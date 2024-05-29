Àü³²µµ, Àå¸¶Ã¶ ¼ö»ê ÇÇÇØ ¼±Á¦Àû ´ëÀÀ¡¦ÇÇÇØ Á¦·Î ÃÑ·Â

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¹«¾È=±è¿µ±Õ ±âÀÚ ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö