±Û·Î¹ú ±â¾÷ ¸ÓÅ©, ´ëÀü¿¡ ¡®¹ÙÀÌ¿ÀÇÁ·Î¼¼½Ì »ý»ê¼¾ÅÍ¡¯ ¼³¸³

±Û·Î¹ú °úÇÐ±â¼ú ¼±µµ±â¾÷ÀÎ µ¶ÀÏÀÇ ¡®¸ÓÅ© ¶óÀÌÇÁ»çÀÌ¾ð½º¡¯°¡ ´ëÀü¿¡ ¹ÙÀÌ¿À °øÀå ¿øºÎÀÚÀç »ý»ê½Ã¼³ °Ç¸³¿¡ µé¾î°¬´Ù.
29ÀÏ ´ëÀü½Ã¿¡ µû¸£¸é ¸ÓÅ©´Â ÀÌ³¯ À¯¼º±¸ ±¹Á¦°úÇÐºñÁî´Ï½º º§Æ®°ÅÁ¡Áö±¸(µÐ°îÁö±¸)¿¡¼ ¹ÙÀÌ¿ÀÇÁ·Î¼¼½Ì »ý»ê¼¾ÅÍ Âø°ø½ÄÀ» °³ÃÖÇß´Ù.
±â°ø½Ä¿¡´Â ÀÌÀå¿ì ´ëÀü½ÃÀå, ¸ÓÅ© ÀÌ»çÈ¸ ¸â¹öÀÌÀÚ ¶óÀÌÇÁ »çÀÌ¾ð½º ºñÁö´Ï½º CEOÀÎ ¸¶Æ¼¾Æ½º ÇÏÀÎÁ© ´ëÇ¥, Á¤ÀÎ±³ »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ Åë»ó±³¼·º»ºÎÀå, °Ô¿À¸£Å© ºôÇÁ¸®µå ½´¹ÌÆ® ÁÖÇÑ µ¶ÀÏ´ë»ç µîÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
¸ÓÅ©ÀÇ ¾Æ½Ã¾ÆÅÂÆò¾ç ¹ÙÀÌ¿ÀÇÁ·Î¼¼½Ì »ý»ê¼¾ÅÍ´Â ¹ÙÀÌ¿À °øÁ¤¿¡ »ç¿ëµÇ´Â ¿øºÎÀÚÀç »ý»ê½Ã¼³ÀÌ´Ù. µÐ°îÁö±¸ ³» 4¸¸3000§³ ±Ô¸ð·Î °Ç¸³µÇ¸ç ÁØ°ø ½Ã±â´Â 2026³â ¸»ÀÌ´Ù.
¼¾ÅÍ´Â ¾ÕÀ¸·Î ¾Æ½Ã¾ÆÅÂÆò¾ç Àü¿ªÀÇ Á¦¾à ¹ÙÀÌ¿À ±â¾÷°ú ¹ÙÀÌ¿ÀÅØÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¹ÙÀÌ¿ÀÀÇ¾àÇ°ÀÇ °øÁ¤ °³¹ß, ÀÓ»ó ´Ü°è ¹× Á¦Á¶±îÁöÀÇ °úÁ¤À» Áö¿øÇÏ°Ô µÈ´Ù.
¼¾ÅÍ °Ç¸³À» À§ÇØ ¸ÓÅ©»ç´Â ÃÑ 4300¾ï¿øÀ» ÅõÀÚÇß´Ù. ¸ÓÅ©°¡ ±×µ¿¾È ¾Æ½Ã¾Æ ÅÂÆò¾ç Áö¿ªÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÁøÇàÇÑ ÅõÀÚ Áß¿¡¼´Â ÃÖ´ë ±Ô¸ð´Ù. ¼¾ÅÍ°¡ °Ç¸³µÇ¸é 2028³â ¸»±îÁö 300¿©°³ÀÇ ½Å±Ô ÀÏÀÚ¸®°¡ Ã¢ÃâµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
¸¶Æ¼¾Æ½º ÇÏÀÎÁ© ´ëÇ¥´Â ¡°ÇÑ±¹Àº ¹ÙÀÌ¿ÀÀÇ¾àÇ° °³¹ß ºÐ¾ß¿¡¼ ¶Ù¾î³ ¼öÁØÀÇ ¿¬±¸¡¤Á¦Á¶¡¤¼ºñ½º¸¦ ¼öÇàÇÏ´Â ±â°üÀÌ ¸¹´Ù. ¸ÓÅ©°¡ ¸ñÇ¥ÇÏ´Â ¹Ì·¡¸¦ ½ÇÇöÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °¡Àå ÀûÇÕÇÑ ±¹°¡¡±¶ó¸ç ¡°¹ÙÀÌ¿ÀÇÁ·Î¼¼½Ì »ý»ê¼¾ÅÍ°¡ ÇÑ±¹ ¹× ¾ÆÅÂ Áö¿ª Àü¹ÝÀÇ »ý¸í°úÇÐ »ê¾÷À» ´õ¿í È°¼ºÈÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¸ÓÅ©´Â ±â°ø½Ä ÀÌÈÄ ÇÑ±¹°úÇÐ±â¼ú¿ø(KAIST)°ú Ã·´Ü¹ÙÀÌ¿À ºÐ¾ß Çõ½Å ¹× ±â¼ú Ã¢ÃâÀ» À§ÇÑ ¾÷¹« Çù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù. ¾ÕÀ¸·Î ¾ç ±â°üÀº ¹ÙÀÌ¿À»ê¾÷ Çõ½ÅÀ» À§ÇÑ »êÇÐÇù·ÂÀ» ¼öÇàÇÏ°Ô µÈ´Ù.
KAIST´Â ¸ÓÅ©»ç°¡ Á¦°øÇÑ ÈÇÐ ¹× ¹ÙÀÌ¿À ºÐ¾ß Æ÷Æ®Æú¸®¿À¸¦ È°¿ëÇØ ÇÕ¼º»ý¹°ÇÐ¡¤mRNA¡¤¼¼Æ÷ÁÖ ¿£Áö´Ï¾î¸µ¡¤¿À°¡³ëÀÌµå µî ´Ù¾çÇÑ Ã·´Ü¹ÙÀÌ¿À ºÐ¾ßÀÇ °øµ¿¿¬±¸¸¦ ÁøÇàÇÑ´Ù.
¸ÓÅ© »êÇÏ º¥Ã³ Ä³ÇÇÅÐ È¸»çÀÎ M º¥Ã³½º´Â KAIST Ã¢¾÷¿ø°ú ÇÔ²² ±â¼ú»ç¾÷È ¹× ½ºÅ¸Æ®¾÷ »ýÅÂ°è¸¦ ±¸ÃàÇÑ´Ù.
ÀÌ ½ÃÀåÀº ¡°¿ì¼öÇÑ Àü¹®ÀÎ·Â°ú ±â¾÷ÀÌ ¹ÐÁýÇÑ ´ëÀü°ú ¸ÓÅ©°¡ ¸¸³µ´Ù. ´ëÀüÀÌ º¸½ºÅÏÀ» ¶Ù¾î³Ñ´Â ¼¼°èÀû ¹ÙÀÌ¿À Çãºê°¡ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°Æ¯È÷ ±¹³» Á¦¾à¡¤¹ÙÀÌ¿À »ê¾÷ ¹ßÀüÀ» ÀÌ²ø¾î°¥ °ÅÁ¡À¸·Î µµ¾àÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
Àü ¼¼°è 6¸¸3000¸íÀÇ Á÷¿øÀ» µÐ ¸ÓÅ©´Â ÀÏ·ºÆ®·Î´Ð½º¡¤¶óÀÌÇÁ»çÀÌ¾ð½º¡¤Çï½ºÄÉ¾î µî 3°³ÀÇ ºñÁî´Ï½º ÆÄÆ®·Î ¿î¿µµÇ´Â ±Û·Î¹ú °úÇÐ±â¼ú ±â¾÷ÀÌ´Ù.
´ëÀü=ÀüÈñÁø ±âÀÚ heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö