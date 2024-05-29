±èµ¿¿¬ ¡°°æ±âºÏºÎÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ, Á¤¸é µ¹ÆÄ¡¤ÁÁÀº ¼º°ú ³»°Ú´Ù¡±

±èµ¿¿¬ °æ±âµµÁö»ç°¡ °æ±âºÏºÎÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ¿¡ ´ëÇÑ Èçµé¸² ¾ø´Â ÃßÁø ÀÇÁö¸¦ ÀçÂ÷ ¹àÈ÷¸é¼ ¡°Á¤¸éÀ¸·Î µ¹ÆÄÇÏ¸é¼ ÁÁÀº ¼º°ú ³»°Ú´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
±èµ¿¿¬ Áö»ç´Â Áö³ 28ÀÏ ÆÄÁÖ »çÈ¸º¹ÁöÃ¥¸¶À»¿¡¼ °æ±âµµÀÇÈ¸ °æ±âºÏºÎÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¼³Ä¡ Æ¯º°À§¿øÈ¸ ¼Ò¼Ó µµÀÇ¿øµéÀ» ¸¸³ª ¡°(ºÏ¹ÌÁö¿ª) ÃâÀå Áß¿¡ ºÏºÎÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¶§¹®¿¡ ¿©·¯ °¡Áö ¾ê±â°¡ ÀÖ¾ú´ø °Í °°´Ù. °á·ÐÀûÀ¸·Î ¸»¾¸µå¸®¸é Á¶±Ýµµ Â÷Áú ¾øÀÌ, Èçµé¸² ¾øÀÌ ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù¡±¸é¼ ÀÌ°°ÀÌ ¹àÇû´Ù.
±è Áö»ç´Â ¡°Å«ÀÏÀ» ÇÏ´Âµ¥ ÀÌ·±Àú·± ÀÏÀÌ ¿Ö ¾øÀ» ¼ö ÀÖ°Ú´Â°¡¡±¶ó¸é¼ ¡°ÀÌ·± µµÀü°úÁ¦µéÀÌ ´ëÃ³ÇÏ±â¿¡ µû¶ó¼´Â ±Ã±ØÀûÀ¸·Î´Â ´õ ÁÁÀº ±âÈ¸, ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î º¸¸é Æ¯ÀÚµµ¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀÌ ³ô¾ÆÁú °ÍÀ¸·Î º»´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Áö³ÁÖ ±Ý¿äÀÏ 22´ë ±¹È¸ÀÇ¿ø ´ç¼±ÀÚµé°ú ¸¸³ª °æ±âºÏºÎÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Æ¯º°¹ý Åë°ú¸¦ ´çºÎÇß´Ù°í ¹àÈù ±è Áö»ç´Â ¡°ºÏºÎÁö¿ª ´ç¼±ÀÚµéÀÌ ºÏºÎÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ¿¡ ´ëÇÑ °·ÂÇÑ ÀÇÁö¸¦ Ç¥¸íÇß´Ù. ´ÙÀ½ ÁÖ¿¡ ±¹È¸¿¡ °¡¼ ¸¹Àº ºÐµéÀ» ¸¸³ª·Á°í ÇÑ´Ù¡±°í ÇâÈÄ °èÈ¹¿¡ ´ëÇØ¼µµ ¼³¸íÇÏ¸ç ¡°ÀÌÁ¦±îÁö ÁØºñÇÑ °ÍÀÌ ½ºÅ×ÀÌÁö ¿ø(1´Ü°è)ÀÌ¾ú´Ù¸é ½ºÅ×ÀÌÁö Åõ(2´Ü°è)·Î º¸´Ù ´õ ±¸Ã¼ÀûÀÌ°í È®½ÇÇÑ º¯È¸¦ ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í Çß´Ù.
ÀÌ³¯ °£´ãÈ¸¿¡´Â ÀÓ»ó¿À Æ¯À§ À§¿øÀå, ¿ÀÈÄ¼® °æ±âµµ ÇàÁ¤2ºÎÁö»ç, µµÀÇ¿ø µî 20¿© ¸íÀÌ Âü¼®Çß´Ù. ÀÌ³¯ Çà»ç´Â Æ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¼³Ä¡ Çö¾È »çÇ×°ú µµ¹Î °ø°¨´ë È®»ê ¹æ¾È µîÀ» ³íÀÇÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
Áö³ÇØ 7¿ù ±¸¼ºµÈ °æ±âºÏºÎÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¼³Ä¡ Æ¯º°À§¿øÈ¸´Â Áö³ÇØ 10¿ù ±¹È¸ ÇàÁ¤¾ÈÀüÀ§¿øÈ¸¿Í ±¹Åä±³ÅëÀ§¿øÈ¸¿¡ ¡®°æ±âºÏºÎÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¼³Ä¡ ÁÖ¹ÎÅõÇ¥ ½Ç½Ã ¹× Æ¯º°¹ý Á¦Á¤ ÃË±¸¡¯ ³»¿ëÀ» ´ãÀº ¼ÇÑ¹®À» Á¦ÃâÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. Áö³ÇØ 11¿ù¿¡´Â ¡®°æ±âºÏºÎÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¼³Ä¡ ÁÖ¹ÎÅõÇ¥ ½Ç½Ã ¹× Æ¯º°¹ý Á¦Á¤ ÃË±¸ °áÀÇ¾È¡¯À» ¸¶·ÃÇØ 11¿ù 9ÀÏ º»È¸ÀÇ¿¡¼ ÀÇ°áÇß´Ù. Æ¯º°À§À§È¸´Â ÀÌ¹Û¿¡µµ °æ±âºÏºÎ ½Ã±ºÀ» ¼øÈ¸ÇÏ¸ç °æ±âºÏºÎÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¼³Ä¡¿¡ ÈûÀ» ½Æ°í ÀÖ´Ù.
¼ö¿ø=°ÈñÃ» ±âÀÚ kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö