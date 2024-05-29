2024 ´ëÇÑ¹Î±¹ ½ÒÆä½ºÅ¸ °³¸·

½Ò ¼Òºñ ÃËÁø°ú ½Ä·®ÁÖ±ÇÀ» È®¸³ÇÏ±â À§ÇÑ ¡®2024 ´ëÇÑ¹Î±¹ ½ÒÆä½ºÅ¸¡¯(ÁÖÃÖ ´ëÅë·É¼Ò¼Ó ³ó¾î¾÷¡¤³ó¾îÃÌÆ¯º°À§¿øÈ¸) °¡ ¼¿ï½ÃÃ» ÀÜµð°úÀå¿¡¼ 28ÀÏ °³¸·Çß´Ù.
´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÇ¥ °îÃ¢Áö´ë Àü³²Àº ½ÒÀÇ ¿ì¼ö¼ºÀ» È«º¸ÇÏ´Â Àü½Ã°üÀ» ºñ·ÔÇØ ´ã¾ç ¡®´ë½£¸¼Àº´ã¾ç½Ò¡¯, ¿µ¾Ï(¿µ¾Ï±º³óÇù½ÒÁ¶ÇÕ°øµ¿»ç¾÷¹ýÀÎ) ¡®´Þ¸¶Áö½Ò¡¤ÇÐÀÌ¸Ó¹®½Ò¡¯, °Áø(°Áø±º³óÇù½ÒÁ¶ÇÕ°øµ¿»ç¾÷¹ýÀÎ) ¡®ÇÁ¸®¹Ì¾ö È£Æò½Ò¡¯, ³ªÁÖ ¡®¿Õ°ÇÀÌ Å½³½ ½Ò¡¯, ÀåÈï ¡®¾Æ¸£¹Ì½Ò¡¯, ÇØ³² ¡®¶¥³¡ÇÞ½Ò¡¯ÀÌ °¢°¢ È«º¸°üÀ» ¼³Ä¡ÇØ °ü¶÷°´µé·ÎºÎÅÍ È£ÆòÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀüºÏ¿¡¼µµ ´Ù¾çÇÑ ½Ò ºê·£µå°¡ Âü¿©Çß´Ù. ¿Á±¸ ¡®½Ê¸®Çâ¡¯, È¸Çö ¡®¿ÁÅäÁø¹Ì¡¯, ±èÁ¦ ¡®ÁöÆò¼±¡¯, ±Ý¸¸ ¡®È²±Ýº¸®¡¯, ºÎ¾È ¡®Ãµ³âÀÇ¼Ø¾¾¡¯µîÀÌ ¼±º¸¿´´Ù.
Ãæ³²Àº ¡®Ã»Ç³¸í¿ù °ñµå¡¯, Ãµ¾È ¡®ÈïÅ¸·É½Ò¡¯, ¿¹»ê ¡®¹ÌÈ²¡¯ÀÌ Áö¿ª ´ëÇ¥ ½Ò·Î ÀÌ¸§À» ¾Ë·È°í, ÃæºÏÀ» ´ëÇ¥ÇÏ´Â Ã»ÁÖ ¡®Ã»¿ø»ý¸í½Ò¡¯°ú ÃæÁÖ ¡®¹Ì¼ÒÁø ½Ò'ÀÌ °í°´µéÀÇ È£ÆòÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
°¿øÀº °¿øÃáÃµ °¼ÒÆ¯±¸&Ä£È¯°æ³ó»ê¹°¾ÈÀü¼º¼¾ÅÍ ¡®Ã¶¿ø¿À´ë½Ò¡¯°ú ²ÉÇÇ´Â»ê°ñ ¡®ÃáÃµ11Àâ°î, ¸ø³ÀÌ»½¡¯, ¼¼Àº¹ÙÀÌ¿À ¡®°üÀýÇÑ¹æ, µÎ·±Äá°¡·ç¡¯, ¹Ù´Ùº» ¡®È«°Ô½Ò±¹¼ö¡¯, ¼Ò¹ÚÇÑÇ³°æ ¡®ÃáÃµÃ»Ãá½Ò»÷µå¡¯, ´ÙÇÇ³ª(dafina) ¡®½ÒÀ¯»ê±Õ°ú ÀÏÄáÆ÷µå¡¯°¡ °ü¶÷°´µéÀ» ¸Â¾Ò´Ù.
°æ³²À» ´ëÇ¥ÇÏ´Â »êÃ» ¡®»êÃ»¸Þ¶Ñ±â½Ò¡¯ÀÌ °ü¶÷°´µéÀÇ °ü½ÉÀ» ÇÑ¸ö¿¡ ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç, °æºÏÀÇ ¡®¾Èµ¿ ¾ç¹Ý½Ò¡¯ÀÌ Âû±â ³ÑÄ¡´Â Ç°ÁúÀ» ÀÚ¶ûÇß´Ù.
°æ±âµµ¸¦ ´ëÇ¥ÇØ¼´Â ¿ëÀÎ½Ã°¡ ³ª¼¹´Ù. ÃÖ°íÀÇ Ç°ÁúÀ» ÀÚ¶ûÇÏ´Â ¡®¹é¿Á½Ò¡¯°ú ¾ÆÅä¾çÁ¶ÀåÀÇ ½Ò¸·°É¸® ¡®¸¶·ç³ª ¸·°É¸®¡¯ ½ÃÀ½Çà»ç¿¡ °ü¶÷°´µéÀÌ ÁÙÀ» ¼´Â ÁøÇ³°æÀÌ ÆîÃÄÁö±âµµ Çß´Ù.
¼¿ï¿¡¼µµ ´ëÇ¥ ½ÒÀÌ ÃâÀüÇß´Ù. ¼¿ï½Ã³ó¼ö»ê½ÄÇ°°ø»ç´Â Àü±¹¿¡¼ À¯ÅëµÇ´Â ½Òºê·£µå¿Í ¼¿ï½Ã ¾ç°îµµ¸Å½ÃÀåÀÇ ¿ª»ç¸¦ ¼Ò°³ÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
29ÀÏ±îÁö ¿¸®´Â ¡®2024 ´ëÇÑ¹Î±¹ ½ÒÆä½ºÅ¸¡¯´Â ¼¿ï½Ã¸¦ ºñ·ÔÇØ Àü±¹ 17°³ ½Ã¡¤µµ¿¡¼ ´Ù¾çÇÑ ½Òºê·£µå, ½Ò°¡°ø½ÄÇ°, ÀüÅëÁÖ µîÀ» ÇÑÀÚ¸®¿¡ ¸ð¾Æ³õ°í ÀÌÆ² µ¿¾È ½Ã¹Îµé°ú ¹ÙÀÌ¾îµéÀ» ¸ÂÀÌÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ ¿ÃÇØ´Â ºÎ´ëÇà»ç·Î ¡ã¶±ººÀÌ Æä½ºÆ¼¹ú ¡ã±è¹ä ¸¸µé±â ¡ã¶± ¸ÞÄ¡±â ¡ãÀü±¹¸·°É¸® Ã¼Çè µî ´Ù¾çÇÑ Ã¼ÇèÇÁ·Î±×·¥ÀÌ °ü¶÷°´µéÀÇ ½Ã¼±À» ²ø°í ÀÖ´Ù.
ÀÌÀºÃ¶ ±âÀÚ dldms8781@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö