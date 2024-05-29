±¤ÁÖ ÀüÀÏºôµù 245, ¸ÅÁÖ Åä¿äÀÏ Ç³¼ºÇÑ ÃàÁ¦

±¤ÁÖ ±Ý³²·Î º¹ÇÕ¹®È°ø°£ÀÎ ÀüÀÏºôµù245°¡ ´ÙÀ½ ´ÞºÎÅÍ ´Ù¾çÇÏ°í Â÷º°ÈµÈ ½Ã¹Î¹®ÈÃ¼Çè Æ¯È ÇÁ·Î±×·¥À» ¼±º¸ÀÎ´Ù.
±¤ÁÖ½Ã´Â 6¿ùºÎÅÍ Àü½Ã, À¶º¹ÇÕ °ø¿¬, ÃÊ´ëÀü, ¹ö½ºÅ·, Åõ¾î, °ø¿¹ Ã¼Çè, ÇÃ¸®¸¶ÄÏ, ÀÎ¹®ÇÐ ÅäÅ© µîÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ Æ¯È ÇÁ·Î±×·¥ ¡®Å¸ÀÓ¸®½º 24.5h¡¯ ¿î¿µ¿¡ µé¾î°£´Ù°í 29ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀüÀÏºôµùÀÇ »õ ¹Ì·¡¸¦ ÀÇ¹ÌÇÏ´Â ¡®Å¸ÀÓ¸®½º 24.5h¡¯¸¦ ÁÖÁ¦·Î ÇÑ ¿ÃÇØ ÇÁ·Î±×·¥Àº Àü ¿¬·ÉÃþÀÌ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±âÈ¹Çß´Ù. ¿À´Â 11¿ù±îÁö ¸ÅÁÖ Åä¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã¿¡ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
Ã¹ ¹®À» ¿©´Â 6¿ù ÇÁ·Î±×·¥Àº ¡®ÀüÀÏ Ã¼Å©ÀÎ ÆÄÆ¼¡¯, ¡®¿øµ¥ÀÌ Å¬·¡½º¡¯, ¡®¾ÆÆ® ½ºÅ×ÀÌÁö¡¯, ¡®5¡¤18 ´ÙÅ©Åõ¾î¸®Áò¡¯, ¡®½Ã¹ÎÂü¿© ¹ö½ºÅ·¡¯, ¡®ÀÎ¹®ÇÐ°¿¬¡¯ µî 13Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ÁøÇàµÈ´Ù.
ÁÖ¿ä ÇÁ·Î±×·¥ÀÎ ¡®ÀüÀÏ ½ºÅÆÇÁ Åõ¾î¡¯´Â ¡®¹æÅ»Ãâ°ÔÀÓ¡¯À» º»µû ÀüÀÏºôµù245 °Ç¹° ³»¿¡¼ ¹Ì¼ÇÀ» ¼öÇàÇÏ´Â °ÔÀÓÀÌ´Ù. Åõ¾î¸¦ ¸¶Ä£ ½Ã¹Î¿¡°Ô º¸³Ã¹é°ú ´ëÀÎ½ÃÀå »óÇ°±ÇÀ» ÁõÁ¤ÇÑ´Ù.
1Ãþ ·Îºñ¿¡¼´Â »õ³¯¹êµå°¡ Ç»Àü ±¹¾Ç°ú Æ®·ÎÆ®¸¦ µé·ÁÁÖ°í 10Ãþ RF¿¡¼´Â ¸¶¼ú»ç ÀÌÇÑÀÇ ½Åºñ·Î¿î ¹öºí¼î°¡ ÀÌ¾îÁö´Â µî Àü ¿¬·ÉÃþÀ» ¾Æ¿ì¸£´Â °ø¿¬ÀÌ ÆîÃÄÁø´Ù.
ÀÎ±â Ã¼Çè ÇÁ·Î±×·¥ÀÎ ¡®¿øµ¥ÀÌ Å¬·¡½º¡¯´Â Äµµé, ¾Æ·Î¸¶, ¾×¼¼¼¸®, ¹®±¸ ¸¸µé±â µî ±âÁ¸ Å¬·¡½º¿¡ ´õÇØ ¿ÃÇØ´Â ´Ù¾çÇÑ ½Ã¹ÎÀÌ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ´ß°Á¤, È£µÎ°úÀÚ, °úÀÏÄÅ, ÁÖ½º µî ¸Ô°Å¸®¸¦ Á÷Á¢ ¸¸µé¾îº»´Ù.
5¡¤18¹ÎÁÖÈ¿îµ¿ÀÇ Á¤½ÅÀ» ±â¸®°í ¿ª»çÀû ÀÇ¹Ì¸¦ µÇ»õ±â´Â ¡®5¡¤18 ´ÙÅ©Åõ¾î¸®Áò¡¯°ú ¡®¿Ãµ¥ÀÌ Æä½ºÅ¸¡¯´Â Ã¹¼±À» º¸ÀÎ´Ù.
¹®È¡¤¿ª»ç¡¤¿¹¼ú µî °ü±¤ÀÚ¿øÀ» °¡Áø ÀüÀÏºôµù245¸¸ÀÇ Æ¯Â¡À» »ì¸®°í ÀÎ±Ù ±¹¸³¾Æ½Ã¾Æ¹®ÈÀü´ç, ¿¹¼úÀÇ °Å¸®, ´ëÀÎ½ÃÀå µî ±¤ÁÖ °÷°÷À» ¿¬°èÇØ ½Ã¹Î»Ó ¾Æ´Ï¶ó °ü±¤°´, ¿Ü±¹ÀÎµéÀÇ Èï¹Ì¸¦ ²ø °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.
½Ã¹ÎÀÌ Á÷Á¢ ¸¶ÀÌÅ©¸¦ Àâ°í Âü¿©ÇÏ´Â ½Ã¹ÎÂü¿©Çü ÇÁ·Î±×·¥ ¡®³»°¡ ¹ö½ºÅ·, ¹ö½ºÄý¡¯µµ °çµé¿©Áø´Ù. ¸ÅÁÖ ´Ù¾çÇÑ Àå¸£¸¦ ¹ö½ºÅ· Çü½ÄÀÇ »ó¼³ °ø¿¬À¸·Î ÁøÇàÇÑ´Ù.
À¯Á¤¾Æ ½Ã ¹®Èµµ½ÃÁ¶¼º°úÀåÀº ¡°¿ÃÇØ 3³âÂ°ÀÎ ½Ã¹Î¹®ÈÃ¼Çè Æ¯È ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ÀüÀÏºôµù245ÀÇ ·£µå¸¶Å©·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ´ÙÃ¤·Î¿î º¼°Å¸®¿Í Áñ±æ°Å¸®¸¦ ÁØºñÇß´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±¤ÁÖ=Àå¼±¿í ±âÀÚ swjang@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö