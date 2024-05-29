¡®ÇøÇÑ ¸Á¾ð¡¯ ÀåÀ§¾È, ÇÑ±¹ ¿À´õ´Ï¡¦¡°º»ÀÇ ¾Æ´Ï´Ù¡± µ¹º¯

¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ ¡®ºñÁ¤»óÈ¸´ã¡¯(JTBC) µî¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ±¹³»¿¡¼ È°µ¿ÇØ ¿Â Áß±¹ Ãâ½Å ¹æ¼ÛÀÎ ÀåÀ§¾È(40)ÀÌ ¡®ÇÑ±¹ÀÎÀÇ Á¶»óÀº Áß±¹ÀÎ¡¯ÀÌ¶ó´Â µî ÇøÇÑ ¹ß¾ðÀ» ÇØ ±¹³» ºñÆÇÀÌ ÀÏÀÚ ¡°º»ÀÇ´Â ¾Æ´Ï¾ú´Ù¡±¸ç ÁøÈÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.
ÀåÀ§¾ÈÀº ÇÑ±¹¿¡ ÀÔ±¹ÇÑ Áö³ 27ÀÏ Áß±¹ÆÇ Æ½ÅåÀÎ ´õ¿ìÀÎ¿¡ 48ÃÊ ºÐ·®ÀÇ ÂªÀº ¿µ»óÀ» ¿Ã·Á ¡°(³í¶õÀÌ µÈ ¹ß¾ðµéÀº) ³» º»ÀÇ°¡ ¾Æ´Ï¾ú´Ù¡±¸é¼ ¡°³»°¡ °í¼öÇÏ´Â ÇÑ °¡Áö ¿øÄ¢Àº ¡®¾ç±¹ÀÇ ¹Î°£ °ü°è°¡ ´õ¿í ÁÁ¾ÆÁö±æ ¹Ù¶õ´Ù¡¯´Â °Í¡±ÀÌ¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù.
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±Ç³²¿µ ±âÀÚ kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö