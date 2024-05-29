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¡°ÀüÀï ³­ ÁÙ¡±¡¦ ÇÑ¹ãÁß ¿ï¸° ´ë³²Àü´Ü ¹®ÀÚ¿¡ ¡®Ã¶··¡¯

ÀÔ·Â : 2024-05-29 00:31/¼öÁ¤ : 2024-05-29 00:46
±èÁ¤Àº ºÏÇÑ ±¹¹«À§¿øÀå. ´º½Ã½º, Á¶¼±Áß¾ÓTV

ºÏÇÑÀÌ »ìÆ÷ÇÑ ´ë³²Àü´Ü(»ß¶ó)À¸·Î ÃßÁ¤µÇ´Â ¹°Ã¼°¡ ¹ß°ßµÅ À§±ÞÀç³­¹®ÀÚ°¡ ¹ß¼ÛµÈ °¡¿îµ¥, ÇÑ¹ãÁß ¿ï¸° Àç³­¹®ÀÚ ¾Ë¶÷¿¡ ³î¶ú´Ù´Â ¹ÝÀÀÀÌ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù.

°æ±âµµ´Â 28ÀÏ ¿ÀÈÄ 11½Ã35ºÐÂë ¡®ºÏÇÑ ´ë³²Àü´Ü ÃßÁ¤ ¹Ì»ó¹°Ã¼ ½Äº°. ¾ß¿ÜÈ°µ¿ ÀÚÁ¦ ¹× ½Äº° ½Ã ±ººÎ´ë ½Å°í¡¯¶ó´Â ³»¿ëÀÇ Àç³­¹®ÀÚ¸¦ ÁÖ¹Îµé¿¡°Ô ÀüÆÄÇß´Ù. ÇÕµ¿Âü¸ðº»ºÎ°¡ ÀÌ³¯ ¡°ºÏÇÑ ´ë³²Àü´ÜÀ¸·Î ÃßÁ¤µÇ´Â ¹Ì»ó ¹°Ã¼°¡ °æ±â¡¤°­¿ø Á¢ÀûÁö¿ª ÀÏ´ë¿¡¼­ ½Äº°µÅ ±º¿¡¼­ Á¶Ä¡ Áß¿¡ ÀÖ´Ù¡±°í ¹àÈù µ¥ µû¸¥ Á¶Ä¡´Ù.
°æ±âµµ´Â 28ÀÏ ¿ÀÈÄ 11½Ã34ºÐÂë ´ë³²Àü´Ü°ú °ü·ÃÇØ ±ä±ÞÀç³­¹®ÀÚ¸¦ Àü¼ÛÇß´Ù. X Ä¸Ã³

±×·¯³ª ÀÚÁ¤ÀÌ °¡±î¿öÁø ½Ã°£´ë¿¡ °©ÀÛ½º·¹ Àç³­¹®ÀÚ ¾Ë¶÷ÀÌ ¿ï¸®ÀÚ ½Ã¹ÎµéÀº ³î¶õ °¡½¿À» ¾µ¾î³»·È´Ù. ´ë³²Àü´ÜÀÌ »ìÆ÷µÆ´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î Àç³­¹®ÀÚ¸¦ º¸³»±âµµ ÇÏ³Ä¸ç ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¹ÝÀÀµµ ÁÙÀ» ÀÌ¾ú´Ù.

½ÇÁ¦ 28ÀÏ ÀÚÁ¤Âë °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡¼­´Â ¡°ÀÌ ½Ã°£¿¡ Àç³­¹®ÀÚ°¡ ¿Í¼­ ½Ä°ÌÇß´Ù. ¾ß¹ã¿¡ ±ô³îÇß´Ù¡± ¡°ÁöÁøÀÌ¶óµµ ³­ ÁÙ ¾Ë¾Ò´Ù¡± ¡°(¾Ë¶÷ÀÌ ¿ï·Á) °¡Á·µé ´Ù ±ú¿ï »·Çß´Ù¡± µîÀÇ ¹ÝÀÀÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù.

X(±¸ Æ®À§ÅÍ)¿¡¼­µµ ¡®Àç³­¹®ÀÚ¡¯ ¡®´ë³²Àü´Ü¡¯ÀÌ ½Ç½Ã°£ Æ®·»µå °Ë»ö¾î¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. ¡°¹®ÀÚ ³»¿ë¿¡ ¡®ºÏÇÑ¡¯ÀÌ ÀÖ±æ·¡ ÀüÀï ³­ ÁÙ ¾Ë¾Ò´Ù¡±´Â µî ºÒ¾È°¨À» Ç¥ÇÏ´Â ÀÌµéµµ ÀÖ¾ú´Ù.

28ÀÏ ¿ÀÈÄ X(±¸ Æ®À§ÅÍ) ½Ç½Ã°£ Æ®·»µå °Ë»ö¾î¿¡ 'Àç³­¹®ÀÚ'¿Í '´ë³²Àü´Ü'ÀÌ ¿Ã¶ó¿Í ÀÖ´Ù. X Ä¸Ã³

¹®ÀÚ ³»¿ë Áß ¿µ¾î Ç¥ÇöÀÌ ºÎÀûÀýÇß´Ù´Â ÁöÀûµµ ³ª¿Ô´Ù. ÇÑ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼ ÀÌ¿ëÀÚ´Â ¡°¹®ÀÚ¿¡ ¿µ¾î ¾È³»´Â ¡®Air raid preliminary warning¡¯¸¸ ´ú·· ÀÖ´øµ¥ ¡®°ø½À ¿¹ºñ°æ°í¡¯¶ó´Â ¶æÀÌ¶ó ¿Ü±¹ÀÎµéÀº ´õ ³î¶úÀ» °Í °°´Ù¡±°í Â¤¾ú´Ù.

ÇÑÆí ÇÕÂüÀº ºÏÇÑÀÇ ´ë³²Àü´Ü ÃßÁ¤ ¹°Ã¼ »ìÆ÷¿Í °ü·ÃÇØ ¡°±¹¹Îµé²²¼­´Â ¾ß¿ÜÈ°µ¿À» ÀÚÁ¦ÇÏ½Ã°í, ¹Ì»ó¹°Ã¼ ½Äº° ½Ã Á¢ÃËÇÏÁö ¸¶½Ã°í °¡±î¿î ±ººÎ´ë ¶Ç´Â °æÂû¿¡ ½Å°íÇÏ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ´çºÎÇß´Ù.

¼ºÀ±¼ö ±âÀÚ tigris@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö

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