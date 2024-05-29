µ¹¾Æ¿ÀÁö ¾Ê´Â Àü°øÀÇ¡¦ÀÇ·á°ø¹é ´ëÀÀ¿¡ ¡®2000¾ï¡¯ ³Ñ´Â Ç÷¼¼ ÅõÀÔ

ÀÇ´ë Á¤¿ø Áõ¿ø¿¡ ¹Ý¹ßÇØ Àü°øÀÇµéÀÌ º´¿øÀ» ÀÌÅ»ÇÑ Áö 100ÀÏÀÌ µÈ 29ÀÏ Á¤ºÎ´Â ÀÇ·á °ø¹é ÃÖ¼ÒÈ¸¦ À§ÇØ 755¾ï¿øÀÇ ¿¹ºñºñ¸¦ Ãß°¡·Î ÅõÀÔÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑ´ö¼ö ±¹¹«ÃÑ¸®´Â Áö³ 28ÀÏ ±¹¹«È¸ÀÇ¿¡¼ ¿¹ºñºñ 755¾ï¿ø Ãß°¡ ÅõÀÔÀ» ÀÇ°áÇß´Ù°í Á¤ºÎ¼¿ïÃ»»ç¿¡¼ °³ÃÖµÈ ÀÇ»ç Áý´ÜÇàµ¿ Áß¾ÓÀç³¾ÈÀü´ëÃ¥º»ºÎ È¸ÀÇ¿¡¼ 29ÀÏ ¹àÇû´Ù.
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ÀÌ¹ø¿¡ ÅõÀÔµÇ´Â ¿¹ºñºñ´Â °øÁßº¸°ÇÀÇ¡¤±ºÀÇ°ü¡¤½Ã´Ï¾î ÀÇ»ç µî ´ëÃ¼ÀÎ·Â Áö¿ø°ú È¯ÀÚ ÀÌ¼Û ±¸±ÞÂ÷ ºñ¿ë Áö¿ø µî¿¡ ÁÖ·Î È°¿ëµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÇ·á °ø¹éÀ» ¸Þ¿ì±â À§ÇØ ÅõÀÔµÇ´Â ¿¹ºñºñÀÎ ¸¸Å 1Â÷ ¿¹ºñºñ¿Í À¯»çÇÏ°Ô ÅõÀÔµÇÁö¸¸, ±× ¹üÀ§´Â ´õ ³Ð¾îÁø´Ù. ÀÌÀü¿¡´Â ÇöÀå ´çÁ÷ ÀÇ·áÁøµé¿¡ ´ëÇÑ ¼ö´çÀº »ó±ÞÁ¾ÇÕº´¿ø ±Ù¹«ÀÚµé¿¡°Ô¸¸ Áö±ÞµÆ´Ù¸é ¾ÕÀ¸·Î´Â ¼ö·Ãº´¿ø Áß Á¾ÇÕº´¿ø ±Ù¹«ÀÚµé±îÁö È®´ëµÈ´Ù.
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