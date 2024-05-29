¡°À±¼®¿­ÀÎÁÙ¡± ¡°Á¶±¹ÀÎÁÙ¡±¡¦ ±èÈ£Áß ±¸¼Ó¿¡ Á¤Ä¡ÀÎ ¡®ÁÙ¼ÒÈ¯¡¯

Æ®·ÎÆ® °¡¼ö ±èÈ£Áß(33)ÀÌ À½ÁÖ »±¼Ò´Ï ÇøÀÇ·Î ±¸¼ÓµÈ °¡¿îµ¥, ÀÌ »çÅÂ¿Í °ü·ÃÇØ ÁÖ¿ä Á¤Ä¡ÀÎµéÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ ¿¬ÀÏ °Å·ÐµÇ°í ÀÖ´Ù.
29ÀÏ Á¤Ä¡±Ç¿¡ µû¸£¸é ¹ÚÈ«±Ù ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀº ÀÌ³¯ SBS¶óµð¿À¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¡°±èÈ£Áß À½ÁÖ¿îÀü »ç°Ç°ú À±¼®¿ ´ëÅë·ÉÀÇ ÇØº´´ë¿ø Æ¯°Ë¹ý¿¡ ´ëÇÑ °ÅºÎ±ÇÀÌ ¿µ¶ô¾øÀÌ ÆÇ¹ÚÀÌ¡±¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¹Ú ÀÇ¿øÀº ¡°±èÈ£ÁßÀÌ À½ÁÖ»ç°í ÀÌÈÄ¿¡ ÇöÀå¿¡¼ ÀûÀýÇÑ Á¶Ä¡¸¦ ÇÏÁö ¾Ê°í ´Þ¾Æ³ °ÍÀº ¼ÒÀ§ ¡®·±Á¾¼·¡¯ÀÌ¶ó°í ÇÏ´Â ÀÌÁ¾¼· Àü È£ÁÖ´ë»çÀÇ Ãâ±¹À» ¶°¿Ã¸®°Ô ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°±èÈ£ÁßÀÌ Ã³À½¿¡ Àý´ë ¼ú ¾È ¸¶¼Ì´Ù°í Çß´Ù°¡ ¾ËÄÚ¿Ã ºÎ»ê¹°ÀÌ °ËÃâµÇ´Ï±î ½ÃÀÎÇß´Ù. ´ëÅë·ÉÀÌ °Ý³ëÇß´Ù´Â °Í¿¡ ´ëÇØ ¡®¹ÚÁ¤ÈÆ ´ë·ÉÀÇ ¸Á»ó¡¯ÀÌ¶ó°í ¸ô¾ÆºÙÀÌ´Ù°¡ Á¤È²ÀÌ µå·¯³ª´Ï±î °Ý³ëÇÑ °Ô ¹«½¼ ÁË³Ä°í ÇÏ´Â °Íµµ ´à¾Ò´Ù¡±°í Çß´Ù.
¹Ú ÀÇ¿øÀº ÀÌ¾î ¡°À± ´ëÅë·É°ú ±¹¹ÎÀÇÈûÀÌ Áø½ÇÀ» µ¤°í °è¼Ó ÆøÁÖÇÏ¸é ±èÈ£Áß°ú ±×¸¦ °¨½Î±â¸¸ Çß´ø ±âÈ¹»ç Æó¾÷ ¼ö¼ø°ú ´Ù¸£Áö ¾ÊÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.
¹Ý¸é ¿©±Ç¿¡¼´Â ÀÌ »çÅÂ¸¦ Á¶±¹ Á¶±¹Çõ½Å´ç ´ëÇ¥¸¦ µÑ·¯½Ñ ³í¶õ¿¡ ºø´ò´Ù. Àü¿©¿Á Àü »õ´©¸®´ç(±¹¹ÎÀÇÈû Àü½Å) ÀÇ¿øÀº Áö³ 26ÀÏ SNS¿¡ ¡°±èÈ£ÁßÀ» º¸´Ï µü Á¶±¹ Á¶±¹Çõ½Å´ç ´ëÇ¥°¡ °ãÄ£´Ù¡±¸ç ¡°Ç¥Ã¢Àå°ú ÀÎÅÏ Áõ¸í Á¶ÀÛ, ³«Á¦ ¹ÞÀº µþ Á¶¹Î¿¡°Ô ½º¸®Äí¼Ç ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ, °øÁ÷¿¡ ÀÖÀ¸¸é¼ »ç¸ðÆÝµå ÅõÀÚ¡±¶ó°í ¾ð±ÞÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ ¡°ÇøÀÇ°¡ ¸¹Àº ÀÌÀç¸í ¹ÎÁÖ´ç ´ëÇ¥ÀÇ ±¸¼ÓÀ» ±â°¢ÇÑ ÆÇ»ç °°Àº ¸ô»ó½ÄÇÑ ÀÌµéÀÌ ¸¹Áö¸¸, ±èÈ£Áß ±¸¼ÓÀº ´ç¿¬ÇÏ´Ù¡±°í ÁÖÀåÇß´Ù.
±èÈ£Áß ÆÒµéµµ ¡°Ç×¼Ò½É¿¡¼ Â¡¿ª 2³â ½ÇÇüÀ» ¼±°í¹Þ°í ±¹È¸ÀÇ¿ø Ãâ¸¶ ÈÄ °ËÂû µ¶Àç¸¦ ºÎ¸£Â¢´Â ´ç¼±ÀÎµµ ÀÖ°í, ºÒÃ¼Æ÷Æ¯±Ç Æ÷±â ¼±¾ðÀ» µÚÁý°í ´ç¿¡ ºÎ°áÀ» À¾¼ÒÇß´ø ´ç¼±ÀÎµµ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°±¹¹ÎÀ» ¼ÓÀÌ´Â ±Ç·ÂÀÚ´Â ¶¸¶¸ÇÏ°Ô »ì¾Æ°¡´Âµ¥, ¿Ö ±èÈ£Áß¿¡°Ô¸¸ °¡È¤ÇÑ µ¹À» ´øÁö·Á ÇÏ´ÂÁö ÀÌÇØÇÒ ¼ö ¾ø´Ù¡±°í ºñÆÇÇß´Ù.
¾Õ¼ ±èÈ£ÁßÀº Áö³ 9ÀÏ ¼¿ï °³²±¸ ¾Ð±¸Á¤µ¿ÀÇ ÇÑ µµ·Î¿¡¼ ¼úÀ» ¸¶½Å Ã¤ ¿îÀüÇÏ´Ù ¸¶ÁÖ ¿À´ø ÅÃ½Ã¸¦ µéÀÌ¹Þ°í µµÁÖÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀÔ°ÇµÆ´Ù. ±×´Â ¿Èê°£ ¡°¼úÀÜÀ» ÀÔ¿¡ ´òÀ» »Ó ¼úÀ» ¸¶½ÃÁö´Â ¾Ê¾Ò´Ù¡±°í ÁÖÀåÇßÀ¸³ª °á±¹ À½ÁÖ¿îÀü »ç½ÇÀ» ÀÎÁ¤Çß´Ù. ÀÌÈÄ Áö³ 24ÀÏ ±¸¼ÓµÅ ¼ö»ç¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
±èÁöÈÆ ±âÀÚ germany@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö