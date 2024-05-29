ÀÌ¹ø ÁÖ¸» ¡®½¬¾ö½¬¾ö ÇÑ°­ 3Á¾ ÃàÁ¦¡¯ °³ÃÖ¡¦ ¡®³ª¸¸ÀÇ ¹æ½ÄÀ¸·Î 3Á¾ °æ±â ¿ÏÁÖ¡¯

ÇÑ°ÀÇ ¸Å·ÂÀ» Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ¡®Á¦1È¸ ½¬¾ö½¬¾ö ÇÑ° 3Á¾ ÃàÁ¦¡¯°¡ ÀÌ¹ø ÁÖ¸» ¸·À» ¿Ã¸°´Ù.
29ÀÏ ¼¿ï½Ã¿¡ µû¸£¸é 6¿ù 1ÀÏ~2ÀÏ ¿¸®´Â ¡®½¬¾ö½¬¾ö ÇÑ° 3Á¾ °æ±â¡¯´Â ÀÚ½ÅÀÇ Ã¼·Â ¼öÁØ¿¡ µû¶ó ÄÚ½º(ÃÊ±ÞÀÚ, »ó±ÞÀÚ)¸¦ ¼±ÅÃÇØ ÀÌÆ²°£ ³ª¸¸ÀÇ ¼Óµµ¿Í ¹æ½ÄÀ¸·Î ¼ö¿µ, ÀÚÀü°Å, ´Þ¸®±â 3°¡Áö Á¾¸ñÀ» ¿ÏÁÖÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù.
½¬¾ö½¬¾ö ÇÑ° 3Á¾ °æ±â Âü°¡ÀÚµéÀº ÀÚ½ÅÀÇ Ã¼·Â ¼öÁØÀ» °í·ÁÇØ ¿øÇÏ´Â ³¯Â¥(½Ã°£)¿¡ ¸ÂÃç °æ±â¿¡ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÃÊ±ÞÀÚ ÄÚ½º(15km)´Â ¡ãÇÑ°¼ö¿µ 300m ¶Ç´Â ¼ö¿µÀå 200m ¡ãÀÚÀü°Å 10km ¡ã´Þ¸®±â 5km·Î ±¸¼ºµÅ ÀÖ´Ù. »ó±ÞÀÚ ÄÚ½º(31km)´Â ¡ãÇÑ°µµÇÏ 1km ¡ãÀÚÀü°Å 20km ¡ã´Þ¸®±â 10km·Î ²Ù·ÁÁø´Ù.
Á¾¸ñº° ¿ÏÁÖ ½Ã ¸Þ´ÞÀÌ ÁÖ¾îÁö´Âµ¥, 3°³ Á¾¸ñ ¸Þ´ÞÀ» °í¸®·Î ¿¬°áÇÏ¸é ¿øÇü ¸ð¾ç ¸Þ´ÞÀÌ µÈ´Ù. 3Á¾ °æ±â¿¡´Â ¿À¼¼ÈÆ ¼¿ï½ÃÀåµµ Á÷Á¢ Âü¿©ÇÑ´Ù.
Áö³ 4¿ù 23ÀÏºÎÅÍ °æ±â Âü°¡ÀÚ¸¦ ¸ðÁýÇÑ °á°ú ÇÑ ´Þ¿© ¸¸¿¡ 9800¸íÀÌ Âü°¡ ½ÅÃ»À» Çß´Ù. »çÀü ½ÅÃ»À» ¸ø ÇÑ ½Ã¹ÎµéÀº ´çÀÏ ÇöÀå¿¡¼ ¼±Âø¼øÀ¸·Î 200¸í±îÁö Âü¿©ÇÒ ±âÈ¸¸¦ ¾òÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
°æ±â ¿Ü¿¡µµ ¡®¹«¼ÒÀ½ DJ ÆÄÆ¼¡¯ ¡®¶óÀÌºê¼î¡¯ ¡®ÇÑ° ¿îµ¿È¸¡¯ ¡®ÇÑ° Ç®¸ÛÅ¸ÀÓ¡¯ µî ÇÑ°À» ¹æ¹®ÇÑ ½Ã¹Î, °ü±¤°´ ´©±¸³ª Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ´Ù¾çÇÑ ½Ã¹Î Âü¿© Çà»çµµ Ç³¼ºÇÏ°Ô ¸¶·ÃµÅ ÀÖ´Ù.
±è¿ëÇå ±âÀÚ yong@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö