µ¿ÇØ ¹¬È£ ³í°ñ´ã±æ, »õ¿Ê °¥¾ÆÀÔ´Â´Ù

°¿øµµ µ¿ÇØ½ÃÀÇ ´ëÇ¥ °ü±¤ÁöÀÎ ³í°ñ´ã±æÀÇ ³°Àº º®È°¡ »õ ¿ÊÀ¸·Î °¥¾ÆÀÔ´Â´Ù.
¹¬È£Ç×¿¡ ÀÖ´Â ³í°ñ´ã±æÀº 2010³âºÎÅÍ ³°Àº °Ç¹°°ú º®¿¡ º®È¸¦ ±×¸®¸é¼ »ý±ä °÷ÀÌ´Ù. ³í°ñ´ã±æ¿¡´Â µî´ë¿À¸§±æ, ³í°ñ1±æ~³í°ñ3±æ µî ÃÑ 4°³ ±æ¿¡ 116°³ÀÇ º®È°¡ ±×·ÁÁ® ÀÖ´Ù. 1970³â´ë È£È²±â ¹¬È£Ç×ÀÇ ¿ª»ç¿Í ¾îÃÌ ÀÌ¾ß±â, ¹¬È£ÀÇ ¿¾ »ýÈ°»ó, ¹¬È£ÀÇ °ú°Å¿Í »îÀÇ ÀÌ¾ß±â µîÀÌ ´ã°Ü ÀÖ´Ù.
³í°ñ´ã±æÀº µµÂ°ºñ°ñ ½ºÄ«ÀÌ¹ë¸®¿Í ÇÔ²² ¸¹Àº °ü±¤°´ÀÌ Ã£´Â °ü±¤Áö´Ù. ÀÎ»ý»çÁø ÃÔ¿µ Àå¼Ò·Î ¼Ò¹®ÀÌ ³ª¸é¼ Áö±ÝÀº µ¿ÇØ½Ã¸¦ ¹æ¹®ÇßÀ» ¶§ ²À ¹æ¹®ÇØ¾ß ÇÒ °ü±¤Áö·Î ÀÚ¸® Àâ¾Ò´Ù.
±×·¯³ª °ñ¸ñ±æ °÷°÷¿¡ Á¶¼ºµÈ º®È°¡ ¿À·¡µÅ Á¤ºñ°¡ ÇÊ¿äÇÑ ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù. ½Ã´Â ¿ÃÇØºÎÅÍ 2026³â±îÁö ¿¬Â÷º°·Î º®È¸¦ »õ·Î ´ÜÀåÇÑ´Ù. ¿ÃÇØ´Â ³í°ñ 2~3±æ, ³»³â¿¡´Â ³í°ñ 1±æ, 2026³âÀº µî´ë¿À¸§±æ µîÀ» ´ë»óÀ¸·Î »ç¾÷À» ¹úÀÎ´Ù.
³í°ñ 1±æÀº ¿¾ ¹Ù´å°¡ ¸¶À»ÀÇ ÀÏ»ó°ú °¡Á¤Ç³°æÀ» ±×·Á ³Ö¾î ¿¾ Ãß¾ïÀ» ¶°¿Ã¸± ¼ö ÀÖ´Â º®È °ñ¸ñÀ¸·Î »õ ´ÜÀå ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ³í°ñ 2±æÀº µ¿ÇØ½Ã °ü±¤ Ä³¸¯ÅÍ ·Îµå, ³í°ñ 3±æÀº ¼¼°è ¹Ù´Ù ¸íÈ ·Îµå·Î ²Ù¹Ð ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µî´ë¿À¸§±æÀº ÁÖÁ¦¸¦ ±¸»ó ÁßÀÌ´Ù.
½Ã´Â ÀÌ´ÞºÎÅÍ ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª¿¡ µé¾î°£ µÚ 8¿ùºÎÅÍ º®È ÀÛ¾÷¿¡ Âø°øÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÌ¿Í ÇÔ²² ´ÙÀ½ ´ÞºÎÅÍ ¾È³»ÆÇ°ú ½Ã¼³¹° Á¤ºñ, ¹æÄ¡ Æó±â¹° Ã»¼Ò µî ³í°ñ´ã±æ ÀÏ¿ø È¯°æÁ¤ºñµµ ³ª¼³ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÀüÃá¹Ì ¹®È¿¹¼ú°úÀåÀº 29ÀÏ ¡°³í°ñ´ã±æ º®È »õ ´ÜÀåÀ» ÅëÇØ ÀÎ±Ù ¹¬È£Ç×, µµÂ°ºñ°ñ½ºÄ«ÀÌ¹ë¸® µî ÁÖº¯ °ü±¤Áö¿Í ¿¬°è, °¨¼º °ü±¤Áö·Î ¸í¼ºÀ» ´õ¿í ³ô¿©³ª°¡°Ú´Ù¡±¸ç ¡°´Ù¾çÇÑ °ü±¤ ¿ä¼Ò È®ÃæÀ» ÅëÇØ °ü±¤°´ À¯ÀÔÀ¸·Î ÀÌ¾îÁöµµ·Ï Â÷Áú¾øÀÌ ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
µ¿ÇØ=¼½ÂÁø ±âÀÚ sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö