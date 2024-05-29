´ë±¸º¸°Ç´ëÇÐ±³´Â ´ë±¸½Ã±³À°Ã»ÀÌ ÁÖ°üÇÏ´Â ¡®2024³â ´Ù¹®ÈÇÐ»ý Áø·Î¡¤Á÷¾÷Ã¼Çè ÇÁ·Î±×·¥¡¯ ¿î¿µ±â°üÀ¸·Î 5³â ¿¬¼Ó ¼±Á¤µÆ´Ù°í 29ÀÏ ¹àÇû´Ù.
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´ë±¸=ÃÖÀÏ¿µ ±âÀÚ mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö