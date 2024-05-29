¡°±× ¸¹´ø ¹°°í±â´Â ¾îµð·Î?¡± ÀüÁÖ »ïÃµ ÁØ¼³µÚ ¾î·ù ±Þ°¨ ³í¶õ

1³â ¹Ý °¡±îÀÌ ´ë±Ô¸ð ÇÏÃµ Á¤ºñ»ç¾÷ÀÌ ÁøÇàÁßÀÎ ÀüºÏ ÀüÁÖ½ÃÀÇ »ïÃµ(ß²ô¹) ÁÖº¯¿¡¼ ¾î·ù°¡ ±Þ°¨ÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³ª ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù. È¯°æ´ÜÃ¼µéÀº °úµµÇÑ ÁØ¼³°ú ¹ú¸ñ ÀÛ¾÷ µîÀ¸·Î ÀÎÇØ ¹°°í±â ¼½Ä È¯°æÀÌ Å©°Ô ÈÑ¼ÕµÆ´Ù¸ç Á¦¹æ º¸ÃàÀÌ³ª ³«Â÷°ø°ú º¸ °°Àº È¾´Ü ±¸Á¶¹°À» Ã¶°ÅÇÏ´Â ±Ùº»ÀûÀÎ ´ëÃ¥ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀüºÏÈ¯°æ¿îµ¿¿¬ÇÕÀº 29ÀÏ ÀüÁÖ »ïÃµ¿¡¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í ¡°»ïÃµ ¸¶Àü±³ ±¸°£¿¡¼ ¼½ÄÇÏ´Â ¹°°í±â°¡ ¹Ý³â»õ 18Á¾¿¡¼ 4Á¾À¸·Î, ¿ì¸²±³ ±¸°£Àº 13Á¾¿¡¼ 3Á¾À¸·Î ÁÙ¾ú´Ù¡±°í ¹ßÇ¥Çß´Ù.
ÀÌ¹ø Á¶»ç´Â Áö³ 4¿ù°ú 5¿ù µÎ Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ »ïÃµ±³¿Í ¼¼³»±³, ¿ì¸²±³, ¸¶Àü±³ µî 4°³ ÁöÁ¡¿¡¼ ÀÌ·ïÁ³´Ù.
Á¶»ç °á°ú ¿ì¸²±³¿Í ¸¶Àü±³ ±¸°£¿¡¼´Â ÇÇ¶ó¹Ì³ª ¸ð·¡¹«Áö µî 2¡4Á¾ ¹°°í±â¸¸ È®ÀÎµÆ´Ù.
µµ½É Áß½É¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¸¶Àü±³ ÁÖº¯¿£ Áö³ ÇØ 10¿ù±îÁö¸¸ ÇØµµ Âü¸¶ÀÚ, ±ä¸ô°³, Âü¸ô°³, µ¿»ç¸® µî °íÀ¯Á¾À» Æ÷ÇÔÇØ 18Á¾ÀÌ ¼½ÄÇßÀ¸³ª 6°³¿ù ¸¸¿¡ ¹°°í±â Á¾·ù°¡ ´«¿¡ ¶ç°Ô °¨¼ÒÇÑ °ÍÀÌ´Ù. ¾î·ùÀÇ ¿òÁ÷ÀÓÀÌ °¡Àå È°¹ßÇÑ 5¿ù »ê¶õ±â¿¡µµ ¹°°í±â Á¾·ù°¡ ÁÙ¾îµç °ÍÀº ÇÏÃµ ÁØ¼³ °ø»ç°¡ »ý¹° ¼½Ä¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀÌ ¸Å¿ì Å©´Ù´Â ÀÇ¹Ì¶ó°í ´ÜÃ¼´Â ¼³¸íÇß´Ù.
¹Ý¸é ¾ÆÁ÷ ÁØ¼³ÀÌ ÁøÇàµÇÁö ¾ÊÀº »ïÃµ±³ ÁöÁ¡¿¡¼´Â 20Á¾ÀÇ ¹°°í±â°¡, ¼¼³»±³ ÁöÁ¡Àº 13Á¾ÀÌ È®ÀÎµÆ´Ù.
»ïÃµ±³ ÁöÁ¡ÀÇ °æ¿ì 2019³â »ó¹Ý±â Á¶»ç ¶§ ¹ß°ßµÈ 13Á¾º¸´Ù ´Ã¾ú´Âµ¥, È¯°æ´ÜÃ¼´Â ÁØ¼³ ±¸°£ÀÇ ¹°°í±â ÀÏºÎ°¡ ÀÌ°÷À¸·Î ¼½ÄÁö¸¦ ¿Å±ä °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤Çß´Ù.
´ÜÃ¼´Â ÀÌ¹ø Á¶»ç °á°ú¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÀüÁÖ½Ã¿¡ ÀüÁÖÃµ°ú »ïÃµÀÇ °íÀ¯ÇÑ ¼ö»ýÅÂ°è Æ¯¼ºÀ» ¹Ý¿µÇÑ ÇÏÃµ °ø»ç¿¡ ´ëÇÑ °¡ÀÌµå¶óÀÎ ¸¶·ÃÀ» Á¦¾ÈÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌÁ¤Çö ÀüºÏÈ¯°æ¿îµ¿¿¬ÇÕ °øµ¿´ëÇ¥´Â ¡°ÀÌ¹ø Á¶»ç °á°ú´Â ¸Å¿ì Ãæ°ÝÀûÀÌ´Ù. ´ë±Ô¸ð ÁØ¼³ÀÌ ¹°°í±â¿Í ¼ö¼°ïÃæÀÇ ¼½Ä È¯°æÀ» Å©°Ô ÈÑ¼ÕÇØ ¸Ç´«¿¡µµ º¸ÀÌ´ø ¹Ð¾î³ª µ¿»ç¸®, ¸ð·¡¹«Áö °°Àº ¾î·ù°¡ »ç¶óÁ³´Ù¡±¸ç ¡°°ø»ç°¡ ºÒ°¡ÇÇÇÒ °æ¿ì È¯°æ¿¡ ¿µÇâÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ü¸®ÁöÄ§À» ¸¸µé¾î¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¾Õ¼ ÀüÁÖ½Ã´Â Áö³ ÇØ ÃÊºÎÅÍ ÇöÀç±îÁö »ïÃµ°ú ÀüÁÖÃµ 11°³ ±¸°£ 15¸¸ 9600¿©§³¿¡¼ ¸ð·¡Åé°ú ÅðÀûÅä¸¦ ÁØ¼³ÇÏ´Â ÀçÇØ ¿¹¹æ ÇÏµµ Á¤ºñ»ç¾÷À» ½Ç½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ÀüºÏÈ¯°æ¿îµ¿¿¬ÇÕÀÌ Ã»±¸ÇÑ ÀüÁÖÃµ°ú »ïÃµ ¹öµå³ª¹« ¹ú¸ñ°ú ÁØ¼³ °ü·Ã ÁÖ¹ÎeÁ÷Á¢ °¨»ç´Â °³ÀÎ ÀÎÁõ °¨»ç Ã»±¸ ¿ä°Ç(200¸í)À» ÃæÁ·ÇÏ°í Ã»±¸ÀÎ ¸íºÎ È®ÀÎ ÀýÂ÷¿¡ µé¾î°¬´Ù. ÀüºÏÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ °¨»çÀ§¿øÈ¸´Â ¸íºÎ È®ÀÎ ÈÄ °ø°í¸¦ °ÅÃÄ º»°Ý °¨»ç¿¡ µé¾î°¥ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÀüÁÖ=±è¿ë±Ç ±âÀÚ ygkim@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö