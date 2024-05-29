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±èÈ£Áß, ¸Å´ÏÀú¿¡ ¡°ÀÚ¼öÇØÁà¡± ÀüÈ­¡¦ÀÚµ¿³ìÀ½ ÄÑÀÖ¾ú´Ù

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ÀÔ·Â : 2024-05-29 04:59
À½ÁÖ »±¼Ò´Ï ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â Æ®·ÎÆ® °¡¼ö ±èÈ£ÁßÀÌ 24ÀÏ ¼­¿ï ¼­ÃÊ±¸ ¼­¿ïÁß¾ÓÁö¹æ¹ý¿ø¿¡¼­ ¿­¸° ¿µÀå½ÇÁú½É»ç(±¸¼Ó Àü ÇÇÀÇÀÚ½É¹®)À» ¸¶Ä£ µÚ ¹ý¿øÀ» ³ª¼­°í ÀÖ´Ù. ´º½Ã½º

À½ÁÖ »±¼Ò´Ï ÇøÀÇ·Î ±¸¼ÓµÈ °¡¼ö ±èÈ£Áß¾¾(33) ´ë½Å ÇãÀ§·Î ÀÚ¼öÇß´ø ¸Å´ÏÀúÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ­¿¡¼­ »ç°í Á÷ÈÄ ±è¾¾¿Í ³ª´« ÅëÈ­ ³ìÃë¸¦ °æÂûÀÌ È®º¸ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

28ÀÏ °æÂû µî¿¡ µû¸£¸é °æÂûÀº ÃÖ±Ù ±è¾¾¸¦ ´ë½ÅÇØ °ÅÁþ ÀÚ¼öÇß´ø ¸Å´ÏÀúÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ­¿¡¼­ ±è¾¾¿Í ¸Å´ÏÀú°¡ »ç°í Á÷ÈÄ ³ª´« ÅëÈ­ ³ìÀ½ÆÄÀÏÀ» ´Ù¼ö È®º¸Çß´Ù. ÀÌ´Â ±è¾¾ ¸Å´ÏÀú ÈÞ´ëÀüÈ­¿¡ ÀÚµ¿ ³ìÀ½±â´ÉÀÌ È°¼ºÈ­µÅ ÀÖ¾ú±â¿¡ °¡´ÉÇß´Ù.

ÅëÈ­ ³ìÃë¿¡´Â »ç°í Á÷ÈÄ ±è¾¾°¡ ¸Å´ÏÀú¿¡°Ô ¡°¼úÀ» ¸¶½Ã°í »ç°í¸¦ ³Â´Ù¡±¸ç ¡°´ë½Å ÀÚ¼ö¸¦ ÇØ ´Þ¶ó¡±´Â ³»¿ëµµ Æ÷ÇÔµÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

°æÂûÀº ÀÌ ³ìÃë¸¦ ±Ù°Å·Î ±è¾¾¿¡ ´ëÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ±âÁ¸º¸´Ù Çü·®ÀÌ ¹«°Å¿î ¹üÀÎµµÇÇ±³»ç·Î º¯°æÇÏ´Â ¹æ¾ÈÀ» °ËÅä ÁßÀÌ´Ù.

»ç°í Á÷ÈÄ ÅëÈ­ÇÏ´Â ±èÈ£Áß. TVÁ¶¼± º¸µµÈ­¸é Ä¸Ã³

¾Õ¼­ ±è¾¾´Â »ç°í Á÷ÈÄ Á÷Á¢ ¼Ò¼Ó»çÀÇ ´Ù¸¥ ¸Å´ÏÀú±Þ Á÷¿ø A¾¾(22)¿¡°Ô ¼öÂ÷·Ê ÀüÈ­ÇØ ÀÚ±â ´ë½Å ÇãÀ§·Î ÀÚ¼öÇØ ´Þ¶ó°í ºÎÅ¹ÇÏ±âµµ Çß´ø °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

´çÃÊ ±è¾¾´Â ±¸¼ÓµÇ±â Àü ÈÞ´ëÀüÈ­ ÀÓÀÇ Á¦Ãâ ¿ä±¸¸¦ °ÅºÎÇß´Ù. ÀÌÈÄ °æÂûÀÌ Áö³­ 16ÀÏ ±è¾¾ ÀÚÅÃÀ» ¾Ð¼ö¼ö»öÇØ ¾ÆÀÌÆù 3´ë¸¦ È®º¸Çß´Âµ¥ ±è¾¾´Â 3´ëÀÇ ºñ¹Ð¹øÈ£¸¦ °æÂû¿¡ ¾Ë·ÁÁÖÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

¿ìÁ¾¼ö °æÂûÃ» ±¹°¡¼ö»çº»ºÎÀåÀº Áö³­ 27ÀÏ ±âÀÚ °£´ãÈ¸¿¡¼­ ±è¾¾ »ç°Ç°ú °ü·ÃÇØ ¡°°´°üÀû Áõ°Å°¡ ÀÖ°í Âü°íÀÎ Á¶»ç¸¦ ÃæºÐÈ÷ Çß±â ¶§¹®¿¡ °ÅÁþ¸» Å½Áö±â Á¶»ç´Â °ËÅäÇÏ°í ÀÖÁö ¾Ê´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ±×´Â ¡°(°ÅÁþ¸» Å½Áö±â Á¶»ç¸¦) ±»ÀÌ ÇØ¾ß ÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ³ª. (±è¾¾) ÀÚ¹éÀÌ À¯ÀÏÇÑ Áõ°Å°¡ ¾Æ´Ï´Ù¡±¶ó¸ç ÇøÀÇ ÀÔÁõ¿¡ ÀÚ½Å°¨À» º¸¿´´Ù.

°¡¼ö ±èÈ£ÁßÀÌ Áö³­ 9ÀÏ ¹ã ¼­¿ï °­³²±¸ ¾Ð±¸Á¤µ¿ µµ·Î¿¡¼­ ³½ Ãßµ¹»ç°í. SBS º¸µµÈ­¸é Ä¸Ã³

±è¾¾´Â Áö³­ 9ÀÏ ¿ÀÈÄ 11½Ã40ºÐÂë ¼úÀ» ¸¶½Å Ã¤ Â÷¸¦ ¸ô´Ù ¼­¿ï °­³²±¸ ¾Ð±¸Á¤µ¿ ÇÑ µµ·Î¿¡¼­ ¹Ý´ëÆí µµ·ÎÀÇ ÅÃ½Ã¸¦ Ãæµ¹ÇÏ´Â »ç°í¸¦ ³½ µÚ ´Þ¾Æ³­ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â´Ù. ±×´Â Æ¯Á¤¹üÁË °¡ÁßÃ³¹ú¹ý»ó À§Çè¿îÀüÄ¡»ó¡¤µµÁÖÄ¡»ó, µµ·Î±³Åë¹ý»ó »ç°í ÈÄ ¹ÌÁ¶Ä¡, ¹üÀÎµµÇÇ¹æÁ¶ ÇøÀÇ·Î Áö³­ 24ÀÏ ±¸¼ÓµÆ´Ù.

»ç°í 3½Ã°£¿© µÚ ±è¾¾ ¸Å´ÏÀú°¡ ¡®³»°¡ »ç°í¸¦ ³Â´Ù¡¯¸ç ÇãÀ§ ÀÚ¹éÀ» ÇÏ°í ±è¾¾´Â »ç°í 17½Ã°£ÀÌ Áö³ª¼­¾ß °æÂû¿¡ Ãâ¼®ÇØ ±è¾¾¿Í ¼Ò¼Ó»ç°¡ ¿îÀüÀÚ ¹Ù²ãÄ¡±â µî Á¶Á÷ÀûÀ¸·Î »ç°í ÀºÆó¸¦ ½ÃµµÇß´Ù´Â ÀÇÈ¤ÀÌ Ä¿Á³´Ù. Æ¯È÷ CCTV ¿µ»ó°ú ¼úÀÚ¸® µ¿¼®ÀÚ ¹ß¾ð µî ÀÕ´Ü À½ÁÖ Á¤È²¿¡µµ ±è¾¾´Â À½ÁÖ¸¦ ºÎÀÎÇÏ´Ù »ç°í ¿­Èê ¸¸ÀÎ Áö³­ 19ÀÏ ¹ã µ¹¿¬ ÀÔÀåÀ» ¹Ù²ã ÇøÀÇ¸¦ ½ÃÀÎÇß´Ù.

±è¾¾´Â °æÂû Á¶»ç¿¡¼­ »ç°í ´çÀÏ ¼ÒÆø(¼ÒÁÖ ÆøÅºÁÖ) 1~2ÀÜ, ¼ÒÁÖ 3~4ÀÜÀ» ¸¶¼Ì´Ù°í Áø¼úÇßÀ¸³ª °æÂûÀº ±×°¡ ÃÖ¼Ò ¼ÒÁÖ 3º´°¡·®À» ¸¶½Å °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí ±è¾¾¿Í »ç°í ´çÀÏ ¸¸³­ À¯¸í ¿¬¿¹ÀÎÀº °³±×¸Ç Á¤Âù¿ì(56)¿Í ±×·ì ¸®½Ö Ãâ½Å ·¡ÆÛ ±æ(º»¸í ±æ¼ºÁØ¡¤46)ÀÎ °ÍÀ¸·Î ÀÌ³¯ ¹àÇôÁ³´Ù. Á¤Âù¿ì´Â ½ºÅ©¸°°ñÇÁ ÀÚ¸®¿¡¸¸ µ¿¼®Çß°í ÀÌÈÄ ÀÌ·ïÁø Àú³á½Ä»ç ÀÚ¸®¿Í À¯ÈïÁÖÁ¡¿¡´Â µ¿ÇàÇÏÁö ¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. ÀÌ³¯ ±èÈ£Áß°ú Ã³À½ ´ë¸éÇß´Ù´Â ±æÀº ¸¶Áö¸· ¼úÀÚ¸®±îÁö ÇÔ²²Çß´Ù°í ÇÑ´Ù.

±Ç³²¿µ ±âÀÚ kwonny@kmib.co.kr

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