¹Ù¸£¿Â, ¼ö¿ø Áß¾Ó¾ç·Î¿ø µî ¡®Åõ¼ö ±×·¹ÀÌÆÃ¡¯ ±âÁõ

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¼ö¿ø=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö