¡®±èÈ£ÁßÀÇ °¨¹æ»ýÈ°¡¯ °ø°³¡¦ Á¾ÀÏ ÄðÄð, »ï½Ã¼¼³¢ µµ½Ã¶ô

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±èÁöÈÆ ±âÀÚ germany@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö