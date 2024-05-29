¡®Àü±¹ ÇÏ¼öµµ¿¡ ÇÊ·ÎÆù Èå¸¥´Ù¡¯¡¦ ÄÚÄ«ÀÎÀº 3¹è ±ÞÁõ

Àü±¹ ÇÏ¼öÃ³¸®Àå¿¡¼ 4³â ¿¬¼Ó ÇÊ·ÎÆù(¸ÞÆ®¾ÏÆäÅ¸¹Î)ÀÌ °ËÃâµÈ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
½ÄÇ°ÀÇ¾àÇ°¾ÈÀüÃ³´Â ÀÌ°°Àº ³»¿ëÀÌ ´ã±ä ¡®2023³âµµ ÇÏ¼ö ¿ªÇÐ ±â¹Ý ºÒ¹ý ¸¶¾à·ù »ç¿ëÇàÅÂ Á¶»ç °á°ú¡¯¸¦ 29ÀÏ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
½Ä¾àÃ³°¡ Áö³ÇØ Àü±¹ 17°³ ½Ãµµ ÇÏ¼öÃ³¸®Àå 57°÷ÀÇ ½Ã·á¸¦ Ã¤ÃëÇØ ¸¶¾à·ù ¼ººÐ °ËÃâ·®À» Á¶»çÇÑ °á°ú, ¸ðµç ÇÏ¼öÃ³¸®Àå¿¡¼ ÇÊ·ÎÆùÀÌ °ËÃâµÆ´Ù. Á¶»ç¸¦ ½ÃÀÛÇÑ ÀÌÈÄ 4³â ¿¬¼Ó ¸ðµç Á¶»ç ´ë»ó¿¡¼ ÇÊ·ÎÆùÀÌ °ËÃâµÆ´Ù. ¸¶¾à·ù ³óµµ¸¦ ÅëÇØ Ãß»êÇÑ Áö³ÇØ ÁÖ¹Î 1000¸í´ç ÇÊ·ÎÆù ÀÏÀÏ »ç¿ëÃßÁ¤·®Àº 14.40§·¿¡ ´ÞÇÑ´Ù.
ÄÚÄ«ÀÎÀº Áö³ÇØ Àü±¹ Æò±Õ »ç¿ëÃßÁ¤·®Àº 1.43§·À¸·Î Àü³â(0.40§·)º¸´Ù 3.6¹è°¡·® ±ÞÁõÇß´Ù. ±×°£ ¼¿ï Áö¿ª¿¡¼ ÁÖ·Î °ËÃâµÇ´ø ÄÚÄ«ÀÎÀº Áö³ÇØ Ã³À½À¸·Î ¼¼Á¾ Áö¿ª¿¡¼µµ °ËÃâµÆ´Ù. Áö³ÇØ ¼¼Á¾ Æò±Õ »ç¿ëÃßÁ¤·®Àº 15.46§·À¸·Î Àü±¹ Æò±ÕÀ» ÈÇÂ½ ¶Ù¾î³Ñ´Â´Ù.
Áö¿ªº° »ç¿ëÃßÁ¤·®À» »ìÆìº¸¸é ÇÊ·ÎÆùÀÇ °æ¿ì °æ±â ½ÃÈ¡¤ÀÎÃµÀÌ °¡Àå ³ô¾Ò´Ù. ÄÚÄ«ÀÎÀº ¼¿ï ³Áö¿Í ¼¼Á¾, ¾ÏÆäÅ¸¹ÎÀº ÃæºÏ Ã»ÁÖ¡¤±¤ÁÖ, ¿¢½ºÅÍ½Ã(MDMA)´Â °æ±â ½ÃÈ¡¤Àü³² ¸ñÆ÷°¡ »ó´ëÀûÀ¸·Î ³ô°Ô ³ªÅ¸³µ´Ù. ´Ù¸¸ ½Ä¾àÃ³ °ü°èÀÚ´Â ¡°Áö¿ªº° ÃßÁ¤·®Àº ½Ã·á Ã¤Ãë ½Ã±âÀÇ °¼ö·®°ú ÁýÈ¸°°Àº ÀÌº¥Æ®, ÇÏ¼öÃ³¸® ±¸¿ª ³» À¯µ¿ ÀÎ±¸ µîÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀÌ¹ø Á¶»ç °á°ú¿¡ ´ëÇØ Ãµ¿µÈÆ ÀÎÃµÂü»ç¶ûº´¿ø ¿øÀåÀº ¡°¸¶¾à·ù ÆóÇØÀÎ½Ä ½ÇÅÂÁ¶»ç °á°ú³ª ¸¶¾à·ù »ç¹ü ¼öÀÇ ¾Ï¼öÀ²(¼û°ÜÁø ¹üÁË ºñÀ²)À» °í·ÁÇÒ ¶§ ÀÌ¹Ì ¿ì¸® »çÈ¸ÀÇ ºÒ¹ý ¸¶¾à·ù »ç¿ëÀÚ°¡ ¸¸¿¬ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù¡±¸ç ¡°±¹³» À¯ÅëµÇ´Â ¸¶¾à·ù Á¾·ù°¡ ´Ù¾çÇØÁö´Â °ÍÀÌ ¿ì·ÁµÈ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Á¤½Å¿µ ±âÀÚ spirit@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö