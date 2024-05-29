Åë¿µ ÇÑ»êµµ¡¤ÇÔ¾È ¿©Ç×»ê µî Áö¿ªÆ¯È­ »ç¾÷ ÁÖ¹Î¼ÒµæÈ­

°æ³²µµ´Â Áö¿ª¹Î ¼Òµæ Ã¢Ãâ°ú ¿¬°èÇÑ °æ³²ÀÇ Áö¿ªÆ¯È»ç¾÷À¸·Î Åë¿µ ÇÑ»êµµ ´ë°íÆ÷ ¸¶À»°ú ÇÔ¾È ¿©Ç×¸é ³ó°æ¹®È ¼ÒµæÈ »ç¾÷À» ÃßÁøÇÑ´Ù°í 29ÀÏ ¹àÇû´Ù.
Åë¿µ ´ë°íÆ÷ ¸¶À»Àº ÁÖ¹ÎµéÀÌ Á÷Á¢ ²Éµ¿»êÀ» °¡²ã ¸¶À» °æ°üÀ» Á¶¼ºÇÏ°í ²ÉÂ÷¿Í Áö¿ª À½½ÄÀ» ÆÇ¸ÅÇØ °ü±¤°´ÀÌ ´Ù³à°¡´Â °÷À¸·Î °Åµì³ª°í ÀÖ´Ù. Áö³ 4¿ù ¸¶À» ÁÖ¹Î 5¸íÀÌ ²ÉÂ÷ ¼Ò¹É¸®¿¡ ÀÚ°ÝÁõÀ» ÃëµæÇÏ°í, Åë¿µ½ÃÃ»¿¡¼ Áö³´Þ ²ÉÂ÷ ½ÃÀ½È¸¸¦ ¿¾ú´Ù.
¶Ç ¸¶À» ¾È±æ°ú ½Ç°³Ãµ¿¡ ²ÉÀ» ½É°í Àç´É±âºÎ¸¦ ¹Þ¾Æ ÁÖÁ¦°¡ ÀÖ´Â ²É¹çÀ» °¡²å´Ù. ¸¶À» µÚ ¾ð´ö¿¡´Â Áö¿ª¹Î ¼Òµæ Ã¢ÃâÀ» À§ÇÑ ²ÉÂ÷¿Í °£ÆíÇÑ À½½ÄÀ» Á¦°øÇÏ´Â ¸¶À» Ä«Æä¸¦ ¿î¿µÇØ ÀÚ»ý·ÂÀ» È®º¸ÇØ ³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¸¶À» µÚÆí ¾ð´ö¿¡ Á¶¼ºÇÑ ²É¹çÀ» ¸¶À» ¾Õ ³ó°æÁö±îÁö È®´ëÇØ ²É°ú À½½Ä, ¿ôÀ½°ú È°·ÂÀ¸·Î ³ÑÃÄ³ª´Â ¾îÃÌ¸¶À»ÀÌ µÆÀ¸¸ç ´Ù°¡¿À´Â ¿©¸§Ã¶¿¡´Â ÇÑ±¹ÇØ¾ç¼Ò³â´ÜÀÌ Ã£¾Æ¿Í¼ ½¬¾î°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿©·¯ °¡Áö ¹æ¾ÈÀ» °ËÅäÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÔ¾ÈÀÇ ´Ù¶û³í ³ó°æ¹®È »ç¾÷Àº ÁÖ¹Î°øµ¿Ã¼¿Í ÇÔ²² ¼ÒµæÈ »ç¾÷À» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2010³âºÎÅÍ ¾Æ¶ó¾¾¾Ñµå¸®°øµ¿Ã¼ ¹ýÀÎÀ» °á¼ºÇØ Áö¿ª ÁÖÁÖ°ñ ´Ù¶û³í 300Æò¿¡ ÅäÁ¾º¸¦ ½É°í Á¦Ã¶ ²Ù·¯¹Ì ³ó»ê¹°À» ÆÇ¸ÅÇÏ´Â µî ÀÚ»ý·ÂÀ» °®Ãá ³óÃÌ¸¶À»·Î °Åµì³µ´Ù.
´Ù¶û³í °æ°ü°ú ÇÔ²² ÀÚ¿¬ Ä£ÈÀû »ý¹°ÀÎ ¿·»õ¿ì(1~2±Þ¼ö¿¡¼ »ýÁ¸), ¸Þ¶Ñ±â, Àå±¸¾Öºñ, ÂüºØ¾î, ¹°¹æ°³, ´Ù½½±â, ¿Õ°Å¹Ì µî ÁÖÁÖ°ñ ´Ù¶û³í¿¡ »ç´Â »ý¹° ÀÌ¾ß±â¸¦ Æì³»±âµµ Çß´Ù.
´ÙÀ½ ´Þ 1ÀÏ¿¡´Â ÇÐ»ý, °¡Á·, Áö¿ªÁÖ¹Î µî 100¿© ¸íÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â ¡®ÇÔ¾È³ó¿ä¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ¼Õ¸ð³»±â¡¯ Çà»ç°¡ ¿¸®¸ç ³ó°æ¹®ÈÀÇ Áø¼ö¸¦ Ã¼ÇèÇÏ´Â °¡À»°ÈÀÌ±îÁö ÀÌ¾îÁú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ ¿Ü µÑ·¹±æÀ» Á¶¼ºÇÏ°í ¸¶À» ¹æ¾Ñ°£À» °³Á¶ÇØ ÇÐ±³ ±³À°°ú Á¢¸ñÇÑ ÅäÁ¾³ó»ê¹° Àü½Ã¡¤Ã¼Çè°üÀ» ¿©´Â µî ´Ù¶û³í Ã¼Çè¡¤°æ°ü »ç¾÷À¸·Î È®´ëÇÏ±â À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Á¤±¹Á¶ °æ³²µµ ±ÕÇü¹ßÀü´ÜÀåÀº ¡°°æ³²ÀÇ Áö¿ªÆ¯È»ç¾÷ÀÌ µµ, ½Ã¡¤±º, Áö¿ªÁÖ¹ÎÀÌ Çù·ÂÇØ ³ó¾îÃÌÀÇ ¼Ò¸êÀ§±â ±Øº¹¿¡ ´ëÀÀÇÏ´Â ¿ì¼ö»ç·Ê·Î ÆÄ±ÞµÇµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
Ã¢¿ø=°¹ÎÇÑ ±âÀÚ kmh0105@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö