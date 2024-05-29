¡°¹® ¿­¾î!¡± ÄçÄç¡¦Ãâ±Ù ¿©¼º »ç¹«½Ç±îÁö µû¶ó¿Â ¸¸ÃëÑû

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A¾¾´Â Áö³ 27ÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã30ºÐÂë Ãµ¾È ¼ºÏ±¸ ºÒ´çµ¿¿¡¼ Ãâ±ÙÇÏ´ø 20´ë ¿©¼º B¾¾ÀÇ µÚ¸¦ µû¶ó »ç¹«½Ç ¾È±îÁö µé¾î°£ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â´Ù.
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±Ç³²¿µ ±âÀÚ kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö