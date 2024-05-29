¡®´ëÇÑ¹Î±¹ ±Û·ÎÄÃ ¹Ì·¡±³À°¹Ú¶÷È¸¡¯ 29ÀÏ °³¸·¡¦»õ ÆÐ·¯´ÙÀÓ Á¦½Ã

¹Ì·¡±³À°ÀÇ »õ ÆÐ·¯´ÙÀÓÀ» Á¦½ÃÇÏ´Â ¡®2024 ´ëÇÑ¹Î±¹ ±Û·ÎÄÃ ¹Ì·¡±³À°¹Ú¶÷È¸¡¯°¡ 29ÀÏ Àü³² ¿©¼ö¼¼°è¹Ú¶÷È¸Àå¼ È·ÁÇÑ ¸·À» ¿Ã·È´Ù.
Àü³²µµ±³À°Ã»°ú ±³À°ºÎ¡¤Àü³²µµ¡¤°æºÏµµ±³À°Ã»ÀÌ °øµ¿ ÁÖÃÖÇÑ ¡®2024 ´ëÇÑ¹Î±¹ ±Û·ÎÄÃ ¹Ì·¡±³À°¹Ú¶÷È¸¡¯´Â 6¿ù 2ÀÏ±îÁö ¡®°ø»ýÀÇ ±³À°, Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ¹Ì·¡¡¯¸¦ ÁÖÁ¦·Î ¿¸°´Ù.
ÀÌ¹ø ¹Ú¶÷È¸´Â Áö¿ªÀû Æ¯¼ö¼º°ú ¼¼°èÀû º¸Æí¼ºÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î Áö¿ª ÁÖµµÀÇ À¯¡¤ÃÊ¡¤Áßµî ¹Ì·¡±³À° ¸ðµ¨À» Á¦½ÃÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
ÀÌ³¯ °³¸·½Ä¿¡´Â ±è´ëÁß Àü³²µµ±³À°°¨À» ºñ·ÔÇØ ÀÌÁÖÈ£ ±³À°ºÎÀå°ü, ±è¿µ·Ï Àü³²µµÁö»ç, ÀÓÁ¾½Ä °æºÏ±³À°°¨ µî 16°³ ½Ãµµ±³À°°¨, ÀÌ¹è¿ë ±¹°¡±³À°À§¿øÀå, ¿ìµ¿±â Áö¹æ½Ã´ëÀ§¿øÀå µî ÃÊÃ» ÀÎ»ç 900¿©¸íÀÌ Âü¼®ÇØ Áö¿ªÀ» ³Ñ¾î ¼¼°è·Î ÇâÇÏ´Â¡®K-¿¡µà¡¯ÀÇ ½ÃÀÛÀ» ÇÔ²²Çß´Ù.
±è ±³À°°¨Àº °³¸· ¿¬¼³¿¡¼ ¡°½Ã´ëÀû °úÁ¦ÀÎ Áö¼Ó°¡´É¼º¿¡ ´ëÇÑ ´äÀ» Ã£±â À§ÇØ Áö¿ª Áß½É °ø»ýÀÇ ±Û·ÎÄÃ ±³À°À» ÆîÄ¡°íÀÚ ÇÑ´Ù¡±¸é¼ ¡°±Û·ÎÄÃ ±³À°À» ÅëÇØ Àü³²±³À°°ú ´ëÇÑ¹Î±¹ ±³À°ÀÇ °æÀï·Â°ú °¡´É¼ºÀ» ³ô¿© ´ç¸éÇÑ À§±â¸¦ ±Øº¹ÇÏ°í ¹Ì·¡ Èñ¸ÁÀ» »ì¸®°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌÁÖÈ£ ºÎÃÑ¸® °â ±³À°ºÎÀå°üÀº ¡°ÀÌ¹ø Çà»ç´Â Áö¿ª Áß½ÉÀÇ ±³À°°³Çõ ¸ðµ¨À» ¼¼°è¿Í °øÀ¯ÇÏ´Â ÀåÀ¸·Î¼ ÀÇ¹Ì°¡ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ Áö¿ªÀÌ Çõ½ÅÀÇ ÁÖÃ¼°¡ µÅ ¼¼°è¸¦ ¼±µµÇÏ´Â ¿ì¼ö¸ðµ¨À» ¸¸µé¾î °¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ´Ù¾çÇÑ Á¤Ã¥Àû Áö¿øÀ» Áö¼ÓÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾îÁø °³¸·½Ä ÁÖÁ¦ °ø¿¬Àº Àü³²ÀÇ ÇÑ ÀÛÀº ÇÐ±³¿¡¼ ²ÞÀ» Å°¿ö³ª°¡´Â ÇÐ»ýÀÇ ¸ð½À¿¡¼ ½ÃÀÛÇØ ¡®°ø»ýÀÇ ±³À°, Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ¹Ì·¡¡¯¸¦ ÇâÇÑ Èñ¸ÁÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¨µ¿ÀÇ ½ºÅä¸®·Î Ç®¾î³» ÇöÀå °ü°´µé¿¡ ¹Ú¼ö°¥Ã¤¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
1³â 3°³¿ùÀÇ ÁØºñ °úÁ¤À» °ÅÃÄ ÀÌ³¯ °³¸·ÇÑ ¡®±Û·ÎÄÃ ¹Ì·¡±³À°¹Ú¶÷È¸¡¯´Â ¡ã ¹Ì·¡±³À° ÄÜÆÛ·±½º ¡ã ±Û·ÎÄÃ ¹Ì·¡±³½Ç ¡ã ¹Ì·¡±³À° Àü½Ã ¡ã ¹®È¿¹¼ú ±³·ù ¡ã ¹Ì·¡±³À°ÃàÁ¦ µî 5°³ ¼½¼Çº° ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ´ÙÃ¤·Ó°Ô ÆîÃÄÁø´Ù.
Æ¯È÷ Àü³² ±³»ç 400¿©¸íÀÌ °³¹ßÇØ °ø°³ÇÏ´Â 2030³â ¹Ì·¡¼ö¾÷ ¸ðµ¨ºÎÅÍ ÇØ¿Ü 22°³±¹, ¼¼°èÀû ¼®ÇÐµé°ú °í¹ÎÇÏ´Â ¹Ì·¡±³À°ÀÇ ¹æÇâ¼º, °¢±¹ÀÇ Æ¯»öÀÖ´Â ±³À°°úÁ¤±îÁö µî ¼Õ¿¡ ÀâÈ÷´Â ¹Ì·¡±³À°ÀÇ ½ÇÁ¦ ¸ð½ÀÀ» ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ¾î ±â´ë¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.
°³¸·³¯ÀÎ 29ÀÏ¿£ Å« ÈÁ¦¸¦ ¸ð¾Ò´ø ¡®Á¤ÀÇ¶õ ¹«¾ùÀÎ°¡¡¯ÀÇ ÀúÀÚ ¸¶ÀÌÅ¬ »÷µ¨ ÇÏ¹öµå´ë ±³¼öÀÇ ±âÁ¶°¿¬, °³¸· Æ¯º°°ø¿¬ ¡®¿¡µàµå¸² K-POP ÄÜ¼Æ®¡¯, ÇØ±º±³À°»ç·ÉºÎÀÇ ±¹¾Ç´ë ÆÛ·¹ÀÌµå¿Í ÀÏÀÚº° Àü½Ã‧ÄÜÆÛ·±½º°¡ ¾ËÂ÷°Ô Àü°³µÈ´Ù.
¡®2024 ´ëÇÑ¹Î±¹ ±Û·ÎÄÃ ¹Ì·¡±³À°¹Ú¶÷È¸¡¯¿Í °ü·ÃÇÑ º¸´Ù ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸´Â ´©¸®Áý¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¹«¾È=±è¿µ±Õ ±âÀÚ ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö