Í ¿µÀÌ¸¦ ÁÖÁ¦·Î ÇÑ ¡®¿ìÀÌÃµº¯ Æä½ºÅ¸¡¯¸¦ ¿°í Çà»ç Ã¹³¯ ±è¾¾¿¡°Ô Ã¶¼ö¿Í ¿µÀÌ Æ¯º° ¸í¿¹±¸¹ÎÁõÀ» Àü´ÞÇß´Ù.
Æ¯º° ¸í¿¹±¸¹ÎÁõ¿¡´Â ¡®1942³â 3¿ù»ý Ã¶¼ö¡¯, ¡®1948³â 10¿ù»ý ¿µÀÌ¡¯ µîÀÌ ¹®±¸·Î µé¾î°¬´Ù.
±è¾¾´Â ¡°¾Æ¹ö´ÔÀÌ ±×¸®½Å Ã¶¼ö¿Í ¿µÀÌ´Â ¾Æ¸§´ä°í ¸¼À¸¸ç ¹ÝµíÇÑ ±×¸²¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÃàÁ¦¿¡ Âü¿©ÇØ ÁÖ½Å ¿©·¯ºÐÀÌ ¹Ù·Î Ã¶¼ö¿Í ¿µÀÌ¡±¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¼øÈñ ±¸Ã»ÀåÀº ¡°¸¶À½ÀÌ µû¶æÇØÁö´Â Ã¶¼ö¿Í ¿µÀÌ ±×¸²Ã³·³ ±× ¸¶À½ÀÌ °ºÏ±¸ Àü¿ª¿¡ ÆÛÁ®¼ ¸ðµÎ°¡ Çàº¹ÇØÁö±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¿µÀÌ´Â ³ÝÇÃ¸¯½º ¿À¸®Áö³Î µå¶ó¸¶ ¡®¿ÀÂ¡¾î°ÔÀÓ¡¯ ¼Ó ¼Ò³à ·Îº¿ ¡®¿µÈñ¡¯·Î µîÀåÇØ Å« °ü½ÉÀ» ²ø¾ú´Ù. ´ëºÎºÐ ¡®¿µÈñ¡¯·Î ¾Ë°í ÀÖÁö¸¸ ±³°ú¼¿¡ ¼ö·ÏµÈ ½ÇÁ¦ ÀÌ¸§Àº ¡®¿µÀÌ¡¯´Ù.
±è¹Î°æ ÀÎÅÏ±âÀÚ onlinenews1@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö