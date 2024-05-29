¡°º¸À°¿ø¿¡ ½ÂÇÕÂ÷ ¼±¹°¡± ±¸¸Å ÀÎÁõÇÑ ÀÌ ¹è¿ì[¾Æ»ì¼¼]

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¹è¿ì ³²º¸¶ó(34)¾¾°¡ 29ÀÏ ½ÂÇÕÂ÷¸¦ ±¸¸ÅÇß´Ù¸ç ¿Ã¸° »çÁø¿¡ ¹«·Á 5000¸í ÀÌ»óÀÌ ¡®ÁÁ¾Æ¿ä¡¯¸¦ ´·¶½À´Ï´Ù. 200°³°¡ ³Ñ´Â ´ñ±Û¿¡´Â ¡°³Ê¹« ¸ÚÁö´Ù¡± ¡°Ãµ»ç °°´Ù¡± µîÀÇ ÄªÂù ´ñ±ÛÀÌ ¼âµµÇßÁÒ. ¿¬¿¹ÀÎÀÇ Â÷·® ±¸¸Å ÀÎÁõ¿¡ ÀÌÅä·Ï È£ÆòÀÌ ½ñ¾ÆÁø ÀûÀÌ ÀÖ´ø°¡¿ä. ³²¾¾ÀÇ ±Û¿¡¸¸ À¯µ¶ ¡®¼±ÇÃ¡¯ÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´ø ÀÌÀ¯. ³²¾¾°¡ ÀÌ ½ÂÇÕÂ÷¸¦ º¸À°¿ø¿¡ ±âºÎÇß±â ¶§¹®ÀÔ´Ï´Ù.
³²¾¾´Â ÀÌ³¯ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡ Àå¹®ÀÇ ±ÛÀ» °Ô½ÃÇß½À´Ï´Ù. 2³â ÀüºÎÅÍ ÇÑ º¸À°¿ø ¾ÆÀÌµéÀÇ »ýÀÏ ¼±¹°À» Ã¬°ÜÁÖ°í ÀÖ´Âµ¥, ÀÌ¹ø¿¡´Â ½ÅÇü ½ÂÇÕÂ÷¸¦ ¼±¹°Çß´Ù´Â ³»¿ëÀÌ¾ú½À´Ï´Ù. ³²¾¾°¡ ÀÌÃ³·³ ¡®Åë Å« ±âºÎ¡¯¸¦ °á½ÉÇÑ µ¥´Â ³ª¸§ÀÇ ÀÌÀ¯°¡ ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù. Áö³ÇØ 5¿ù, ¾ÆÀÌµéÀÌ 20³â µÈ ½ÂÇÕÂ÷·Î »ýÈ°ÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â »ç½ÇÀ» ¾Ë°Ô µÆ±â ¶§¹®ÀÌ¾úÁÒ.
³²¾¾´Â º¸À°¿ø ½ÂÇÕÂ÷¸¦ ¹Ù²ãÁÖ°íÀÚ 1³â µ¿¾È ²¿¹Ú ÀúÃàÇß´Ù°í ÇÕ´Ï´Ù. ±×¸®°í ±× ³ë·ÂÀÇ °á½ÇÀÎ ½ÅÇü ½ÂÇÕÂ÷¸¦ ¼±¹°ÇÑ ³¯, º¸À°¿ø ¼±»ý´Ôµé°ú ¾ÆÀÌµéÀÌ ¹«Ã´ ±â»µÇß´Ù°í ÀüÇß½À´Ï´Ù. ³²¾¾ ¿ª½Ã ¡°»ÑµíÇÏ°í, Çàº¹Çß´Ù¡±°í ÇÕ´Ï´Ù. ±×·¯¸é¼ ¡°¾ÆÀÌµéÀÌ ´õ ³Ð°í, ±ú²ýÇÏ°í, ¾ÈÀüÇÑ Â÷·Î ´Ù´Ò ¼ö ÀÖ¾î ¸¶À½ÀÌ ³õÀÎ´Ù¡±°í ¸»Çß½À´Ï´Ù.
³²¾¾¿¡ µû¸£¸é ÇØ´ç º¸À°¿ø ¼±»ý´ÔµéÀº ÀÌ¹ø ¿©¸§ ¾ÆÀÌµé°ú °¿øµµ·Î ¼ö·ÃÈ¸¸¦ °¥ °èÈ¹ÀÔ´Ï´Ù. ³²¾¾°¡ ¼±¹°ÇÑ Â÷·®À» Å¸°í ¸»ÀÌÁÒ. ³²¾¾´Â ¡°¾ÕÀ¸·Î ¾ÆÀÌµé°ú ¹æ¹æ°î°î ´Ù´Ï¸é¼ Çàº¹ÇÑ Ãß¾ïÀ» ¸¸µå½Ã¸é ÁÁ°Ú´Ù¡±´Â ¼Ò¸ÁÀ» ¹àÇû½À´Ï´Ù.
Àß ¾Ë·ÁÁø °ÍÃ³·³ ³²¾¾´Â 13³²¸ÅÀÇ µÑÂ°ÀÌÀÚ ¸ºµþÀÔ´Ï´Ù. µ¥ºß 18³â Â÷ ¹è¿ì·Î ÅºÅºÇÑ ¿¬±â °æ·ÂÀ» ½×¾ÒÁö¸¸, µ¿»ýµéÀÇ ÇÐºñ¸¦ Ã¥ÀÓÁö´Â µî ¡®K-Àå³à¡¯·Î¼ÀÇ »îÀÌ ½±Áö¸¸Àº ¾Ê¾Ò´Ù°í ÇÕ´Ï´Ù. Áö³ÇØ ÇÑ ¹æ¼Û¿¡¼´Â ¡°ÀÌ¹ø¿¡ ÀÌ»çÇÏ¸ç Ã³À½À¸·Î ³ª¸¸ÀÇ ¹æÀ» °®°Ô µÆ´Ù¡±¸ç ¡°³» ÀÌºÒÀ» Ã³À½ »çºÃ´Ù¡±°í ¹àÈ÷±âµµ Çß½À´Ï´Ù.
ÀÌÃ³·³ Ã¬°Ü¾ß ÇÒ µ¿»ýµéÀÌ ¸¹Áö¸¸, ³²¾¾´Â °¡Á·»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Å¸ÀÎÀ» À§ÇØ¼µµ ²ÙÁØÈ÷ ¼±ÇàÀ» ÀÌ¾î¿À°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÂÊ¹æÃÌ ºÀ»ç, ¹ÌÈ¥¸ð¸¦ À§ÇÑ ÈÄ¿ø±Ý ±âºÎ µî ´Ù¾çÇÑ °÷¿¡ ¿ÂÁ¤À» ³ª´©°í ÀÖÁÒ. ÈçÈ÷ ¸»ÇÏ´Â ¿¬¿¹ÀÎÀÇ ¡®¼±ÇÑ ¿µÇâ·Â¡¯ÀÌ¶õ ¹Ù·Î ÀÌ·± °ÍÀÌ ¾Æ´Ò±î¿ä. ³²¾¾ÀÇ ÀÌ¹ø °Ô½Ã¹°¿¡ ¡°¸¹ÀÌ ¹è¿î´Ù¡± ¡°Àúµµ ²À ±âºÎÇÏ°Ú´Ù¡± ¡°»î¿¡ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ÁÖ¼Å¼ °¨»çÇÏ´Ù¡± µîÀÇ ´ñ±ÛÀÌ ´Þ¸®´Â °É º¸¸é ¸»ÀÔ´Ï´Ù.
°ð ³²¾¾°¡ ¼±¹°ÇÑ Â÷¸¦ Å¸°í ¿©¸§ ³ªµéÀÌ¿¡ ´Ù³à¿Ã ¾ÆÀÌµé. ³²¾¾ÀÇ µû½ºÇÑ ¸¶À½°ú ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ÀÀ¿ø±îÁö ´õÇØÁ® ´õ¿í Çàº¹ÇÑ Ãß¾ïÀ» ½×°í ¿À±æ ¼Ò¸ÁÇÕ´Ï´Ù.
[¾ÆÁ÷ »ì¸¸ÇÑ ¼¼»ó]Àº Á¡Á¡ °¢¹ÚÇØÁö´Â ¼¼»ó¿¡ Èñ¸Á°ú ¹ÏÀ½À» ÁÖ´Â ÀÌµéÀÇ ÀÌ¾ß±âÀÔ´Ï´Ù. Èûµé°í ÁöÄ¥ ¶§ ¾ÆÁ÷ »ì¸¸ÇÑ ¼¼»óÀ» ¸¸µé¾î °¡´Â ¡®¾Æ»ì¼¼¡¯ »ç¶÷µéÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ µé¾îº¸¼¼¿ä. µû¶æÇÑ ¼¼»óÀ» ²Þ²Ù´Â µ¶ÀÚ ¿©·¯ºÐÀÇ Á¦º¸¸¦ ±â´Ù¸³´Ï´Ù.
¹ÚÀºÁÖ ±âÀÚ wn1247@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö