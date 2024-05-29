¡®¸¶¾à ¸Ô°í?¡¯ °æÂû, ¡®¼Ûµµ Ä®ºÎ¸²¡¯ ÀÏÇà °¨Á¤ ÀÇ·Ú

ÀÎÃµ ¿¬¼ö°æÂû¼´Â ÃÖ±Ù ±æ°Å¸®¿¡¼ ÆÐ½Î¿òÀ» ¹úÀÌ°í »ó´ë¸¦ Èä±â·Î Âî¸¥ 40´ë ³²¼º A¾¾¸¦ ºñ·ÔÇØ ÀÏÇà 4¸íÀ» ±ä±ÞÃ¼Æ÷ÇÏ°í ±¹¸³°úÇÐ¼ö»ç¿ø¿¡ ¸¶¾à °¨Á¤À» ÀÇ·ÚÇÏ±â·Î Çß´Ù°í 29ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÇÇÇØÀÚ ÃøÀÌ °æÂû¿¡ ¡°A¾¾ ÀÏ´çÀÌ ¸¶¾àÀ» Åõ¾àÇÏ°í Èä±â¸¦ °¡Á®¿Í ¹üÇàÇß´Ù¡±°í ÁÖÀåÇÑ µ¥ µû¸¥ È®ÀÎ ÀýÂ÷´Ù.
»ìÀÎ¹Ì¼ö ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â A¾¾´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ ±¸¼Ó Àü ÇÇÀÇÀÚ ½É¹®(¿µÀå½ÇÁú½É»ç)À» ¹Þ±â À§ÇØ Ãâ¼®ÇÑ ÀÎÃµÁö¹ý ¿µÀå ½É»çÀå ¾Õ¿¡¼ ¡®»çÀü¿¡ °èÈ¹Çß´À³Ä¡¯ ¡®¸¶¾àÀ» Åõ¾àÇß´À³Ä¡¯´Â ÃëÀçÁø Áú¹®¿¡ ¸ðµÎ ¡°¾Æ´Ï´Ù¡±¶ó°í ´äÇß´Ù.
Æø·ÂÇàÀ§ µî Ã³¹ú¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü»ó Æ¯¼ö»óÇØ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â B¾¾ µî 2¸íµµ ¿µÀå½ÇÁú½É»ç¿¡ Ãâ¼®Çß´Ù. B¾¾´Â ÃëÀçÁø¿¡ ¡°ÇÇÇØÀÚ¿Í´Â Ã³À½ º» °ü°è¡±¶ó¸ç ¡°¼±¹è(A¾¾)°¡ ¸Â°í ÀÖ´Âµ¥ °¡¸¸È÷ ÀÖ´À³Ä¡±°í ¹Ý¹®Çß´Ù.
A¾¾´Â Áö³ 26ÀÏ ¿ÀÈÄ 10½Ã20ºÐÂë ÀÎÃµ ¼Ûµµ±¹Á¦µµ½Ã ³ë»ó¿¡¼ °°Àº 40´ë ÁöÀÎ C¾¾¸¦ Èä±â·Î ¿©·¯ Â÷·Ê °ø°ÝÇÏ¸ç »ìÇØÇÏ·Á ÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â´Ù. B¾¾ µî 20¡¤30´ë ³²³à 3¸íÀº ¹üÇà¿¡ °¡´ãÇØ C¾¾¿Í ±×ÀÇ 50´ë Á÷Àåµ¿·á¸¦ ÆøÇàÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. °ø¹ü Áß 20´ë ¿©¼º 1¸íÀº ºÒ±¸¼Ó »óÅÂ¿¡¼ ¼ö»ç¸¦ ¹Þ´Â´Ù.
°æÂûÀº A¾¾°¡ ¹Ì¸® Èä±â¸¦ ÁØºñÇÏ°í B¾¾ µî°ú ÇÔ²² ÇÇÇØÀÚµéÀÌ ÀÖ´Â »ç¹«½Ç °Ç¹°·Î Ã£¾Æ°¡ ¹üÇàÀ» ÀúÁö¸¥ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù. C¾¾´Â Å©°Ô ´ÙÃÄ ¼ö¼ú ÈÄ Ä¡·á ÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
°æÂûÀº ¡°A¾¾°¡ ÇÇÇØÀÚ Áß ÇÑ ¸í°ú ±ÝÀü °Å·¡¸¦ ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°ÇÇÀÇÀÚ³ª ÇÇÇØÀÚ ¸ðµÎ Á¶Á÷Æø·Â¹è´Â ¾Æ´Ï´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. °æÂûÀº ¹üÇà µ¿±â µî Á¤È®ÇÑ »ç°Ç °æÀ§¸¦ Á¶»çÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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