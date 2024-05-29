°í¾ç½Ã ÀÏ»êÈ£¼ö°ø¿ø »õ´ÜÀå¡¦¡°°ü±¤ ¸í¼ÒÈ­ ÃßÁø¡±

°æ±â °í¾ç½Ã´Â ÀÏ»êÈ£¼ö°ø¿ø ³» ½Ã¼³À» °³¼±ÇØ ÆíÀÇ¿Í ¾ÈÀüÀ» °ÈÇÏ°í, ºÏÄ«Æä Á¶¼ºÀ¸·Î ¹®È½Ã¼³À» Á¦°øÇÏ´Â µî »õ·Ó°Ô ´ÜÀåÇØ Áö¿ª °ü±¤ ¸í¼ÒÈ¸¦ ÃßÁøÇÑ´Ù°í 29ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀÏ»êÈ£¼ö°ø¿øÀº Á¶¼ºµÈ Áö 30³âÀÌ ³Ñ¾î °÷°÷ÀÇ ½Ã¼³¹°ÀÌ ³ëÈÄÈµÆ°í ÀÏºÎ ¼ö¸®¸¸À¸·Î ºÒÆíÀ» ÇØ¼ÒÇÏ±â¿¡´Â ¿ªºÎÁ·ÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ ½Ã´Â ¡®ÀÏ»êÈ£¼ö°ø¿ø ³ëÈÄ½Ã¼³¹° ¸®³ëº£ÀÌ¼Ç ¿¬±¸ ¿ë¿ª¡¯À» ÃßÁøÇÑ´Ù.
ÁÖ¿ä ³»¿ëÀ¸·Î´Â ³ëÈÄ½Ã¼³ °³¼± Á¾ÇÕ °èÈ¹ ¼ö¸³, °ø¿ø ³» °ø°øÈÀå½Ç µðÀÚÀÎ °¡ÀÌµå¶óÀÎ ¼³Á¤, º¸Çà·Î µî Æ¯»ö ÀÖ´Â ¹Ù´Ú ÆÐÅÏ µðÀÚÀÎ Á¦½Ã µîÀÌ´Ù. ÇØ´ç ¿ë¿ªÀ¸·Î ³ëÈÄÈµÈ ½Ã¼³¹°À» È¿À²ÀûÀ¸·Î °ü¸®ÇÏ°í ÀÌµ¿¾àÀÚÀÇ ÆíÀÇ¼ºÀ» ³ôÀÎ´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ ¡®ÈÀå½Ç¹®ÈÀü½Ã°ü¡¤¼±ÀÎÀåÀü½Ã°ü »ç¾÷È ¹æ¾È ¿¬±¸ ¿ë¿ª¡¯µµ ÇÔ²² ÃßÁøÇÑ´Ù. ÁÖº¯ ½Ã¼³°ú ¿¬°è ¹æ¾ÈÀ» ¼ö¸³ÇØ »õ·Î¿î Àü½Ã ÄÜÅÙÃ÷³ª ¹®È½Ã¼³ ±¸Ãà ¹æ¾ÈÀ» ¸¶·ÃÇÏ´Â µî »õ·Î¿î ¸í¼Ò·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Â÷º°È Àü·«À» Á¦½ÃÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÀÏ»êÈ£¼ö°ø¿ø È£¼ö±³ ³²´Ü ±³·® ÇÏºÎ¿¡´Â ¿¬¸éÀû 240§³ ±Ô¸ðÀÇ ºÏÄ«Æä°¡ µé¾î¼³ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÌ°÷Àº À½·á ÀÚÆÇ±â¿Í º¥Ä¡°¡ ¼³Ä¡µÅ ÀÖ¾î ½Ã¹ÎµéÀÇ ÈÞ½Ä °ø°£À¸·Î ÀÌ¿ëµÅ ¿Ô°í, ¼Ò±Ô¸ð °ø°ø°ÇÃàÀÎ ºÏÄ«Æä Á¶¼º¿¡ µû¶ó ½°ÅÍ ±â´É¿¡ ³»½ÇÈ¸¦ ²ÒÇÑ´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø ºÏÄ«Æä Á¶¼º»ç¾÷Àº ¡®Ã¥ ÀÐ´Â °ø¿ø¡¯ Å×¸¶ÀÇ ¿¬ÀåÀ¸·Î Á¶¼ºµÇ°í, ±³·® ÇÏºÎ¶ó´Â ÀÌ»öÀûÀÎ Àå¼Ò¿¡ ÁÖº¯ È£¼ö¿Í °æ°üÀ» È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ¾î º¹ÇÕ¹®È°ø°£À¸·Î¼ ¿ªÇÒÀÌ ±â´ëµÈ´Ù. ½Ã´Â ¿À´Â 6~7¿ù ³»·Î ¼³°è °ø¸ð¸¦ ÁøÇàÇØ ºÏÄ«Æä Á¶¼º ÃëÁö¿¡ °¡Àå ÀûÇÕÇÏ°í Ã¢ÀÇÀûÀÎ °ø°£À» Á¦¾ÈÇÏ´Â ¼³°è¸¦ ¼±Á¤ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÀÏ»êÈ£¼ö°ø¿ø ³» ÀüÅë°ø¿øÀº ½Ã¼³ ³ëÈÄÈ¿¡ µû¶ó º¸¼ö °ø»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù. °í¾ç±¹Á¦²É¹Ú¶÷È¸¸¦ ¸Â¾Æ Áö³ 4¿ùºÎÅÍ ÀüÅëÁ¤¿ø ½Ã¼³ º¸¼ö¸¦ ½ÃÀÛÇß°í È²¸ÅÈ, ¼ö±¹ µî ´Ù¾çÇÑ ¼ö¸ñ°ú ÃÊÈ¸¦ ½ÄÀçÇß´Ù.
²É¹Ú¶÷È¸°¡ ³¡³ ÈÄ¿¡µµ ¿À·¡µÈ ÀüÅë ´ãÀå°ú ÀüÅë¹® µî Ãß°¡ º¸¼ö¸¦ ÁøÇà ÁßÀÌ°í, ÈÑ¼ÕµÈ ¹Ù´Ú Æ÷Àå°ú ÃÊÈ ½ÄÀçÁö º¹±¸ µîÀ» 9¿ù±îÁö ¸¶¹«¸® ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÀÌµ¿È¯ °í¾ç½ÃÀåÀº ¡°ÀÏ»êÈ£¼ö°ø¿øÀÇ ¿ì¼öÇÑ ÀÚ¿øÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î Æ¯»ö ÀÖ´Â ¹®È°ü±¤Áö·Î¼ ¸Å·ÂÀ» ´õÇÏ°í, °í¾çÀÇ ·£µå¸¶Å© ÀÏ»êÈ£¼ö°ø¿øÀÌ ´õ¿í »ç¶û¹Þ´Â ¸í¼Ò·Î °Åµì³¯ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
°í¾ç=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö