±èÈ£Áß, ¸Å´ÏÀú¿¡ ¡°ÀÚ¼öÇØÁà¡± ÀüÈ­¡¦ÀÚµ¿³ìÀ½ ÄÑÀÖ¾ú´Ù

À½ÁÖ »±¼Ò´Ï ÇøÀÇ·Î ±¸¼ÓµÈ °¡¼ö ±èÈ£Áß¾¾(33) ´ë½Å ÇãÀ§·Î ÀÚ¼öÇß´ø ¸Å´ÏÀúÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ¿¡¼ »ç°í Á÷ÈÄ ±è¾¾¿Í ³ª´« ÅëÈ ³ìÃë¸¦ °æÂûÀÌ È®º¸ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
28ÀÏ °æÂû µî¿¡ µû¸£¸é °æÂûÀº ÃÖ±Ù ±è¾¾¸¦ ´ë½ÅÇØ °ÅÁþ ÀÚ¼öÇß´ø ¸Å´ÏÀúÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ¿¡¼ ±è¾¾¿Í ¸Å´ÏÀú°¡ »ç°í Á÷ÈÄ ³ª´« ÅëÈ ³ìÀ½ÆÄÀÏÀ» ´Ù¼ö È®º¸Çß´Ù. ÀÌ´Â ±è¾¾ ¸Å´ÏÀú ÈÞ´ëÀüÈ¿¡ ÀÚµ¿ ³ìÀ½±â´ÉÀÌ È°¼ºÈµÅ ÀÖ¾ú±â¿¡ °¡´ÉÇß´Ù.
ÅëÈ ³ìÃë¿¡´Â »ç°í Á÷ÈÄ ±è¾¾°¡ ¸Å´ÏÀú¿¡°Ô ¡°¼úÀ» ¸¶½Ã°í »ç°í¸¦ ³Â´Ù¡±¸ç ¡°´ë½Å ÀÚ¼ö¸¦ ÇØ ´Þ¶ó¡±´Â ³»¿ëµµ Æ÷ÇÔµÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
°æÂûÀº ÀÌ ³ìÃë¸¦ ±Ù°Å·Î ±è¾¾¿¡ ´ëÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ±âÁ¸º¸´Ù Çü·®ÀÌ ¹«°Å¿î ¹üÀÎµµÇÇ±³»ç·Î º¯°æÇÏ´Â ¹æ¾ÈÀ» °ËÅä ÁßÀÌ´Ù.
¾Õ¼ ±è¾¾´Â »ç°í Á÷ÈÄ Á÷Á¢ ¼Ò¼Ó»çÀÇ ´Ù¸¥ ¸Å´ÏÀú±Þ Á÷¿ø A¾¾(22)¿¡°Ô ¼öÂ÷·Ê ÀüÈÇØ ÀÚ±â ´ë½Å ÇãÀ§·Î ÀÚ¼öÇØ ´Þ¶ó°í ºÎÅ¹ÇÏ±âµµ Çß´ø °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
´çÃÊ ±è¾¾´Â ±¸¼ÓµÇ±â Àü ÈÞ´ëÀüÈ ÀÓÀÇ Á¦Ãâ ¿ä±¸¸¦ °ÅºÎÇß´Ù. ÀÌÈÄ °æÂûÀÌ Áö³ 16ÀÏ ±è¾¾ ÀÚÅÃÀ» ¾Ð¼ö¼ö»öÇØ ¾ÆÀÌÆù 3´ë¸¦ È®º¸Çß´Âµ¥ ±è¾¾´Â 3´ëÀÇ ºñ¹Ð¹øÈ£¸¦ °æÂû¿¡ ¾Ë·ÁÁÖÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
¿ìÁ¾¼ö °æÂûÃ» ±¹°¡¼ö»çº»ºÎÀåÀº Áö³ 27ÀÏ ±âÀÚ °£´ãÈ¸¿¡¼ ±è¾¾ »ç°Ç°ú °ü·ÃÇØ ¡°°´°üÀû Áõ°Å°¡ ÀÖ°í Âü°íÀÎ Á¶»ç¸¦ ÃæºÐÈ÷ Çß±â ¶§¹®¿¡ °ÅÁþ¸» Å½Áö±â Á¶»ç´Â °ËÅäÇÏ°í ÀÖÁö ¾Ê´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ±×´Â ¡°(°ÅÁþ¸» Å½Áö±â Á¶»ç¸¦) ±»ÀÌ ÇØ¾ß ÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ³ª. (±è¾¾) ÀÚ¹éÀÌ À¯ÀÏÇÑ Áõ°Å°¡ ¾Æ´Ï´Ù¡±¶ó¸ç ÇøÀÇ ÀÔÁõ¿¡ ÀÚ½Å°¨À» º¸¿´´Ù.
±è¾¾´Â Áö³ 9ÀÏ ¿ÀÈÄ 11½Ã40ºÐÂë ¼úÀ» ¸¶½Å Ã¤ Â÷¸¦ ¸ô´Ù ¼¿ï °³²±¸ ¾Ð±¸Á¤µ¿ ÇÑ µµ·Î¿¡¼ ¹Ý´ëÆí µµ·ÎÀÇ ÅÃ½Ã¸¦ Ãæµ¹ÇÏ´Â »ç°í¸¦ ³½ µÚ ´Þ¾Æ³ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â´Ù. ±×´Â Æ¯Á¤¹üÁË °¡ÁßÃ³¹ú¹ý»ó À§Çè¿îÀüÄ¡»ó¡¤µµÁÖÄ¡»ó, µµ·Î±³Åë¹ý»ó »ç°í ÈÄ ¹ÌÁ¶Ä¡, ¹üÀÎµµÇÇ¹æÁ¶ ÇøÀÇ·Î Áö³ 24ÀÏ ±¸¼ÓµÆ´Ù.
»ç°í 3½Ã°£¿© µÚ ±è¾¾ ¸Å´ÏÀú°¡ ¡®³»°¡ »ç°í¸¦ ³Â´Ù¡¯¸ç ÇãÀ§ ÀÚ¹éÀ» ÇÏ°í ±è¾¾´Â »ç°í 17½Ã°£ÀÌ Áö³ª¼¾ß °æÂû¿¡ Ãâ¼®ÇØ ±è¾¾¿Í ¼Ò¼Ó»ç°¡ ¿îÀüÀÚ ¹Ù²ãÄ¡±â µî Á¶Á÷ÀûÀ¸·Î »ç°í ÀºÆó¸¦ ½ÃµµÇß´Ù´Â ÀÇÈ¤ÀÌ Ä¿Á³´Ù. Æ¯È÷ CCTV ¿µ»ó°ú ¼úÀÚ¸® µ¿¼®ÀÚ ¹ß¾ð µî ÀÕ´Ü À½ÁÖ Á¤È²¿¡µµ ±è¾¾´Â À½ÁÖ¸¦ ºÎÀÎÇÏ´Ù »ç°í ¿Èê ¸¸ÀÎ Áö³ 19ÀÏ ¹ã µ¹¿¬ ÀÔÀåÀ» ¹Ù²ã ÇøÀÇ¸¦ ½ÃÀÎÇß´Ù.
±è¾¾´Â °æÂû Á¶»ç¿¡¼ »ç°í ´çÀÏ ¼ÒÆø(¼ÒÁÖ ÆøÅºÁÖ) 1~2ÀÜ, ¼ÒÁÖ 3~4ÀÜÀ» ¸¶¼Ì´Ù°í Áø¼úÇßÀ¸³ª °æÂûÀº ±×°¡ ÃÖ¼Ò ¼ÒÁÖ 3º´°¡·®À» ¸¶½Å °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ±è¾¾¿Í »ç°í ´çÀÏ ¸¸³ À¯¸í ¿¬¿¹ÀÎÀº °³±×¸Ç Á¤Âù¿ì(56)¿Í ±×·ì ¸®½Ö Ãâ½Å ·¡ÆÛ ±æ(º»¸í ±æ¼ºÁØ¡¤46)ÀÎ °ÍÀ¸·Î ÀÌ³¯ ¹àÇôÁ³´Ù. Á¤Âù¿ì´Â ½ºÅ©¸°°ñÇÁ ÀÚ¸®¿¡¸¸ µ¿¼®Çß°í ÀÌÈÄ ÀÌ·ïÁø Àú³á½Ä»ç ÀÚ¸®¿Í À¯ÈïÁÖÁ¡¿¡´Â µ¿ÇàÇÏÁö ¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. ÀÌ³¯ ±èÈ£Áß°ú Ã³À½ ´ë¸éÇß´Ù´Â ±æÀº ¸¶Áö¸· ¼úÀÚ¸®±îÁö ÇÔ²²Çß´Ù°í ÇÑ´Ù.
±Ç³²¿µ ±âÀÚ kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö