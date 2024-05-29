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¿ïÁÖ±ºÀº Ãâ»ýºÎÅÍ Ã»¼Ò³â±â±îÁö ¸ðµç ¼ºÀå±â¸¦ ¾Æ¿ì¸£´Â ¿ïÁÖÇü ÅëÇÕµ¹º½ ÇÃ·§ÆûÀ» ¸¸µé¾î ³îÀÌ, µ¹º½, »ó´ã, °Ç°, ±³À° µî ´Ù¾çÇÑ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
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¶Ç 2026³â±îÁö ¿ïÁÖ±º ¹ü¼À¾ ±¼È¡¤Àå°ËÁö¿ª¿¡ ÃÊµîÇÐ»ý °ÅÁ¡Çü µ¹º½½Ã¼³ÀÎ ¡®¿ì¸®µ¿³× ÅëÇÕÅ°¿ò¼¾ÅÍ¡¯µµ °Ç¸³ÇÑ´Ù.
¿ï»ê=Á¶¿øÀÏ ±âÀÚ wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö