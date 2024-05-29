°æ³²µµ ¼ö»ê¾ÈÀü±â¼ú¿øÀº ÃÖ±Ù Áö±¸¿Â³È µî ÇØ¾çÈ¯°æº¯È·Î ÀÎÇØ ÆÐ·ù µîÀÇ À¯»ý ¹ß»ý ½Ã±â, Àå¼Ò°¡ º¯ÈÇÔ¿¡ µû¶ó °æ³² µµ³» ÇØ¿ªÀÇ À¯»ý ÃâÇö Á¶»ç¸¦ È®´ëÇÑ´Ù°í 29ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÃÖ±Ù ±âÈÄº¯È·Î °¢ Áö¿ª ÁÖ¿ä ¾ç½ÄÇ°Á¾ÀÇ Ã¤¹¦°¡ ºÎÁøÇÏ¸é¼µµ ´Ù¸¥ Áö¿ª¿¡¼ ÇØ´ç Ç°Á¾ÀÇ À¯»ýÀÌ ¹ß°ßµÇ´Â »ç·Ê°¡ ³ªÅ¸³²¿¡ µû¶ó µµ´Â µµ³» ÇØ¿ªÀÇ À¯»ý ÃâÇö º¯È¸¦ Á¶»ç, ºÐ¼®ÇÏ±â·Î Çß´Ù.
Á¶»ç ¹æ¹ýÀº ¸ÕÀú ¾î¾÷ÀÎ´ÜÃ¼¿Í Ç°Á¾º° ¾ç½ÄÇùÈ¸ µîÀ» ´ë»óÀ¸·Î Å½¹® Á¶»çÇØ À¯»ýÃâÇö º¯È¸¦ ÆÄ¾ÇÇÑ ÈÄ Á¶»ç °á°ú¸¦ Åä´ë·Î °¢ ÇØ¿ª¿¡¼ ÇöÀå Á¶»ç¸¦ ÇÑ´Ù.
¿¬¸»¿¡´Â ÇöÀå Á¶»ç·Î ¼öÁýÇÑ À¯»ý ºÐÆ÷ µ¥ÀÌÅÍ¸¦ È°¿ëÇØ ¸¸µç À¯»ýÁöµµ¸¦ ¾î¾÷ÀÎ¿¡°Ô ¹èÆ÷ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. À¯»ýÁöµµ°¡ ¾î¾÷ÀÎÀÌ ÀûÁ¤ÇÑ Ã¤¹¦ ½Ã±â¸¦ ÆÇ´ÜÇÏ´Â µ¥ µµ¿òÀÌ µÅ ÁÖ¿ä ¾ç½ÄÇ°Á¾ÀÇ »ý»ê¼ºÀÌ Çâ»óµÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.
ÇöÀç ¼ö»ê¾ÈÀü±â¼ú¿øÀº Áö¿ª¡¤½Ã±âº°·Î ±¼, ÁøÁÖ´ãÄ¡, ¹Ì´õ´ö·ù, ÇÇÁ¶°³, »õ²¿¸· À¯»ý µîÀ» Á¶»çÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç Á¶»ç °á°ú´Â ¹®ÀÚ ¹ß¼Û°ú »çÈ¸°ü°è¸Á¼ºñ½º(SNS) °ÔÀç¸¦ ÅëÇØ ½Ç½Ã°£ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù. Áö³ÇØ 180Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ 2¸¸3000 ¸í¿¡°Ô Á¶»ç °á°ú¸¦ ¾È³»Çß´Ù.
ÇÑÆí Áö³ 3¿ù ¼ö»ê¾ÈÀü±â¼ú¿øÀº ¼ö»êÇöÀå ¾÷¹« Áöµµ¿Í À¯»ý ºÐ¼® ³ëÇÏ¿ì¸¦ Àü¼ö¹Þ±â À§ÇØ ¾îÃÌÁöµµ °æÇèÀÌ Ç³ºÎÇÑ ÇØ¾ç¼ö»ê ÅðÁ÷°ø¹«¿øµé°ú ¾÷¹«Çù¾à(MOU)À» Ã¼°áÇß´Ù.
¼Û»ó¿í °æ³²µµ ¼ö»ê¾ÈÀü±â¼ú¿øÀåÀº ¡°µµ³» ÁÖ¿ä ¾ç½ÄÇ°Á¾ À¯»ý È®´ëÁ¶»ç¸¦ ÅëÇØ »õ·Î¿î ¼Òµæ¿øÀ» ¹ß±¼ÇØ ¾î¾÷ÀÎ ¼ÒµæÁõ´ë¿¡ ±â¿©ÇÏ°í, ÇØ¾çÈ¯°æ º¯È¿¡ Àû±Ø ´ëºñÇØ ÇöÀå ¾î¾÷ÀÎ°ú ²÷ÀÓ¾øÀÌ ¼ÒÅë ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Ã¢¿ø=°¹ÎÇÑ ±âÀÚ kmh0105@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö