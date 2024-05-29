¡®±¹Á¦½ºÄÉÀÌÆ®Àå ±èÆ÷À¯Ä¡¡¯ ¶ß°Å¿î ¿­±â Àü±¹ È®»ê

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±×´Â ¡°±èÆ÷½Ã´Â ÃÖÃ·´Ü ½Ã¼³À» °®Ãá ³ÐÀº ºÎÁöÀÇ ±¹Á¦½ºÄÉÀÌÆ®ÀåÀ» ¸¸µé¾î ¿ì¸® ºù»ó¼±¼öµéÀÇ ¿¬½À°ú ´ëÈ¸¸¦ Àû±Ø Áö¿øÇÒ »Ó ¾Æ´Ï¶ó, Àü ±¹¹ÎÀÌ ºù»óÀ» Áñ±â¸ç Ã¼ÇèÇÏ´Â »ýÈ°Ã¼À°°ø°£À¸·Î, ¶Ç ¼¼°èÀû ºù»ó´ëÈ¸ ¹× °ø¿¬°ú ¹®ÈÇà»ç µî ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ÁøÇàµÇ´Â ¿¸° °ø°£À¸·Î Á¶¼ºÇÒ °èÈ¹¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°»õ·Î¿î ¹«´ë ±èÆ÷¿¡¼ ´ëÇÑ¹Î±¹ ºù»ó½ºÆ÷Ã÷´Â »õ·Î¿î µµ¾àÀÇ ÀüÈ¯Á¡À» ¸ÂÀ» °ÍÀÌ´Ù¡±¶ó°í Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÇû´Ù.
±èÆ÷=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö