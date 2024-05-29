¡°¡®¾óÂ÷·Á¡¯ Áß´ëÀå, ¿©±ºÀÌ·¡¡± ½Å»ó ÅÐ±â¡¦Á¨´õ°¥µî ºñÈ­

À°±º ÈÆ·Ãº´ÀÌ ±º±âÈÆ·ÃÀ» ¹Þ´Ù°¡ ¾²·¯Áø µÚ ÀÌÆ² ¸¸¿¡ ¼ûÁø »ç°Ç°ú °ü·ÃÇØ ±º±âÈÆ·ÃÀ» Áö½ÃÇÑ Áß´ëÀå(´ëÀ§)ÀÇ ½Å»óÁ¤º¸°¡ ¿Â¶óÀÎ»ó¿¡ È®»êÇØ ³í¶õÀÌ´Ù.
28ÀÏ ¿©·¯ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿Í À¯Æ©ºê µî¿¡´Â ±º±âÈÆ·Ã Áß »ç¸ÁÇÑ ÈÆ·Ãº´ »ç°Ç°ú °ü·ÃÇØ È®ÀÎµÇÁö ¾ÊÀº Á¤º¸µéÀÌ ¹«Â÷º°ÀûÀ¸·Î È®»êÇÏ°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ÇØ´ç ÁöÈÖ°üÀÇ ÀÌ¸§°ú ³ªÀÌ, Ãâ½Å ´ëÇÐ ¹× ÇÐ°ú µîÀÇ ½Å»óÁ¤º¸¿Í ÇÔ²² »çÁø±îÁö ÆÛÁ®³ª°¬´Ù.
ÇØ´ç ÁöÈÖ°üÀÌ ¿©¼ºÀÌ¶ó´Â ÁÖÀåÀÌ ³ª¿À¸é¼ ÀÏ°¢¿¡¼´Â ¼ºº°À» ¹®Á¦ »ï¾Æ Á¨´õ°¥µî ¾ç»óÀ¸·Î ºñÈÇÒ Á¶Áüµµ º¸ÀÎ´Ù. ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðÀº ¡°¿©±ºÀº º´»ç ÁöÈÖ ¸ø ÇÏ°Ô ÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡± ¡°¿©±ºÀÌ ¿ÏÀü±ºÀåÀº ÇØºÃ°Ú³ª. ³²ÀÚ¸é ±×·¸°Ô ¾È ½ÃÅ²´Ù¡± ¡°¿©ÀÚ°¡ Áß´ëÀåÀÎ °Ô ¹®Á¦¡±¶ó´Â µî ¹ß¾ðÀ» ½ñ¾Æ³Â´Ù.
¹Ý´ë·Î »ç°ÇÀÇ º»ÁúÀº ÁöÈÖ°üÀÇ ¼ºº°¿¡ ÀÖÁö ¾Ê´Ù´Â ÁöÀûµµ ³ª¿Â´Ù. ¡°¿©±ºÀÌ¶ó°í ¹°Å¸±âÇÏ¸é ¾È µÈ´Ù¡± ¡°¼ºº°ÀÇ ¹®Á¦°¡ ¾Æ´Ï¶ó °£ºÎ ±³À°ÀÌ Á¦´ë·Î ÀÌ·ïÁöÁö ¾ÊÀº ±º´ë Á¶Á÷ ÀÚÃ¼ÀÇ ¹®Á¦´Ù¡± ¡°ÀÌ »ç°ÇÀÌ ¿©±º ¹«¿ë·ÐÀ¸·Î Èå¸£¸é ¾È µÈ´Ù¡± µîÀÇ ÀÇ°ßÀÌ ¿Ã¶ú´Ù.
Å¸ÀÎÀÇ ½Å»óÁ¤º¸¸¦ À¯Æ÷ÇÏ´Â ÇàÀ§´Â °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¹ý À§¹ÝÀ¸·Î Ã³¹ú ´ë»óÀÌ´Ù. Á¤º¸ ÁÖÃ¼ÀÇ µ¿ÀÇ ¾øÀÌ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ Á¦3ÀÚ¿¡°Ô Á¦°øÇÑ ÀÚ¿Í ¹ÞÀº ÀÚ´Â ÃÖ´ë 5³â ÀÌÇÏÀÇ Â¡¿ª ¶Ç´Â 5000¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ ¹ú±Ý¿¡ Ã³ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
À°±º¿¡ µû¸£¸é Áö³ 23ÀÏ ¿ÀÈÄ 5½Ã20ºÐÂë °¿øµµ ÀÎÁ¦ÀÇ ¸ð ºÎ´ë¿¡¼ ±º±âÈÆ·ÃÀ» ¹Þ´ø ÈÆ·Ãº´ 6¸í Áß 1¸íÀÌ ¾²·¯Á³´Ù. ¾²·¯Áø ÈÆ·Ãº´Àº ¹Î°£º´¿øÀ¸·Î ÀÀ±Þ ÈÄ¼ÛµÅ Ä¡·á¹Þ¾ÒÀ¸³ª »óÅÂ°¡ ¾ÇÈÇØ 25ÀÏ ¿ÀÈÄ »ç¸ÁÇß´Ù.
±º±âÈÆ·ÃÀÌ¶õ ÁöÈÖ°üÀÌ ±º±â È®¸³À» À§ÇØ ±ÔÁ¤°ú ÀýÂ÷¿¡ µû¶ó Àåº´µé¿¡°Ô Áö½ÃÇÏ´Â Ã¼·Â´Ü·Ã°ú Á¤½Å¼ö¾ç µîÀ» ¸»ÇÑ´Ù. ÁöÈÖ°ü ÁöÀû»çÇ× µîÀÌ ÀÖÀ» ¶§ ½ÃÇàµÇ¸ç ¾óÂ÷·Á¶ó°íµµ ºÒ¸°´Ù. »ç¸ÁÇÑ ÈÆ·Ãº´Àº ¿ÏÀü±ºÀåÀ¸·Î ¿¬º´ÀåÀ» µµ´Â ±º±âÈÆ·ÃÀ» ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¼ûÁø ÈÆ·Ãº´Àº ¡®È¾¹®±ÙÀ¶ÇØÁõ¡¯À¸·Î ÀÇ½ÉµÇ´Â Áõ»óÀ» º¸ÀÎ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. È¾¹®±ÙÀ¶ÇØÁõÀº ¹«¸®ÇÑ ¿îµ¿, °úµµÇÑ Ã¼¿Â »ó½Â µîÀ¸·Î ±ÙÀ°ÀÌ ¼Õ»óµÅ »ç¸Á¿¡ ÀÌ¸¦ ¼ö ÀÖ´Â º´ÀÌ´Ù.
ÈÆ·Ãº´µéÀÌ ¿¬º´Àå¿¡¼ ¿ÏÀü±ºÀå ±¸º¸¸¦ ÇÏ´Â ÇöÀå¿¡ ±º±âÈÆ·ÃÀ» Áö½ÃÇÑ Áß´ëÀåÀÌ ´Ù¸¥ °¨µ¶ °£ºÎ¿Í ÇÔ²² ÀÖ¾ú´ø °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ±º ´ç±¹Àº Áß´ëÀå µî °£ºÎ 2¸í¿¡ ´ëÇØ ¾÷¹«»ó°ú½ÇÄ¡»ç¿Í Á÷±Ç³²¿ë°¡È¤ÇàÀ§ ÇøÀÇ·Î ¼ö»çÇØ ´Þ¶ó´Â ÃëÁö·Î »ç°ÇÀ» ÀÌ³¯ °¿ø°æÂûÃ»À¸·Î ³Ñ°å´Ù.
±Ç³²¿µ ±âÀÚ kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö