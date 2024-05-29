¼Õ´Ô À½·á¿¡ Á¹ÇÇµ© ³Ö´õ´Ï¡¦ Ä«µå ÈÉÄ£ ´Ù¹æ Á÷¿ø

¼Õ´Ô¿¡°Ô ¸¶¾à ¼ººÐÀÇ ¼ö¸éÁ¦ÀÎ Á¹ÇÇµ©À» Åº À½·á¸¦ ¸¶½Ã°Ô ÇÏ°í µ·°ú Ä«µå¸¦ ÈÉÄ£ ´Ù¹æ Á¾¾÷¿øÀÌ °æÂû¿¡ ºÙÀâÇû´Ù. ÀÌ Á¾¾÷¿øÀº ÈÉÄ£ Ä«µå·Î ±Í±Ý¼Ó°ú ¿ÊÀ» »ç°í µµÁÖÇßÁö¸¸ 20¿©ÀÏ ¸¸¿¡ °Ë°ÅµÆ´Ù.
28ÀÏ KBS¿¡ µû¸£¸é ´Ù¹æ Á¾¾÷¿ø A¾¾´Â ÈÀå½Ç¿¡¼ À½·á¿¡ Á¹ÇÇµ©À» ¸ô·¡ Åº µÚ ³ª¿Í ¼Õ´ÔÀÎ 60´ë ³²¼º¿¡°Ô À½·á¸¦ °Ç³Þ´Ù. ³²¼ºÀº º°´Ù¸¥ ÀÇ½É ¾øÀÌ ÀÌ¸¦ ¸¶¼Ì´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÇÔ²² ±æÀ» °È´ø ÀÌ ³²¼ºÀº °ð ´Ù¸®°¡ Ç®¸° µí ºñÆ²°Å¸®±â ½ÃÀÛÇß´Ù. Àá½Ã µÚ ¿ÏÀüÈ÷ Àáµç ³²¼ºÀÇ Áö°©¿¡¼ Çö±Ý 20¸¸¿ø°ú Ä«µå¸¦ ÈÉÄ£ ¿©¼ºÀº ±ÝÀº¹æÀ» ¹æ¹®ÇØ 250¸¸¿ø¾îÄ¡ ±Í±Ý¼Ó°ú ¿ÊÀ» »ò´Ù.
A¾¾´Â ´Ù¹æ¿¡¼ ÀÏÇÏ±â ½ÃÀÛÇÑ Ã¹³¯ Ã³À½ º¸´Â ¼Õ´Ô¿¡°Ô ÀÌ°°Àº ¹üÇàÀ» ÀúÁö¸¥ °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù. Á¦ÁÖ¸¦ ¶°³ ÀÌ ¿©¼ºÀº ¼¿ï µî ¿©·¯ Áö¿ªÀ» ¿Å°Ü ´Ù³æÁö¸¸ ¹üÇà 20¿©ÀÏ ¸¸¿¡ °¿øµµ¿¡¼ ´ú¹Ì¸¦ ÀâÇû´Ù. °æÂûÀº °µµ »óÇØ¿Í ¸¶¾à·ù°ü¸®¹ý À§¹Ý µîÀÇ ÇøÀÇ·Î A¾¾¸¦ ±¸¼ÓÇß´Ù.
A¾¾´Â ºñ½ÁÇÑ Ã³¹úÀ» ¹ÞÀº ÀûÀÌ È®ÀÎµÅ Ãß°¡ ¹üÁË ¿©ºÎµµ Á¶»ç ÁßÀÌ´Ù.
ÃÖ¿¹½½ ±âÀÚ smarty@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö