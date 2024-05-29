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¡®Æ®¹Ù·ÎÆ¼ Áý¡¯ ÇöÆÇ °á±¹ ¶Ã´Ù¡¦¸ð±³µµ ±èÈ£Áß Áö¿ì±â

ÀÔ·Â : 2024-05-29 16:06
°æºÏ ±èÃµ¿¹¼ú°íµîÇÐ±³ ±³³» ½°ÅÍ ´©°¢ 'Æ®¹Ù·ÎÆ¼ Áý' ¸ð½À. ¿¬ÇÕ´º½º

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°æºÏ ±èÃµ¿¹¼ú°íµîÇÐ±³´Â ±³³» ½°ÅÍ ´©°¢¿¡ ´Ü ¡®Æ®¹Ù·ÎÆ¼ Áý¡¯ ÇöÆÇ°ú ±è¾¾ »çÁø µîÀ» Áö³­ 28ÀÏ Ã¶°ÅÇß´Ù°í 29ÀÏ ¹àÇû´Ù.

ÇØ´ç ½°ÅÍ´Â 2020³â ±èÃµ½Ã·ÎºÎÅÍ 2000¿©¸¸¿øÀ» Áö¿ø¹Þ¾Æ ¼¼¿öÁ³´Ù. ÇÐ±³´Â Á¹¾÷»ý ±è¾¾ÀÇ º°¸íÀ» µû ¡®Æ®¹Ù·ÎÆ¼ Áý¡¯ÀÌ¶ó´Â ÀÌ¸§À» ºÙ¿´´Ù. Æ®¹Ù·ÎÆ¼´Â ±è¾¾ÀÇ À½¾Ç Àå¸£ ¡®Æ®·ÎÆ®¡¯¿Í Àü¼³Àû Å×³Ê ¡®ÆÄ¹Ù·ÎÆ¼¡¯¸¦ Á¶ÇÕÇÑ ¸»ÀÌ´Ù.

±è¾¾ »çÁø°ú º¸µµÀÚ·á µîÀÌ ¼³Ä¡µÈ ½°ÅÍ´Â ±×µ¿¾È ÆÒµéÀÌ Ã£´Â ¸í¼Ò¿´´Ù. ±×µ¿¾È ÇÐ±³ ÃøÀº Ã¶°Å °èÈ¹ÀÌ ¾ø´Ù´Â ÀÔÀåÀ» °í¼öÇØ¿Ô´Ù.

±èÃµ¿¹°í Àü ±³Àå A¾¾´Â Áö³­ 22ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ À¯Æ©ºê Ã¤³Î¿¡¼­ ¡°°¡È¤ÇÑ ¿©·Ð¸ôÀÌ·Î »ç¶÷À» Á×ÀÌ·Á µé´Ù´Ï ¾ÈÅ¸±õ´Ù¡±¸ç ¡°Èû¾ø´Â °¡¼öÀÇ Àß¸øÀº ¿ë³³ ¸ø ÇÏ¸é¼­ ÁßÁËÀÎÀÎ Á¤Ä¡ÀÎµé¿¡°Ô´Â ±×·¸°Ô °ü´ëÇÒ ¼ö ÀÖ´À³Ä¡±°í ¸»ÇÏ±âµµ Çß´Ù.

±èÃµ½Ã°¡ 2021³â 2¾ï¿øÀ» µé¿© ¸¸µç ¡®±èÈ£Áß ¼Ò¸®±æ¡¯À» ³õ°íµµ ³í¶õÀº ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù. ½Ã È¨ÆäÀÌÁö¿¡´Â Ã¶°Å¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â ¹Î¿øÀÌ ¼ö½Ê°Ç ¿Ã¶ó¿Í ÀÖ´Ù. ½Ã´Â ¼ö»ç°¡ ÁøÇà ÁßÀÎ »óÈ²¿¡¼­ ´çÀå Ã¶°Å °èÈ¹Àº ¾ø´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù.

KBS´Â ÀÌ³¯ ¹æ¼ÛÃâ¿¬±ÔÁ¦½É»çÀ§¿øÈ¸¸¦ ¿­°í ±è¾¾¿¡ ´ëÇØ ÇÑ½ÃÀû Ãâ¿¬ Á¤Áö Ã³ºÐÀ» °áÁ¤Çß´Ù. KBS ÃøÀº ¡°¹ý¿ø ÆÇ°á ÀüÀÌÁö¸¸ ±è¾¾°¡ À½ÁÖ¿îÀü µµÁÖ »ç°í¿Í °ü·ÃÇØ °ÅµìµÈ °ÅÁþ¸»·Î ½É°¢ÇÑ »çÈ¸Àû ¹°ÀÇ¸¦ ºú¾ú°í, ¹æ¼Û Ãâ¿¬À» ±ÝÁöÇØ´Þ¶ó´Â ¿©·¯ ½ÃÃ»ÀÚÀÇ Ã»¿ø µîÀÌ Á¢¼öµÆ´Ù¡±°í ÀÌÀ¯¸¦ ¼³¸íÇß´Ù.

Á¤½Å¿µ ±âÀÚ spirit@kmib.co.kr

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