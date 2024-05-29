ÁÖÇÑ ¿Ü±¹ÀÎµµ ¶³°Ô ÇÑ ÇÑ¹ã ¡®°ø½À °æº¸¡¯ ¹è°æÀº

ºÏÇÑÀÌ ´ë³²Àü´Ü »ìÆ÷¿ë ¡®¿À¹° Ç³¼±¡¯ °ø¼¼¸¦ ¹úÀÌ¸ç ´ÊÀº ¹ã ±ä±ÞÇÏ°Ô ¿ï¸° À§±Þ Àç³¹®ÀÚ¸¦ µÎ°í ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù. ºÏÇÑÀÇ ÇàÀ§°¡ ±¹°¡Àû À§±Þ»óÈ²ÀÌ¾ú´ÂÁö, ¿µ¾î·Î ¡®°ø½À ¿¹ºñ°æ°í¡¯¶ó´Â ¹®±¸°¡ µé¾î°£ ±î´ßÀÌ ¹«¾ùÀÎÁö µî¿¡ ´ëÇØ ³×Æ¼ÁðÀÌ °¢Á¾ ÀÇ¹®À» Á¦±âÇÏ¸é¼´Ù. Àç³¹®ÀÚ¸¦ ¹ß¼ÛÇÑ °æ±âµµ ÃøÀº ¡°±º ´ç±¹ÀÇ ¿äÃ»¿¡ µû¶ó µµ¹Î ¾ÈÀüÀ» À§ÇØ ¼±Á¦ÀûÀ¸·Î ¡®À§±ÞÀç³¡¯ ´Ü°è·Î ¹ß¼ÛÇß´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
29ÀÏ °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿Í SNS¿¡´Â ÇÑ¹ãÁß ¿ï¸° À§±Þ Àç³¹®ÀÚ¿¡ ºÒÆíÇÔÀ» È£¼ÒÇÏ´Â °Ô½Ã¹°ÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù. ³×Æ¼ÁðµéÀÌ °¡Àå Å©°Ô ÁöÀûÇÑ Á¡Àº Àç³¹®ÀÚÀÇ ¹®±¸°¡ ¸ðÈ£ÇÑ Á¡ÀÌ¾ú´Ù. ¡®ºÏÇÑ ´ë³²Àü´Ü ÃßÁ¤ ¹Ì»ó¹°Ã¼ ½Äº°. ¾ß¿ÜÈ°µ¿ ÀÚÁ¦ ¹× ½Äº° ½Ã ±ººÎ´ë ½Å°í¡¯¶ó´Â ¹®±¸¸¸ ÀûÇô ÀÖ¾î¼ Á¤È®È÷ ¾î¶² »óÈ²ÀÎÁö ÆÄ¾ÇÇÏ±â ¾î·Á¿ü´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ¡®À§±Þ¡¯ Àç³¹®ÀÚ¸¦ ¹ß¼ÛÇÒ ¸¸Å Áß´ë »ç¾ÈÀÌ¾ú´ÂÁö¿¡ ´ëÇØ ÀÇ¹®À» Á¦±âÇÏ´Â ³×Æ¼Áðµµ ÀÖ¾ú´Ù.
Àç³¹®ÀÚ´Â »ç¾ÈÀÇ °æÁß¿¡ µû¶ó ¡ãÀ§±Þ Àç³¹®ÀÚ ¡ã±ä±Þ Àç³¹®ÀÚ ¡ã¾ÈÀü ¾È³»¹®ÀÚ·Î ºÐ·ùµÈ´Ù. ÀÌ¹ø¿¡ ¹ß¼ÛµÈ À§±Þ Àç³¹®ÀÚ´Â ÈÞ´ëÀüÈ¿¡¼ ¾Ë¸²À» ²¨³ù´õ¶óµµ ¹®ÀÚ¿Í ÇÔ²² °æº¸À½ÀÌ ¿ï¸°´Ù.
