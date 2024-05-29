È«³²Ç¥ Ã¢¿ø½ÃÀå ÇÁ¶û½º ¸ùÆç¸®¿¡¡¤±×¸£³ëºí½Ã ±³·ù ¼ø¹æ

°æ³² Ã¢¿ø½Ã´Â È«³²Ç¥ ½ÃÀå µî ÇØ¿Ü¹æ¹®´ÜÀÌ 29ÀÏºÎÅÍ ÇÁ¶û½º ¸ùÆç¸®¿¡, ±×¸£³ëºí µî 2°³ µµ½Ã¸¦ ¹æ¹®ÇØ Ã¢¿ø ¹Ì·¡ 50³â Çõ½Å¹æ¾È°ú ±¹Á¦±³·ù Çù·Â¿¡ ³ª¼±´Ù°í ¹àÇû´Ù.
È« ½ÃÀåÀº 30ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¿ÀÈÄ ¹ÌÄ«¿¤ µå¶óÄÚ½º ¸ùÆç¸®¿¡ ½ÃÀå°ú ¸¸³ª ¾ç µµ½Ã °£ ±³À°¡¤»ê¾÷¡¤°æÁ¦ µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ßÀÇ ±³·ù¡¤Çù·Â ¹æ¾ÈÀ» ³íÀÇÇÏ°í, ´ÙÀ½ ´Þ 1ÀÏºÎÅÍ´Â ±×¸£³ëºí½Ã¸¦ ¹æ¹®ÇØ ÇöÁö »ê¾÷¿¬±¸±â°ü°úÀÇ ±¹Á¦±³·ù¸¦ ÇÑ´Ù.
ÀÌ¹ø ¼ø¹æ Ã¹ ¹æ¹®ÁöÀÎ ¸ùÆç¸®¿¡½Ã´Â ÇÁ¶û½º ³²ºÎ ÁöÁßÇØ¿¡ ÀÎÁ¢ÇÑ ÀÎ±¸ 30¸¸ ¸íÀÇ µµ½Ã´Ù. Ãµ³âÀÇ ¿ª»ç¿¡ ºû³ª´Â ¼¼°èÀûÀÎ °ÇÃà¹°°ú ¹Ì¼ú°üÀ» °¡Á³°í, ÀÎ±¸ÀÇ ¾à 50%°¡ ¸¸ 34¼¼ ÀÌÇÏÀÎ ÀþÀº µµ½ÃÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù.
¸ùÆç¸®¿¡´Â Áö¿ª±â¾÷°úÀÇ ÆÄÆ®³Ê½Ê ±¸Ãà¿¡ °øÀ» µéÀÌ´Â µî ½Ã Â÷¿øÀÇ °í¿ë¡¤ÈÆ·Ã ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ´Ù¾çÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù. ½Ã ¹æ¹®´ÜÀº 31ÀÏ±îÁö ¸ùÆç¸®¿¡½Ã¿¡ ¸Ó¹°¸é¼ ¹ÙÀÌ¿À¡¤IT ºÐ¾ß, ½ºÅ¸Æ®¾÷ Áö¿ø»ç¾÷ µî ±¸Ã¼Àû Çù·Â ¹æ¾ÈÀ» ³íÀÇÇÑ´Ù.
ÀÌ¾î 1ÀÏºÎÅÍ ÇÁ¶û½º ³²ºÎÀÇ ÀÎ±¸ 16¸¸¸íÀÇ µµ½Ã·Î À¯·´ÀÇ ½Ç¸®ÄÜ ¹ë¸®¶ó ºÒ¸®´Â ±×¸£³ëºíÀ» ¹æ¹®ÇÑ´Ù. ±×¸£³ëºí½Ã´Â 19¼¼±â °ø¾÷µµ½Ã·Î ¹ßÀüÇßÀ¸³ª 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ½Ã´ë¿¡ µÚÃ³Áö¸ç ¼è¶ôÀÇ ±æ·Î Á¢¾îµé´Ù 2008³â ¡®ÀÚÀÌ¾ðÆ® ÇÁ·ÎÁ§Æ®¡¯¿Í ÇÔ²² È°±â¸¦ µÇÃ£¾Ò´Ù.
Áö³ÇØ ½Å±Ô ±¹°¡»ê´Ü ÈÄº¸Áö·Î ÁöÁ¤µÈ Ã¢¿ø±¹°¡»ê´Ü 2.0ÀÇ ·Ñ¸ðµ¨·Î ÇÁ¶û½º ±×¸£³ëºíÀÇ ÃÖÃ·´Ü °øµ¿ ¿¬±¸½Ã¼³, Áö¿ª ´ëÇÐ°ú ¿¬°èÇÑ Ã¼°èÀû ÀÎÀç¾ç¼º¡¤È°¿ë ½Ã½ºÅÛÀ» °®Ãá 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ½Ã´ëÀÇ »õ·Î¿î »ê´ÜÀ» ¸¸µå´Â °ÍÀÌ Ã¢¿ø½ÃÀÇ ¸ñÇ¥´Ù.
¹æ¹®´ÜÀº ±×¸£³ëºí¿¡¼ ¡®ÀÚÀÌ¾ðÆ® ÇÁ·ÎÁ§Æ®¡¯(Ã·´Ü ±â¼ú ¹ßÀüÀ» À§ÇØ ±¹¸³±â°ü, ¿¬±¸¼Ò, ´ëÇÐ µî 8°÷ÀÌ Âü°¡ÇÑ Çõ½Å)ÀÇ ¼º°ø ºñ°á°ú Áß¼ºÀÚ¹ß»ýÀåÄ¡(ILL) ¿øÀÚ·Â °ü°èÀÚ¿ÍÀÇ ¹ÌÆÃ µîÀ» ÅëÇØ ÇöÁö ÇöÈ²À» ÆÄ¾ÇÇÏ°í Çù·Â °ü°è¸¦ ¸ð»öÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
È« ½ÃÀåÀº ¡°±×¸£³ëºíÀº À¯·´ÀÇ ½Ç¸®ÄÜ¹ë¸®·Î ºÒ¸®°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°±×¸£³ëºíÀÇ ¼º°ø»ç·Ê¸¦ ÅëÇØ ¿ÃÇØ 50³âÀ» ¸Â´Â Ã¢¿ø±¹°¡»ê´Ü 2.0À» ¼º°øÀûÀ¸·Î Á¶¼ºÇØ Ã¢¿øÀ» µ¿ºÏ¾Æ ÃÖ°í »ê¾÷ µµ½Ã·Î Å»¹Ù²Þ½ÃÅ³ °ÍÀÌ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
Ã¢¿ø=°¹ÎÇÑ ±âÀÚ kmh0105@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö