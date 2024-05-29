±¤ÁÖ°æÂûÃ» Á¤½ÅÀÀ±ÞÇÕµ¿´ëÀÀ¼¾ÅÍ ¹® ¿­¾î¡¦ÁöÀÚÃ¼, ÀÇ·á±â°ü°ú °øµ¿ ´ëÀÀ

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ÀÔ·Â : 2024-05-29 15:56

±¤ÁÖ°æÂûÃ» Á¤½ÅÀÀ±ÞÇÕµ¿´ëÀÀ¼¾ÅÍ°¡ 29ÀÏ ¹®À» ¿­¾ú´Ù. Á¤½ÅÁúÈ¯ °ü·Ã ½Å°í°¡ ´Ã°í ÀÌ»óµ¿±â¹üÁË ¹ß»ý µî Á¤½ÅÀÀ±Þ»óÈ²¿¡ ´ëÇÑ ¼¼¹ÐÇÑ ÃÊ±â´ëÀÀ ÇÊ¿ä¼ºÀÌ ´ëµÎµÈ µ¥ µû¸¥ °æÂûÀÇ ´ëÀÀÀÌ´Ù.

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½Å¼³µÈ ÇÕµ¿´ëÀÀ¼¾ÅÍ¿¡´Â ÀÌ¿¡ µû¶ó ±¤ÁÖ°æÂûÃ» ÀÀ±ÞÀÔ¿ø ÇöÀåÁö¿øÆÀ°ú ±¤ÁÖ½ÃÃ» ±¤¿ªÁ¤½Å°Ç°­º¹Áö¼¾ÅÍ ¼Ò¼Ó À§±â°³ÀÔÆÀÀÌ ÇÕµ¿À¸·Î ±Ù¹«ÇÏ°Ô µÈ´Ù.

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ÇÏÁö¸¸ ¾ÕÀ¸·Î´Â °æÂû ÇöÀåÁö¿øÆÀ°ú À§±â°³ÀÔÆÀÀÌ ÇöÀåÃâµ¿ºÎÅÍ ¿øÆÀ(One-Team)À¸·Î ¿òÁ÷¿© È¿À²¼ºÀ» ²ÒÇÏ°Ô µÈ´Ù. ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ÀÔ¿ø ÀýÂ÷°¡ °£¼ÒÇØÁö°í ¿¹Àüº¸´Ù ½Å¼ÓÇÑ Ã³¸®¸¦ °áÁ¤ÇÏ´Â µî ÇöÀå´ëÀÀ ¿ª·®ÀÌ °­È­µÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.

±¤ÁÖ°æÂûÃ»¿¡ µÕÁö¸¦ µÐ ÇÕµ¿´ëÀÀ¼¾ÅÍ´Â 6¿ù 1ÀÏºÎÅÍ ¿î¿µ¿¡ µé¾î°£´Ù. °³¼Ò½Ä¿¡´Â ÇÑÃ¢ÈÆ ±¤ÁÖ°æÂûÃ»Àå, °í±¤¿Ï ±¤ÁÖ½Ã ºÎ½ÃÀå, ¾ÈÁø ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ÀÚÄ¡°æÂûÀ§¿øÈ¸ À§¿øÀå µî 20¿©¸íÀÌ Âü¼®Çß´Ù.

ÇÑÃ¢ÈÆ ±¤ÁÖ°æÂûÃ»ÀåÀº ¡°Á¤½ÅÁúÈ¯ÀÚ ´ëÀÀÀº ¾î´À ÇÑ ±â°üÀÇ ¹®Á¦°¡ ¾Æ´Ñ ¡®°æÂû-ÁöÀÚÃ¼-ÀÇ·á±â°ü¡¯ µî ¿©·¯ À¯°ü±â°üÀÌ ÇÔ²² Ç®¾î³ª°¡¾ß ÇÏ´Â °úÁ¦ÀÎ ¸¸Å­ ÇÕµ¿´ëÀÀ¼¾ÅÍ¸¦ ÅëÇØ ÇÑÂ÷¿ø ³ôÀº Çù·Â°ú Àû±ØÀû ´ëÀÀ¿¡ ³ª¼­°Ô µÆ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

±¤ÁÖ=Àå¼±¿í ±âÀÚ swjang@kmib.co.kr

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