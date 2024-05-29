¡°ÀüÀï ³­ ÁÙ¡±¡¦ ÇÑ¹ãÁß ¿ï¸° ´ë³²Àü´Ü ¹®ÀÚ¿¡ ¡®Ã¶··¡¯

ºÏÇÑÀÌ »ìÆ÷ÇÑ ´ë³²Àü´Ü(»ß¶ó)À¸·Î ÃßÁ¤µÇ´Â ¹°Ã¼°¡ ¹ß°ßµÅ À§±ÞÀç³¹®ÀÚ°¡ ¹ß¼ÛµÈ °¡¿îµ¥, ÇÑ¹ãÁß ¿ï¸° Àç³¹®ÀÚ ¾Ë¶÷¿¡ ³î¶ú´Ù´Â ¹ÝÀÀÀÌ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù.
°æ±âµµ´Â 28ÀÏ ¿ÀÈÄ 11½Ã35ºÐÂë ¡®ºÏÇÑ ´ë³²Àü´Ü ÃßÁ¤ ¹Ì»ó¹°Ã¼ ½Äº°. ¾ß¿ÜÈ°µ¿ ÀÚÁ¦ ¹× ½Äº° ½Ã ±ººÎ´ë ½Å°í¡¯¶ó´Â ³»¿ëÀÇ Àç³¹®ÀÚ¸¦ ÁÖ¹Îµé¿¡°Ô ÀüÆÄÇß´Ù. ÇÕµ¿Âü¸ðº»ºÎ°¡ ÀÌ³¯ ¡°ºÏÇÑ ´ë³²Àü´ÜÀ¸·Î ÃßÁ¤µÇ´Â ¹Ì»ó ¹°Ã¼°¡ °æ±â¡¤°¿ø Á¢ÀûÁö¿ª ÀÏ´ë¿¡¼ ½Äº°µÅ ±º¿¡¼ Á¶Ä¡ Áß¿¡ ÀÖ´Ù¡±°í ¹àÈù µ¥ µû¸¥ Á¶Ä¡´Ù.
±×·¯³ª ÀÚÁ¤ÀÌ °¡±î¿öÁø ½Ã°£´ë¿¡ °©ÀÛ½º·¹ Àç³¹®ÀÚ ¾Ë¶÷ÀÌ ¿ï¸®ÀÚ ½Ã¹ÎµéÀº ³î¶õ °¡½¿À» ¾µ¾î³»·È´Ù. ´ë³²Àü´ÜÀÌ »ìÆ÷µÆ´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î Àç³¹®ÀÚ¸¦ º¸³»±âµµ ÇÏ³Ä¸ç ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¹ÝÀÀµµ ÁÙÀ» ÀÌ¾ú´Ù.
½ÇÁ¦ 28ÀÏ ÀÚÁ¤Âë °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡¼´Â ¡°ÀÌ ½Ã°£¿¡ Àç³¹®ÀÚ°¡ ¿Í¼ ½Ä°ÌÇß´Ù. ¾ß¹ã¿¡ ±ô³îÇß´Ù¡± ¡°ÁöÁøÀÌ¶óµµ ³ ÁÙ ¾Ë¾Ò´Ù¡± ¡°(¾Ë¶÷ÀÌ ¿ï·Á) °¡Á·µé ´Ù ±ú¿ï »·Çß´Ù¡± µîÀÇ ¹ÝÀÀÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù.
X(±¸ Æ®À§ÅÍ)¿¡¼µµ ¡®Àç³¹®ÀÚ¡¯ ¡®´ë³²Àü´Ü¡¯ÀÌ ½Ç½Ã°£ Æ®·»µå °Ë»ö¾î¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. ¡°¹®ÀÚ ³»¿ë¿¡ ¡®ºÏÇÑ¡¯ÀÌ ÀÖ±æ·¡ ÀüÀï ³ ÁÙ ¾Ë¾Ò´Ù¡±´Â µî ºÒ¾È°¨À» Ç¥ÇÏ´Â ÀÌµéµµ ÀÖ¾ú´Ù.
¹®ÀÚ ³»¿ë Áß ¿µ¾î Ç¥ÇöÀÌ ºÎÀûÀýÇß´Ù´Â ÁöÀûµµ ³ª¿Ô´Ù. ÇÑ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼ ÀÌ¿ëÀÚ´Â ¡°¹®ÀÚ¿¡ ¿µ¾î ¾È³»´Â ¡®Air raid preliminary warning¡¯¸¸ ´ú·· ÀÖ´øµ¥ ¡®°ø½À ¿¹ºñ°æ°í¡¯¶ó´Â ¶æÀÌ¶ó ¿Ü±¹ÀÎµéÀº ´õ ³î¶úÀ» °Í °°´Ù¡±°í Â¤¾ú´Ù.
ÇÑÆí ÇÕÂüÀº ºÏÇÑÀÇ ´ë³²Àü´Ü ÃßÁ¤ ¹°Ã¼ »ìÆ÷¿Í °ü·ÃÇØ ¡°±¹¹Îµé²²¼´Â ¾ß¿ÜÈ°µ¿À» ÀÚÁ¦ÇÏ½Ã°í, ¹Ì»ó¹°Ã¼ ½Äº° ½Ã Á¢ÃËÇÏÁö ¸¶½Ã°í °¡±î¿î ±ººÎ´ë ¶Ç´Â °æÂû¿¡ ½Å°íÇÏ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ´çºÎÇß´Ù.
¼ºÀ±¼ö ±âÀÚ tigris@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö