È«ÁØÇ¥ ½ÃÀå, ½Ã¹Î¡¤Äû¾îÇà»ç´ÜÃ¼ °í¼Ò¡¤°í¹ß ¸Â´ëÀÀ

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29ÀÏ ´ë±¸½Ã¿Í ½Ã¹Î´ÜÃ¼ µî¿¡ µû¸£¸é ´ë±¸°æ½Ç·Ã°ú ´ë±¸Âü¿©¿¬´ë´Â ÃÖ±Ù Áö¿ª Æ¯Á¤ ¹æ¼Û±¹¿¡ ´ëÇÑ ÃëÀç°ÅºÎ¸¦ Áö½ÃÇØ ÃëÀç¸¦ ¹æÇØÇß´Ù¸ç È« ½ÃÀåÀ» Á÷±Ç³²¿ë±Ç¸®Çà»ç¹æÇØ ÇøÀÇ·Î ´ë±¸°æÂûÃ»¿¡ °í¹ßÇß´Ù.
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½Ã¹Î´ÜÃ¼µéÀÇ ÀÏ·ÃÀÇ Çàº¸¿¡ ´ëÇØ È« ½ÃÀåÀº ÀÚ½ÅÀÇ SNS µîÀ» ÅëÇØ ¡°»ó½À ¹«°í ´ÜÃ¼´Â ¹Ýµå½Ã ¾ö¹ú¿¡ Ã³ÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù¡±¸ç ¸Â´ëÀÀÀ» ¿¹°íÇß´Ù. È« ½ÃÀåÀº ½Ã¹Î´ÜÃ¼µéÀÌ ¹®Á¦¸¦ Á¦±âÇÏ°í ÀÖ´Â ´ë±¸·Î Æ¯Çý ³í¶õ, Æ¯Á¤ ¹æ¼Û»ç ÃëÀç ºÒÀÀ, À¯Æ©ºê È«º¸ µî¿¡ ´ëÇØ »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï¶ó¸ç ¹«°í·Î °í¹ßÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
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ÃÖ±Ù ´ë±¸Áö¹ý Á¦21¹Î»ç´Üµ¶ ¾È¹Î¿µ ÆÇ»ç´Â ´ë±¸Äû¾îÃàÁ¦ Á¶Á÷À§¿øÈ¸°¡ ÁýÈ¸ ¹æÇØ µîÀ» ÀÌÀ¯·Î È« ½ÃÀå°ú ´ë±¸½Ã µîÀ» »ó´ë·Î ³½ 4000¸¸¿øÀÇ ¼ÕÇØ¹è»óÃ»±¸ ¼Ò¼Û¿¡¼ ¿ø°í¿¡°Ô 700¸¸¿øÀ» Áö±ÞÇÏ¶ó°í ÆÇ°áÇß´Ù.
¾Õ¼ Áö³ÇØ 6¿ù 17ÀÏ ´ë±¸½Ã¿Í Äû¾îÃàÁ¦ Á¶Á÷À§ µîÀº Áß±¸ µ¿¼º·Î ´ëÁß±³ÅëÀü¿ëÁö±¸¿¡ ÃàÁ¦ ¹«´ë¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ´Â ¹®Á¦ µîÀ» µÎ°í ¸¶ÂûÀ» ºú¾ú´Ù. Äû¾îÃàÁ¦ Á¶Á÷À§°¡ ´ë±¸ Áß±¸ ¹Ý¿ù´ç³×°Å¸®¿¡¼ Áß¾Ó·Î ´ëÁß±³ÅëÀü¿ëÁö±¸·Î ¹«´ë ¼³Ä¡ Â÷·® ÁøÀÔÀ» ½ÃµµÇÏÀÚ µµ·Î Á¡¿ëÇã°¡¸¦ ¹ÞÁö ¾Ê¾Ò´Ù¸ç °ø¹«¿ø ¼ö¹é¸íÀÌ ±æÀ» ¸·¾Æ¼¹´Ù. ÇöÀå¿¡ ¹èÄ¡µÈ °æÂûÀº Àû¹ýÇÑ ÁýÈ¸·Î ¾ÈÀü»ç°í¸¦ ¿¹¹æÇØ¾ß ÇÑ´Ù¸ç ¹«´ë ¼³Ä¡ Â÷·® ÁøÀÔÀ» À§ÇÑ ±æÀ» ÅÍÁá´Ù. ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ ´ë±¸½Ã °ø¹«¿øµé°ú °æÂû°üµéÀÌ ¹°¸®ÀûÀ¸·Î Ãæµ¹ÇÏ´Â ÃÊÀ¯ÀÇ »çÅÂ°¡ ÀÏ¾î³ª±âµµ Çß´Ù.
´ë±¸½Ã´Â È« ½ÃÀåÀÇ ÀÔÀå¿¡ µû¶ó °í¹ß, Ç×¼Ò »ç¾Èµé¿¡ ´ëÇØ ¹ý¸® °ËÅä¸¦ ÁøÇà ÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
´ë±¸=ÃÖÀÏ¿µ ±âÀÚ mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö