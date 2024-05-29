°æºÏµµ°¡ Áúº´ÀÌ³ª ºÎ»ó µîÀ¸·Î ±ä±Þ µ¹º½ ¼ºñ½º°¡ ÇÊ¿äÇÑ ´©±¸³ª ½Å¼ÓÇÏ°Ô ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¡®±ä±Þ µ¹º½ Áö¿ø »ç¾÷¡¯À» ÃßÁøÇÑ´Ù°í 29ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ »ç¾÷Àº °æºÏµµ°¡ º¸°Çº¹ÁöºÎ °ø¸ð»ç¾÷¿¡ ½ÅÃ»ÇØ ¼±Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î ¿ÃÇØ´Â Æ÷Ç×, ±¸¹Ì, »óÁÖ, ÀÇ¼º, °í·É, ¼ºÁÖ, ¿ïÁø µî 7°³ ½Ã¡¤±ºÀ» ´ë»óÀ¸·Î ½Ã¹ü ÃßÁøµÈ´Ù.
±ä±Þ µ¹º½ Áö¿ø »ç¾÷Àº ±âÁ¸ °øÀû µ¹º½ ¼ºñ½ºÀÇ »ç°¢Áö´ë¸¦ ÇØ¼ÒÇÏ°í ´õ ÃÎÃÎÇÑ µ¹º½ Ã¼°è¸¦ ±¸ÃàÇÏ±â À§ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¿ä¾çº¸È£»ç µî Àü¹® ÀÎ·ÂÀÌ ÀÌ¿ëÀÚ ÁýÀ» ¹æ¹®ÇØ Àç°¡ µ¹º½, °¡»ç Áö¿ø, ÀÌµ¿ Áö¿ø(Àåº¸±â, ÀºÇà ¹æ¹® µî) ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù.
Èñ¸ÁÀÚ´Â ÁÖ¹Îµî·Ï»ó ÁÖ¼ÒÁöÀÇ À¾¸éµ¿ ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ¿¡¼ ¼ºñ½º¸¦ ½ÅÃ»ÇÒ ¼ö ÀÖ°í ÀÚ°Ý È®ÀÎ ÈÄ ¹æ¹® µ¹º½, °¡»ç ¹× ÀÌµ¿Áö¿ø ¼ºñ½º¸¦ 1´Þ ±âÁØ 72½Ã°£, 1ÀÏ 8½Ã°£ ÀÌ³»¿¡¼ ¿øÇÏ´Â ½Ã°£À» ¼±ÅÃÇØ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿ëÀÚ´Â µ¹º½ ÇÊ¿ä¼º, ±ä±Þ¼º(Áúº´, ºÎ»ó µî), º¸Ãæ¼º(Å¸ ¼ºñ½º ºÎÀç) ¿ä°ÇÀ» ÃæÁ·ÇØ¾ß ÇÏ¸ç ¼Òµæ ¼öÁØ¿¡ µû¶ó º»ÀÎºÎ´ã±ÝÀÌ Â÷µî ºÎ°úµÈ´Ù.
°æºÏµµ´Â ±¤¿ªÁö¿ø±â°üÀ¸·Î (Àç)°æºÏÇàº¹Àç´ÜÀ» ÁöÁ¤ÇÏ°í »ó¹Ý±â¿¡ ÀÌ ¼ºñ½º¸¦ ½ÃÇàÇÑ´Ù.
ÀÌ¸¦ À§ÇØ (Àç)°æºÏÇàº¹Àç´ÜÀº ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÒ Á¦°ø±â°üÀ» ¿À´Â 31ÀÏ±îÁö ¸ðÁýÇÏ¸ç Á¦°ø±â°üÀº Àç°¡¹æ¹®¼ºñ½º ±â°üµî·Ï ¿ä°ÇÀ» °®Ãá ±â°üÀÌ¸é ½ÅÃ» °¡´ÉÇÏ´Ù.
È²¿µÈ£ °æºÏµµ º¹Áö°Ç°±¹ÀåÀº ¡°±ä±Þ »óÈ²¿¡ µ¹º½ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ µµ¹ÎÀÌ ºü¸£°Ô ÀÏ»óÀ¸·Î º¹±ÍÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¼ºñ½º °ø¹éÀ» ÇØ¼ÒÇÏ°í µ¹º½ ¾ÈÀü¸ÁÀ» ±¸ÃàÇØ ¼Òµæ ¼öÁØ °ü°è¾øÀÌ ´©±¸³ª ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â º¸ÆíÀû ¼ºñ½º·Î È®´ëÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¾Èµ¿=±èÀç»ê ±âÀÚ jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö