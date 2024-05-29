º¸·É½Ã, ¹Ù´ÙÀÇ ³¯ ¸Â¾Æ ¡®¹Ù´Ù¸¦ ºÎÅ¹ÇØ¡¯ Çà»ç °³ÃÖ

Ãæ³² º¸·É½Ã´Â 30¡31ÀÏ ´ëÃµÇ×¿¡¼ ¡®¹Ù´Ù¸¦ ºÎÅ¹ÇØ¡¯ È¯°æÄ·ÆäÀÎÀ» °³ÃÖÇÑ´Ù°í 29ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø Çà»ç´Â 31ÀÏ ¹Ù´ÙÀÇ ³¯À» ¸Â¾Æ ¾îÃÌ°è »ýÅÂÈ¯°æÀÇ Áß¿ä¼ºÀ» ÀÎ½ÄÇÏ°í, ¾î¸°ÀÌµé¿¡°Ô ½ÃÀå¿¡ ´ëÇÑ Ä£¹Ð°¨ Çâ»óÀ» À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
Ä¡¾î 5¸¸¸¶¸® ¹æ·ù¿Í Ä£È¯°æ ¿¡ÄÚ¹é ±×¸²±×¸®±â Ã¼Çè, ¿Â´©¸® »óÇ°±ÇÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Àåº¸±â Ã¼Çè µîÀÌ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ½ÃÀå ÁÖº¯°ú ´ëÃµÇ× ÀÏ´ë¿¡¼ ¹ö·ÁÁø ÀÏÈ¸¿ë ÇÃ¶ó½ºÆ½ ÄÅÀ» ¸ð¾Æ ¼¼Ã´ÇÏ°í ºÐ¸®¼ö°ÅÇÏ´Â È¯°æÄ·ÆäÀÎµµ ÁøÇàÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
±èµ¿ÀÏ º¸·É½ÃÀåÀº ¡°¹Ù´ÙÀÇ ³¯À» ¸Â¾Æ ÀÇ¹ÌÀÖ´Â Çà»ç°¡ ÆîÃÄÁ® ¾ÆÀÌµé¿¡°Ô »ì¾ÆÀÖ´Â ±³À°ÀÇ ÀåÀÌ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°»ýÈ° ¼Ó ÀÏÈ¸¿ëÇ° »ç¿ëÀ» ÁÙÀÌ°í ½ÃÀåÀ» ¸¹ÀÌ ÀÌ¿ëÇØ´Þ¶ó¡±°í ¸»Çß´Ù.
º¸·É=±è¼ºÁØ ±âÀÚ ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö