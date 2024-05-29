¡°À±¼®¿­ÀÎÁÙ¡± ¡°Á¶±¹ÀÎÁÙ¡±¡¦ ±èÈ£Áß ±¸¼Ó¿¡ Á¤Ä¡ÀÎ ¡®ÁÙ¼ÒÈ¯¡¯

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ÀÔ·Â : 2024-05-29 15:16
'À½ÁÖ ¿îÀü »±¼Ò´Ï' ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â °¡¼ö ±èÈ£ÁßÀÌ 24ÀÏ ¿ÀÈÄ ±¸¼Ó Àü ÇÇÀÇÀÚ ½É¹®(¿µÀå½ÇÁú½É»ç)À» ¸¶Ä£ µÚ ¼­¿ï ¼­ÃÊ±¸ ¼­¿ïÁß¾ÓÁö¹ý¿¡¼­ ³ª¿Í È£¼ÛÂ÷·Î ÇâÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

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±èÈ£Áß ÆÒµéµµ ¡°Ç×¼Ò½É¿¡¼­ Â¡¿ª 2³â ½ÇÇüÀ» ¼±°í¹Þ°í ±¹È¸ÀÇ¿ø Ãâ¸¶ ÈÄ °ËÂû µ¶Àç¸¦ ºÎ¸£Â¢´Â ´ç¼±ÀÎµµ ÀÖ°í, ºÒÃ¼Æ÷Æ¯±Ç Æ÷±â ¼±¾ðÀ» µÚÁý°í ´ç¿¡ ºÎ°áÀ» À¾¼ÒÇß´ø ´ç¼±ÀÎµµ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°±¹¹ÎÀ» ¼ÓÀÌ´Â ±Ç·ÂÀÚ´Â ¶¸¶¸ÇÏ°Ô »ì¾Æ°¡´Âµ¥, ¿Ö ±èÈ£Áß¿¡°Ô¸¸ °¡È¤ÇÑ µ¹À» ´øÁö·Á ÇÏ´ÂÁö ÀÌÇØÇÒ ¼ö ¾ø´Ù¡±°í ºñÆÇÇß´Ù.

¾Õ¼­ ±èÈ£ÁßÀº Áö³­ 9ÀÏ ¼­¿ï °­³²±¸ ¾Ð±¸Á¤µ¿ÀÇ ÇÑ µµ·Î¿¡¼­ ¼úÀ» ¸¶½Å Ã¤ ¿îÀüÇÏ´Ù ¸¶ÁÖ ¿À´ø ÅÃ½Ã¸¦ µéÀÌ¹Þ°í µµÁÖÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀÔ°ÇµÆ´Ù. ±×´Â ¿­Èê°£ ¡°¼úÀÜÀ» ÀÔ¿¡ ´òÀ» »Ó ¼úÀ» ¸¶½ÃÁö´Â ¾Ê¾Ò´Ù¡±°í ÁÖÀåÇßÀ¸³ª °á±¹ À½ÁÖ¿îÀü »ç½ÇÀ» ÀÎÁ¤Çß´Ù. ÀÌÈÄ Áö³­ 24ÀÏ ±¸¼ÓµÅ ¼ö»ç¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

±èÁöÈÆ ±âÀÚ germany@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö

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