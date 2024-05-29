¡®Æ®¹Ù·ÎÆ¼ Áý¡¯ ÇöÆÇ °á±¹ ¶Ã´Ù¡¦¸ð±³µµ ±èÈ£Áß Áö¿ì±â

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ÇØ´ç ½°ÅÍ´Â 2020³â ±èÃµ½Ã·ÎºÎÅÍ 2000¿©¸¸¿øÀ» Áö¿ø¹Þ¾Æ ¼¼¿öÁ³´Ù. ÇÐ±³´Â Á¹¾÷»ý ±è¾¾ÀÇ º°¸íÀ» µû ¡®Æ®¹Ù·ÎÆ¼ Áý¡¯ÀÌ¶ó´Â ÀÌ¸§À» ºÙ¿´´Ù. Æ®¹Ù·ÎÆ¼´Â ±è¾¾ÀÇ À½¾Ç Àå¸£ ¡®Æ®·ÎÆ®¡¯¿Í Àü¼³Àû Å×³Ê ¡®ÆÄ¹Ù·ÎÆ¼¡¯¸¦ Á¶ÇÕÇÑ ¸»ÀÌ´Ù.
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±èÃµ¿¹°í Àü ±³Àå A¾¾´Â Áö³ 22ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ À¯Æ©ºê Ã¤³Î¿¡¼ ¡°°¡È¤ÇÑ ¿©·Ð¸ôÀÌ·Î »ç¶÷À» Á×ÀÌ·Á µé´Ù´Ï ¾ÈÅ¸±õ´Ù¡±¸ç ¡°Èû¾ø´Â °¡¼öÀÇ Àß¸øÀº ¿ë³³ ¸ø ÇÏ¸é¼ ÁßÁËÀÎÀÎ Á¤Ä¡ÀÎµé¿¡°Ô´Â ±×·¸°Ô °ü´ëÇÒ ¼ö ÀÖ´À³Ä¡±°í ¸»ÇÏ±âµµ Çß´Ù.
±èÃµ½Ã°¡ 2021³â 2¾ï¿øÀ» µé¿© ¸¸µç ¡®±èÈ£Áß ¼Ò¸®±æ¡¯À» ³õ°íµµ ³í¶õÀº ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù. ½Ã È¨ÆäÀÌÁö¿¡´Â Ã¶°Å¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â ¹Î¿øÀÌ ¼ö½Ê°Ç ¿Ã¶ó¿Í ÀÖ´Ù. ½Ã´Â ¼ö»ç°¡ ÁøÇà ÁßÀÎ »óÈ²¿¡¼ ´çÀå Ã¶°Å °èÈ¹Àº ¾ø´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù.
KBS´Â ÀÌ³¯ ¹æ¼ÛÃâ¿¬±ÔÁ¦½É»çÀ§¿øÈ¸¸¦ ¿°í ±è¾¾¿¡ ´ëÇØ ÇÑ½ÃÀû Ãâ¿¬ Á¤Áö Ã³ºÐÀ» °áÁ¤Çß´Ù. KBS ÃøÀº ¡°¹ý¿ø ÆÇ°á ÀüÀÌÁö¸¸ ±è¾¾°¡ À½ÁÖ¿îÀü µµÁÖ »ç°í¿Í °ü·ÃÇØ °ÅµìµÈ °ÅÁþ¸»·Î ½É°¢ÇÑ »çÈ¸Àû ¹°ÀÇ¸¦ ºú¾ú°í, ¹æ¼Û Ãâ¿¬À» ±ÝÁöÇØ´Þ¶ó´Â ¿©·¯ ½ÃÃ»ÀÚÀÇ Ã»¿ø µîÀÌ Á¢¼öµÆ´Ù¡±°í ÀÌÀ¯¸¦ ¼³¸íÇß´Ù.
Á¤½Å¿µ ±âÀÚ spirit@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö