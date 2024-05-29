½Ã»ç > ÀüÃ¼±â»ç

ºÏÇÑ ´ë³²Àü´Ü ÃßÁ¤ ¹°Ã¼ ÀÎÃµ °­È­µµ¼­ ¹ß°ß

ÀÔ·Â : 2024-05-29 12:43
±ä±ÞÀç³­¹®ÀÚ. ÀÎÃµ½Ã Á¦°ø

ÀÎÃµ °­È­µµ¿¡¼­ ºÏÇÑÀÌ »ìÆ÷ÇÑ Àü´Ü(»ß¶ó)À¸·Î ÃßÁ¤µÇ´Â ¹°Ã¼°¡ ¹ß°ßµÆ´Ù.

29ÀÏ ÀÎÃµ °­È­°æÂû¼­ µî¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 11½Ã30ºÐÂë ÀÎÃµ½Ã °­È­±º ±³µ¿¸é µ¿»ê¸®¿¡¼­ ´ë³²Àü´ÜÀ¸·Î ÃßÁ¤µÇ´Â Ç³¼±ÀÌ ¹ß°ßµÆ´Ù´Â ½Å°í°¡ 112·Î Á¢¼öµÆ´Ù.

°æÂûÀº ±º ´ç±¹°ú ÇÔ²² ÇöÀå¿¡ Ãâµ¿ÇØ ÇØ´ç ¹°Ã¼¸¦ ¼ö°ÅÇÑ µÚ ½ÇÁ¦ ´ë³²Àü´ÜÀÌ ¸Â´ÂÁö µîÀ» È®ÀÎÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

ÀÎÃµ½Ã °æº¸ÅëÁ¦¼Ò´Â ¾ÈÀü ¹®ÀÚ¸¦ ÅëÇØ ¡°ºÏ ´ë³²Àü´Ü ÃßÁ¤ ¹Ì»ó ¹°Ã¼ °­È­±º ÀÏ´ë ½Äº°(µÆ´Ù)¡±¸ç ¡°´ë»ó ¹°Ã¼(Èò»ö µÕ±ÙÇ³¼± ÇüÅÂ) ¹ß°ß ½Ã Àý´ë Á¢ÃËÇÏÁö ¸¶½Ã°í ±ººÎ´ë ¶Ç´Â °æÂû¿¡ ½Å°í¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÀÎÃµ=±è¹Î ±âÀÚ ki84@kmib.co.kr

±è¹Î ±âÀÚ
»çÈ¸2ºÎ
±è¹Î ±âÀÚ
228
»çÈ¸2ºÎ ÀÎÃµ


GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö

±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶
´ç½ÅÀÌ ÁÁ¾ÆÇÒ ¸¸ÇÑ ±â»ç
X ÆäÀÌ½ººÏ Ä«Ä«¿ÀÅå