³×Æ¼ÁðÀº ÀÌ¹ø Àç³¹®ÀÚ¿¡ Æ÷ÇÔµÈ ¿µ¾î ¹®±¸ÀÇ ÀûÀý¼º¿¡µµ ÀÇ¹®À» Á¦±âÇß´Ù. ¿µ¹®À¸·Î ¡®Air raid Preliminary warning¡¯(°ø½À ¿¹ºñ°æº¸)ÀÌ¶ó°í¸¸ ÀûÇô ¹ß¼ÛµÆ´Âµ¥, ºÏÇÑÀÌ º¸³½ ¡®¿À¹° Ç³¼±¡¯À» ¡®°ø½À¡¯À¸·Î Ç¥ÇöÇÏ´Â °Ô ºÎÀûÀýÇß´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
³×Æ¼ÁðµéÀº ¼³¸íÀÌ ºÎÁ·ÇÑ Å¿¿¡ ±¹³» °ÅÁÖ ¿Ü±¹ÀÎµéÀÇ °æ¿ì ºÏÇÑÀÌ ±º»çÇàµ¿À» ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¿ÀÇØÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù. ½ÇÁ¦·Î ÇÑ ¿Ü±¹ÀÎÀº ¿¢½º(X¡¤¿¾ Æ®À§ÅÍ)¿¡ °ø½À ¿¹ºñ°æº¸¶ó´Â ¾Ë¸²À» ¹Þ°í ±ôÂ¦ ³î¶ú´Ù¸ç ¡°ÀÌ°÷¿¡ °ÅÁÖÇÑ Áö 1³âÀÌ Ã¤ ¾È µÆ±â ¶§¹®¿¡ ÆøÅºÀÌ³ª ¹Ì»çÀÏÀÌ ³¯¾Æ¿À´Â ÁÙ ¾Ë¾Ò´Ù¡±°í Àû¾ú´Ù. ´Ù¸¥ ¿Ü±¹ÀÎµµ ¡°±ä±Þ¹®ÀÚ¿¡ ³Ê¹« µÎ·Á¿ü´Ù. °ø½À ¿¹ºñ°æº¸¶ó´Â ¸» ¶§¹®¿¡ Ä§´ë¿¡¼ ¶Ù¾î³»¸± Á¤µµ·Î ³î¶ú´Ù¡±°í Çß´Ù.
°æ±âµµ¿¡ µû¸£¸é ÀÌ¹ø Àç³¹®ÀÚ´Â 28ÀÏ ¿ÀÈÄ 11½Ã32ºÐÂë ÆÄÁÖ¡¤°í¾ç¡¤¿¬Ãµ¡¤ÀÇÁ¤ºÎ¡¤Æ÷Ãµ¡¤³²¾çÁÖ¡¤µ¿µÎÃµ¡¤¾çÁÖ¡¤¼ö¿ø¡¤¿À»ê¡¤ÆòÅÃ¡¤¿ëÀÎ¡¤¾È¼º µî µµ³» 13°³ ½Ã¡¤±º¿¡ ¹ß¼ÛµÆ´Ù. ¾È¾ç ¼öµµ±º´Ü ¿äÃ»¿¡ µû¶ó µµ ºñ»ó±âÈ¹´ã´ç°ü ¹Î¹æÀ§°æº¸2ÆÀ¿¡¼ º¸³Â´Ù°í ÇÑ´Ù.
¹Î¹æÀ§°æº¸ÆÀ °ü°èÀÚ´Â ÀÌ³¯ ±¹¹ÎÀÏº¸¿ÍÀÇ ÅëÈ¿¡¼ ¡°Àü³¯ ¹ã ¼öµµ±º´Ü¿¡¼ ´ë³²Àü´Ü ÃßÁ¤ ¹°Ã¼°¡ ½Äº°µÈ´Ù¸ç Àç³¹®ÀÚ ¹ß¼ÛÀ» ¿äÃ»Çß´Ù¡±¸ç ¡°³»ºÎ °ËÅä¸¦ °ÅÃÄ ¹®ÀÚ¸¦ ¹ß¼ÛÇß´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ¡°¹®±¸´Â ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ¿¡¼ »ç¿ëÇÏ´Â Àç³¹®ÀÚ½Ã½ºÅÛ Ç¥ÁØ ¹®¾È¿¡¼ ±º°ú ÇùÀÇ¸¦ °ÅÃÄ ÀÏºÎ ¼öÁ¤ ÈÄ º¸³Â´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
¿µ¾î ¹®±¸¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¡°½Ã½ºÅÛ»ó ¡®°æ°è°æº¸¡¯¿¡¼ ¡®³«ÇÏ¹°¡¯À» ¼±ÅÃÇÏ¸é ³ª¿À´Â ±âº» ¹®±¸¡±¶ó¸ç ¡°±¹³» °ÅÁÖ ÁßÀÎ ¿Ü±¹ÀÎÀ» À§ÇØ Áö³ 3¿ùºÎÅÍ ÀÚµ¿À¸·Î µû¶óºÙµµ·Ï ½Ã½ºÅÛÀÌ ¹Ù²î¾ú´Âµ¥, µµÀÔµÈ Áö ¾ó¸¶ µÇÁö ¾Ê¾Æ ¹ÌÈíÇÑ Á¡ÀÌ ÀÖ¾ú´ø °Í °°´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
¶Ç ¡°´Ü¼ø ´ë³²Àü´ÜÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÏ¸é À§ÇèÇÏÁö ¾ÊÁö¸¸ ºÏÇÑÀÌ ¾Õ¼ ¿À¹° ÅõÃ´À» ¿¹°íÇß°í, ½ÇÁ¦·Î ¿À¹°µµ µé¾î ÀÖ¾ú´Ù¡±¸ç ¡°¾î¶² ¼ººÐÀÎÁö ÆÄ¾ÇÀÌ ¾È µÇ´Â »óÈ²ÀÌ¾ú°í ³«ÇÏ¹°·Î ÀÎÇØ ÁÖ¹ÎµéÀÌ ÇÇÇØ¸¦ ÀÔÀ» ¼öµµ ÀÖ¾î¼ ´ÊÀº ½Ã°£ÀÌ¾úÁö¸¸ µµ¹ÎÀÇ ¾ÈÀüÀ» À§ÇØ ¹ß¼ÛÇÑ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ºÏÇÑÀº Áö³ 26ÀÏ ±¹³» ´ëºÏ´ÜÃ¼ÀÇ Àü´Ü »ìÆ÷¿¡ ¸Â´ëÀÀÇÏ°Ú´Ù¸ç ÈÞÁö¿Í ¿À¹° µîÀ» »Ñ¸®°Ú´Ù°í ¿¹°íÇß´Ù. ÀÌÈÄ ÀÌÆ² ¸¸ÀÎ 28ÀÏ ¹ã ½ÇÁ¦ ¿ì¸® Á¢°æÁö¿ª¿¡¼ ¿À¹°ÀÌ µç ´ë³²Àü´Ü »ìÆ÷¿ë Ç³¼±ÀÌ ¹ß°ßµÈ °ÍÀÌ´Ù. ÇÕµ¿Âü¸ðº»ºÎ¿¡ µû¸£¸é 29ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã30ºÐ ±âÁØ Ç³¼± ÀÜÇØ·Î ÃßÁ¤µÇ´Â ¹°Ã¼°¡ °¿ø¡¤°æ±â¡¤°æ»ó¡¤Àü¶ó¡¤ÃæÃ» µî Àü±¹¿¡¼ 150°³ Á¤µµ ¹ß°ßµÆ´Ù.
¿Â¶óÀÎ¿¡µµ Ç³¼±À» ¸ñ°ÝÇß´Ù´Â ±ÛÀÌ ÀÕµû¸£°í ÀÖ´Ù. Ç³¼± ÀÜÇØ¸¦ Á÷Á¢ ÃÔ¿µÇÑ »çÁø, °æ±âµµ ¼º³²ÀÇ ÇÑ ¾ÆÆÄÆ®¿¡ °æÂû°ú ±º °ü°èÀÚµéÀÌ Ãâµ¿ÇÑ ¸ð½ÀÀ» ´ãÀº »çÁø µîÀÌ °ø°³µÆ´Ù.
¹ÚÀºÁÖ ±âÀÚ wn1247@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö