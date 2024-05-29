ÝÁ ´ë³² Àü´Ü ÀÜÇØ ÆÄÁÖ¡¤µ¿µÎÃµ µî ÀÕµû¶ó ¹ß°ß

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ÇÑÆí, Áö³ 28ÀÏ ¿ÀÈÄ 11½Ã34ºÐ °æ±âµµ´Â ÀÏºÎ Áö¿ª¿¡ ¡°ºÏÇÑ ´ë³²Àü´Ü ÃßÁ¤ ¹Ì»ó¹°Ã¼ ½Äº°. ¾ß¿ÜÈ°µ¿ ÀÚÁ¦ ¹× ½Äº°½Ã ±ººÎ´ë ½Å°í. Air raid Preliminary warning [°æ±âµµ]¡±¶ó´Â ³»¿ëÀÇ Àç³¹®ÀÚ¸¦ ¹ß¼ÛÇß´Ù. ¸¹Àº ½Ã¹ÎµéÀº ÇÑ¹ãÁß ¿ï¸° Àç³¹®ÀÚ ¾Ë¶÷¿¡ ³î¶ú´Ù´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÆÄÁÖ=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö