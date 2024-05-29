À½ÁÖ¿îÀü 3¹øÂ²µ¥ ¡®¹ú±ÝÇü¡¯À¸·Î °æ°¨, ¿Ö?

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È²¹ÎÁÖ ÀÎÅÏ±âÀÚ onlinenews1@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö