°æ³²µµ »êºÒ¿¹¹æ ICT ÇÃ·§Æû ±¸Ãà¡¦»êºÒ°¨½Ã ¶È¶È¡¤ÃÎÃÎÇÏ°Ô

°æ³²µµ´Â Ã·´Ü Á¤º¸Åë½Å±â¼ú(ICT)°ú ÀÎ°øÁö´É(AI)±â¼úÀ» Á¢¸ñÇÑ ¡®»êºÒ¿¹¹æ Á¤º¸Åë½Å±â¼ú(ICT) ÇÃ·§Æû ±¸Ãà»ç¾÷¡¯À» ÅëÇØ »êºÒ ¹ß»ý ½Ã ½Å¼ÓÈ÷ ´ëÀÀ¿¡ ³ª¼±´Ù°í 29ÀÏ ¹àÇû´Ù.
Àü³¯ °æ³² »êÃ»±º Â÷È²¸é ³²»ê¿¡¼ ¿¬±â°¡ ÇÇ¾î¿Ã¶ú´Ù. »êºÒ°¨½ÃÄ«¸Þ¶óÀÇ ½Ç½Ã°£ ¿µ»óÀ» °üÃøÇÏ´Â AI°¡ ¿¬±â¸¦ °¨ÁöÇØ »êºÒ´ëÀÀ °ü°èÀÚ¿¡°Ô ¾Ë¸² ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³Â´Ù. °ü°èÀÚ´Â Áï½Ã »êºÒ°¨½ÃÄ«¸Þ¶ó ½Ç½Ã°£ ¿µ»óÀ» ÅëÇØ ÇöÀåÀ» È®ÀÎÇß´Ù.
»êºÒÀÌ È®ÀÎµÇÀÚ »êºÒÁøÈÇï±â¿Í »êºÒÀü¹®¿¹¹æÁøÈ´ë¸¦ Ãâµ¿½ÃÄÑ »êºÒÀ» ÃÊ±â¿¡ Áø¾ÐÇØ ´ëÇü»êºÒ·Î È®´ëµÇ´Â °ÍÀ» ¸·¾Ò´Ù. ÀÌ³¯ »êºÒ ¹ß»ý »óÈ²À» °¡Á¤ÇÑ ÇöÀå ½ÇÁõÅ×½ºÆ®¸¦ ÁøÇàÇÑ °á°ú »êºÒ Àç³ ¹ß»ý ½Ã ICT¿Í AI¸¦ È°¿ëÇÑ »êºÒ°¨½Ã¿Í ´ëÀÀÀÌ °¡´ÉÇØÁ³´Ù.
¡®»êºÒ¿¹¹æ Á¤º¸Åë½Å±â¼ú ÇÃ·§Æû ±¸Ãà»ç¾÷¡¯Àº Ã·´Ü Á¤º¸Åë½Å±â¼ú°ú ÀÎ°øÁö´É ±â¼úÀ» Á¢¸ñÇØ »êºÒ ¹ß»ý ½Ã ½Å¼ÓÈ÷ ´ëÀÀÇØ ´ë±Ô¸ð »ê¸²ÈÑ¼Õ°ú ÀÎ¸í¡¤Àç»êÇÇÇØ¸¦ ÀÏÀ¸Å°´Â Àç³¼º »êºÒÀ» ¿¹¹æÇÏ´Â »ç¾÷ÀÌ´Ù.
°æ³²µµ ³» ¼³Ä¡µÈ »êºÒ°¨½ÃÄ«¸Þ¶ó 188´ë¸¦ È°¿ëÇØ »êºÒ ¹ß»ý ½Ã °üÂûµÇ´Â ºÒ²É°ú ¿¬±âÀÇ ÆÐÅÏÀ» AI°¡ ÇÐ½ÀÇØ °¡·Îµî, ¹Ý»ç±¤, ÀÚµ¿Â÷ ¶óÀÌÆ®, ±¸¸§, ¾È°³ µî°ú ±¸ºÐÇØ »êºÒ ¿©ºÎ¸¦ ½Ç½Ã°£ ÆÄ¾ÇÇÏ°í °ü¸®ÀÚ¿¡°Ô Åëº¸ÇÑ´Ù.
ÀÌ Ã³¸§ µµ´Â °úÇÐÀû »êºÒ°¨½ÃÃ¼°è¸¦ ±¸ÃàÇØ »êºÒ°¨½Ã¿ø µî ÀÎ·ÂÀ» È°¿ëÇÑ °¨½ÃÀÇ ½Ã°£Àû¡¤Áö¿ªÀû ÇÑ°è¸¦ ¸Þ¿ì°í, 24½Ã°£ °¨½Ã¸¦ ÅëÇØ ¿¬ÁßÈ¡¤´ëÇüÈµÇ´Â »êºÒ¿¡ ´õ¿í ÃÎÃÎÈ÷ ´ëÀÀÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
¿À¼ºÀ± °æ³²µµ »ê¸²°ü¸®°úÀåÀº ¡°»êºÒ¿¹¹æ ICT ÇÃ·§Æû ±¸ÃàÀº »êºÒ ¿¹¹æ°ú ´ëÀÀÀ» À§ÇÑ ¿ì¼ö »ç·Ê°¡ µÉ °ÍÀÌ´Ù¡±¸ç ¡°»êºÒ·ÎºÎÅÍ ¼ÒÁßÇÑ »ê¸²ÀÚ»êÀ» º¸ÀüÇÏ°í, µµ¹ÎÀÌ ¾È½ÉÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï »êºÒ´ëÀÀ °È¿¡ ÇàÁ¤·ÂÀ» ÁýÁßÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Ã¢¿ø=°¹ÎÇÑ ±âÀÚ kmh0105@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö