°ø¿µ¹Î °íÈï±º¼ö, ¸ù°ñ¼­ ³ó¼ö»ê¹° 100¸¸ºÒ ¼öÃâÇù¾à

Àü³² °íÈï±ºÀº °ø¿µ¹Î ±º¼ö¸¦ ´ÜÀåÀ¸·Î ÇÑ ¡®°íÈï±º ³ó¼ö»ê¹° ¼öÃâ°³Ã´´Ü¡¯ÀÌ ¸ù°ñ ÇîÆ¼Ô³¿¡¼ ¿¡Æ¼°¥°ú 3³â°£ °íÈï ³ó¼ö»ê¹° 100¸¸ºÒ ¸ù°ñ ¼öÃâÇù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
2015³â¿¡ ¼³¸³µÈ ¿¡Æ¼Ä®Àº ·¯½Ã¾Æ, ¿ìÁîº£Å°½ºÅº, Ä«ÀÚÈå½ºÅº µî Áß¾Ó¾Æ½Ã¾Æ ±¹°¡¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ±¹Á¦ ¹«¿ª, ½ÄÇ° À¯Åë È¸»ç´Ù. ¸ù°ñ³» 60°³ ÆÇ¸ÅÁöÁ¡°ú Çù·Â¾÷Ã¼ 24°³¸¦ ¿î¿µÇÏ´Â ±Û·Î¹ú»ó»ç ±â¾÷ÀÌ´Ù.
¿¡Æ¼°¥ ³ë¹Îµµ ´ëÇ¥´Â ¡°ÀÌ¹ø Çù¾àÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ °íÈï ³ó¼ö»ê °¡°ø½ÄÇ°À» ¸ù°ñ°ú ·¯½Ã¾Æ¸¦ ºñ·ÔÇÑ Áß¾Ó¾Æ½Ã¾Æ Áö¿ª¿¡ À¯ÅëÇØ °íÈï±º°ú ÇÔ²² ¼ºÀåÇÏ´Â È¸»ç°¡ µÇµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
°ø ±º¼ö´Â 29ÀÏ ¡°¸ù°ñ¿¡¼ÀÇ ÀÌ¹ø ¼º°ú·Î ÀÎÇØ ¾ÕÀ¸·Î Áß¾Ó¾Æ½Ã¾Æ Áö¿ª¿¡ °íÈï ³ó¼ö»ê¹° °¡°ø½ÄÇ° ¼öÃâ ±³µÎº¸°¡ ¸¶·ÃµÆ´Ù¡±¸é¼ ¡°¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼öÃâ ÆÇ·Î¸Á ±¸ÃàÀ» À§ÇØ °íÈï ³ó¼ö»ê¹° °¡°ø½ÄÇ°ÀÇ ¼öÃâ½ÃÀå È®´ë¿¡ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±ºÀº ÀÌ¹ø ¼öÃâÇù¾àÀ» ÅëÇØ ÇØ¿Ü ÇöÁöÀÎ ÀÔ¸À¿¡ ¸Â´Â »óÇ°À» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¹ßÇØ ³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
°íÈï=±è¿µ±Õ ±âÀÚ ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö