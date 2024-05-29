±Û·ÎÄÃ ¹Ì·¡±³À°¹Ú¶÷È¸, ¾ð¾îÀåº® ¾ø´Â ±³À° ÃàÁ¦·Î ¿­¸°´Ù

Àü³²µµ±³À°Ã»Àº ¡®2024 ´ëÇÑ¹Î±¹ ±Û·ÎÄÃ ¹Ì·¡±³À°¹Ú¶÷È¸¡¯¸¦ ¾ð¾îÀåº® ¾ø´Â ±¹Á¦±³·ùÀÇ ÀåÀ¸·Î ¿î¿µÇÏ±â À§ÇØ 4Á¾ÀÇ Æ¯¼ö¿Ü±¹¾î Æ÷½ºÅÍ¸¦ Á¦ÀÛÇØ È°¿ëÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
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¡®2024 ´ëÇÑ¹Î±¹ ±Û·ÎÄÃ ¹Ì·¡±³À°¹Ú¶÷È¸¡¯´Â 29ÀÏºÎÅÍ 6¿ù 2ÀÏ±îÁö 5ÀÏ°£ ¿©¼ö¼¼°è¹Ú¶÷È¸Àå¿¡¼ ÄÜÆÛ·±½º, ¹Ì·¡±³½Ç, ¹Ì·¡±³À° Àü½Ã, ¹®È¿¹¼ú±³·ù, ¹Ì·¡±³À° ÃàÁ¦ µî ´ÙÃ¤·Î¿î ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ÆîÃÄÁø´Ù. Çà»ç¿Í °ü·ÃÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ´©¸®Áý¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
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