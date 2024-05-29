ÀÎÃµ½Ã, ¼Ûµµ¿¡ ¡®¼¼°èÇÑÀÎ¹«¿ª´ÜÁö¡¯ Á¶¼º Ã»»çÁø °ø°³

ÀÎÃµ½Ã°¡ ÇÑ±¹À¸·Î µ¹¾Æ¿Ã Àç¿Üµ¿Æ÷µéÀÇ °ÅÁÖ °ø°£ÀÎ ¡®±Û·Î¹úÇÑÀÎ¹®ÈÅ¸¿î¡¯¿¡ ÀÌ¾î ÇÑÀÎ ±â¾÷ÀÎµéÀ» À§ÇÑ ¡®¼¼°èÇÑÀÎ¹«¿ª´ÜÁö¡¯ Á¶¼º Ã»»çÁøÀ» °ø°³Çß´Ù.
ÀÎÃµ°æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ªÃ»Àº ¹Ì±¹ ÃâÀå ÁßÀÎ À¯Á¤º¹ ÀÎÃµ½ÃÀåÀÌ ÇöÁö½Ã°¢ 28ÀÏ ´ºÀúÁö¿¡¼ Àç¿Üµ¿Æ÷ ±³¹Îµé°ú ±â¾÷ÀÎµéÀ» ¸¸³ª ¡®¼¼°èÇÑÀÎ¹«¿ª´ÜÁö & ±Û·Î¹úÇÑÀÎ¹®ÈÅ¸¿î¡¯ Á¶¼º °èÈ¹ ¼³¸íÈ¸¸¦ ÁøÇàÇß´Ù°í 29ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø ¹ßÇ¥È¸¿¡¼´Â Áö³ 2¿ù À¯ ½ÃÀåÀÌ µ¶ÀÏ¿¡¼ °ø°³ÇÑ ±Û·Î¹úÇÑÀÎ¹®ÈÅ¸¿î Á¶¼º °èÈ¹À» È®´ë, ÇÑÀÎ ±â¾÷ÀÎµéÀÇ ÃÖÀûÈµÈ ºñÁî´Ï½º È¯°æ°ú ±Û·Î¹ú ¹«¿ªÀ» À§ÇÑ ¼¼°èÇÑÀÎ¹«¿ª´ÜÁö °èÈ¹ÀÌ °ø°³µÆ´Ù.
¼¼°èÇÑÀÎ¹«¿ª´ÜÁö¿¡´Â ¼¼°èÇÑÀÎ¹«¿ªÇùÈ¸ µî Àü ¼¼°è ÇÑÀÎ ºñÁî´Ï½º ´ÜÃ¼, ´ëÇÑ¹«¿ªÅõÀÚÁøÈï°ø»ç(KOTRA) µî ¹«¿ªÁö¿ø±â°ü, Àç¿Üµ¿Æ÷Ã» µî ¼¼°èÇÑÀÎ °ü·Ã Á¤ºÎ±â°ü, ¿Ü±¹ÀÎ ÅõÀÚ±â¾÷, ÀÎÃµ»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò µî Áö¿ª ºñÁî´Ï½º ±â°ü µîÀÌ ÃÑÁýÇÕÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¶Ç ±Û·Î¹ú Ã»³â ¹«¿ªÀÎ ¾ç¼º ÇÁ·Î±×·¥, ±Û·Î¹ú ÇÑÀÎ Ã»³â ½ºÅ¸Æ®¾÷ µîÀ» À°¼ºÇØ ÀÎÃµÀ» ¼¼°è ÇÑÀÎ ºñÁî´Ï½ºÀÇ Áß½Éµµ½Ã·Î ÀÌ²ø °ø°£À¸·Î Á¶¼ºµÉ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ¿©±â¿¡ Àü½Ã ¹× ¾ÆÄ«µ¥¹Ì µî ¸¶ÀÌ½º ½Ã¼³°ú ±Û·Î¹ú Ã¢¾÷¼¾ÅÍ(½ºÅ¸Æ®¾÷ÆÄÅ©2) µî °ü·Ã ½Ã¼³À» Á¢¸ñ½ÃÄÑ Àü ¼¼°è ÇÑÀÎµéÀÌ ÇÑ ÀÚ¸®¿¡ ¸ð¿© ±Û·Î¹ú ºñÁî´Ï½º ³ëÇÏ¿ì¸¦ °øÀ¯ÇÏ°í ÈÄ¼ÕµéÀ» ¾ç¼ºÇÏ´Â Àå ¿ª½Ã ¸¶·ÃµÈ´Ù.
´ë»ó ºÎÁö´Â ¼Ûµµ 6¡¤8°ø±¸ ¾ÆÀÌÄÚ¾î½ÃÆ¼ ³» ±¹Á¦¾÷¹«¿ëÁö°¡ °ËÅäµÇ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹ø ¼³¸íÈ¸¿¡´Â ¿ùµå¿ÁÅ¸(¼¼°èÇÑÀÎ¹«¿ªÇùÈ¸) ´º¿åÁöÈ¸ ¹× ´ºÀúÁöÁöÈ¸, ´º¿åÇÑÀÎ°æÁ¦ÀÎÇùÈ¸ µî ±â¾÷ÀÎµéÀÌ Âü¼®Çß´Ù. ÀÌµéÀº ¼¼°èÇÑÀÎ¹«¿ª´ÜÁö ¹× ±Û·Î¹úÇÑÀÎ¹®ÈÅ¸¿î Á¶¼º»ç¾÷ ÅõÀÚ¡¤ÀÔÁÖ¿¡ ´ëÇÑ Å« È£ÀÀÀ» º¸ÀÌ¸ç È°¹ßÇÑ ÁúÀÇÀÀ´äÀ» ÀÌ¾î°¬´Ù.
À¯ ½ÃÀåÀº ¡°Áö³ÇØ Àç¿Üµ¿Æ÷ ¿©·¯ºÐµéÀÇ ¸¹Àº ÁöÁö¿¡ ÈûÀÔ¾î ÀÎÃµ¿¡ Àç¿Üµ¿Æ÷Ã»À» À¯Ä¡ÇÏ´Âµ¥ ¼º°øÇß´Ù¡±¸ç ¡°Àç¿Üµ¿Æ÷ ºÐµéÀ» À§ÇÑ Á¤ÁÖÈ¯°æ»Ó ¾Æ´Ï¶ó ÀÎÃµÀÌ °¡Áø ±Û·Î¹ú µµ½Ã·Î¼ÀÇ ¿©°ÇÀ» È°¿ëÇØ ½ÇÁúÀûÀ¸·Î ±¹³»¿¡ ÁøÃâÇÏ°í ¿¬°è »ç¾÷À» À¯Ä¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â¹ÝÀ» Á¦°øÇØ µå¸± ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Àç¿Üµ¿Æ÷µé°úÀÇ ¸¸³²¿¡ ¾Õ¼ À¯ ½ÃÀåÀº ´º¿åÀÇ ¼¼°èÀûÀÎ °ü±¤¸í¼ÒÀÎ ÇÏÀÌ¶óÀÎ ÆÄÅ©ÀÇ ·Î¹öÆ® ÇØ¸óµå Ã¢¾÷ÀÚ¸¦ ¸¸³ª µµ½Ã Àç»ý ¼±Áø »ç·Ê ³ëÇÏ¿ì¸¦ µè°í ÀÎÃµ½Ã¿ÍÀÇ Çù·Â ¹æ¾ÈÀ» ¸ð»öÇß´Ù. ÇØ¸óµå´Â ¹ö·ÁÁø Ã¶µµ¸¦ ¾ø¾Ö°í ºôµùÀ» ÁöÀ¸·Á´Â °³¹ß¾÷ÀÚµéÀÇ °èÈ¹¿¡ ´ëÇ×ÇØ ¡®ÇÁ·»Áî ¿Àºê ÇÏÀÌ ¶óÀÎ(FHL)¡¯ÀÌ¶ó´Â ºñ¿µ¸®´ÜÃ¼¸¦ Ã¢¸³, ¹ö·ÁÁø Ã¶µµ¸¦ °øÁß °ø¿øÀ¸·Î Å»¹Ù²Þ½ÃÄ×´Ù. ÀÌ°÷Àº ÇÑ ÇØ ¾à 500¸¸¸íÀÌ Ã£´Â ´º¿åÀÇ ¸í¼Ò·Î ÀçÅº»ýÇß´Ù.
À¯ ½ÃÀåÀº ÇØ¸óµå¿Í ÇÏÀÌ¶óÀÎ ÆÄÅ©, ¸ÇÇØÆ°¿¡ Á¶¼ºµÈ µµ½É°³¹ß»ç¾÷ÁöÀÎ Çãµå½¼ ¾ßµå µî ÇöÀåÀ» µÑ·¯º¸¸ç ¹Î¼±8±â Á¦1È£ °ø¾àÀÎ Á¦¹°Æ÷ ¸£³×»ó½º µî ÀÎÃµµµ½ÃÀç»ý ÇÁ·ÎÁ§Æ®¿¡ Á¢¸ñÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ½ÇÇà ¹æ¾ÈÀ» º¥Ä¡¸¶Å·Çß´Ù.
À¯ ½ÃÀåÀº ¡°ÀÎÃµÀº ´ëÇÑ¹Î±¹ °³Ç×ÀÇ µµ½ÃÀÌÀÚ ¹Ì·¡¸¦ ÇâÇÏ°í ÀÖ´Â µµ½Ã¡±¶ó¸ç ¡°ÀÌ¹ø ÇÏÀÌ¶óÀÎ ÆÄÅ©Ã³·³ ÇØ¿Ü ±â°üµé°úµµ Çù·ÂÀ» °ÈÇØ »ç¶÷°ú ¹®È, »ê¾÷ÀÌ °øÁ¸ÇÏ´Â ¼¼°è ÃÊÀÏ·ùµµ½Ã ÀÎÃµÀ» ¸¸µé°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÎÃµ=±è¹Î ±âÀÚ ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö