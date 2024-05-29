ÀÌÂ÷ÀüÁö ºÐ¾ß Àü¹®°¡ 24¸í, Æ¯Çã½É»ç°üÀ¸·Î »õÃâ¹ß

ÇöÀå°æÇèÀÌ Ç³ºÎÇÑ ÀÌÂ÷ÀüÁö ºÐ¾ß Àü¹®°¡µéÀÌ Æ¯ÇãÃ» Æ¯Çã½É»ç°üÀ¸·Î »õ·Î¿î »îÀ» ½ÃÀÛÇÏ°Ô µÆ´Ù.
Æ¯ÇãÃ»Àº 29ÀÏ ÀÌÂ÷ÀüÁö ºÐ¾ß Àü¹®ÀÓ±âÁ¦ Æ¯Çã½É»ç°ü ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ 24¸íÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
Áö³ÇØ ¹ÝµµÃ¼ ºÐ¾ß Æ¯Çã½É»ç°ü 67¸íÀ» Ã¤¿ëÇÑ Æ¯ÇãÃ»Àº ÀÌÂ÷ÀüÁö ºÐ¾ßÀÇ ½É»çÀÎ·Âµµ Áõ¿øÇÏ±â À§ÇØ 2¿ùºÎÅÍ Ã¤¿ëÀýÂ÷¸¦ ÁøÇàÇß´Ù.
´çÃÊ 38¸íÀ» Ã¤¿ëÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¾úÁö¸¸ ³ôÀº ¼öÁØÀÇ ±â¼úÀû Àü¹®¼ºÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ¸¸Å °èÈ¹º¸´Ù ÀûÀº 24¸íÀ» ¼±¹ßÇß´Ù°í Æ¯ÇãÃ»Àº ¼³¸íÇß´Ù.
ÇÕ°ÝÀÚ °¡¿îµ¥ ÃÖ¿¬ÀåÀÚ´Â 64¼¼, ÃÖ¿¬¼Ò´Â 31¼¼¿´À¸¸ç Æò±Õ ¿¬·ÉÀº 50.5¼¼´Ù. ÀÌÂ÷ÀüÁö ºÐ¾ß Æò±Õ Á¾»ç °æ·ÂÀº 21³â 4°³¿ù, ¼®¡¤¹Ú»ç ÇÐÀ§ º¸À¯À² 79%, ÇöÁ÷ÀÚ ºñÀ² 75% µî ÃÖ½Å ±â¼úµ¿Çâ¿¡ Á¤ÅëÇÑ °í¼÷·Ã Àü¹®ÀÎ·ÂµéÀÌ ´ë°Å ÇÕ°ÝÇß´Ù.
ÀÌÁß ÃÖ¿¬ÀåÀÚ´Â ´ëÇÐ ¹× °ø°ø¿¬ ¿¬±¸½ÇºÎÅÍ ±¹³»¡¤¿Ü ±¼ÁöÀÇ ±â¾÷¿¡¼ 40¿©³â°£ ±Ù¹«ÇÑ º£Å×¶û ±â¼úÀÎ·ÂÀÎ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
ÇÕ°ÝÀÚ´Â ´ÙÀ½´Þ 24ÀÏ Á¤½Ä ÀÓ¿ëµÇ¸ç ½Å±Ô½É»ç°ü ±³À° µîÀ» °ÅÃÄ ±â¼úº° Àü´ã ½É»ç°ú¿¡ ¹èÄ¡µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ½É»ç¿ª·® Çâ»ó°ú Á¶±âÀûÀÀÀ» À§ÇØ ¼±¹è ½É»ç°üÀÇ ¸àÅä¸µÀ» ¹Þ´Â´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡ Ãæ¿øÇÏÁö ¸øÇÑ ÀÎ¿øÀº ´ÙÀ½´Þ Áß Ãß°¡ Ã¤¿ëÀýÂ÷¸¦ ÁøÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Ãß°¡ Ã¤¿ëÇÏ´Â Æ¯Çã½É»ç°üÀº 5±Þ »ó´ç(Àü¹®ÀÓ±âÁ¦ ³ª±Þ)ÀÇ ±¹°¡°ø¹«¿øÀ¸·Î ÀÏ¹Ý °ø¹«¿ø°ú ´Þ¸® Á¤³âÀÌ ¾ø°í ¹Î°£ °æ·ÂÀÌ ÀÎÁ¤µÈ´Ù.
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´ëÀü=ÀüÈñÁø ±âÀÚ heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö